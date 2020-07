Druhá vlna je naprosto jistá, hrozil virolog z rádia. Možná už na konci prázdnin

reklama

Aktuálně rostoucí počty nakažených nemají příliš vliv na počty hospitalizovaných lidí s těžkým průběhem nemoci covid-19. To Plevka vnímá s rezervou; aktuálně totiž velmi vysoké denní přírůstky infikovaných mohou po delší době počty lidí v nemocnicích zvednout. Myslí si též, že nyní dobře víme, kolik lidí je infikováno, zatímco na počátku první vlny mohlo být nakažených mnohem více, ale neodhalili jsme je.



Aby se současné šíření nestalo druhou vlnou, mohou tomu zabránit, dle jeho slov, zodpovědné instituce – pokud se jim šíření nepodaří zastavit, budeme se, podle něho, muset začít chovat v rámci zvětšeného rizika odlišně. „Zřejmě budeme muset upravovat naše chování, aby se virus nešířil,“ poznamenal.

To, že se někdo – i přes silný kontakt s nakaženou osobou – neinfikuje, může, dle něj, způsobovat hned několik faktorů. Ukázal směrem k odlišným genetickým předpokladům či na tzv. zkříženou imunitu. Jestli je někdo více rezistentní, to dnes není možné zjistit, dokud se skutečně s nakaženými nesetká. Na výzkumech, které by potvrdily, že jsou někteří lidé vůči koronaviru rezistentní, se zatím teprve pracuje.



Virolog se nedomnívá, že by rezistentní byla většina populace, desítky procent by to však, dle něho, být mohly. Potvrzoval by to například případ výletních lodí, v nichž se nakažený personál staral o cestující, z těch ovšem onemocnělo jen třicet procent. „To by naznačovala, že procento rezistentních může být vysoké,“ řekl Plevka.



Z dlouhodobého hlediska bude důležitá především vakcína – nyní již však lékaři vědí, s jakou hrozbou bojují, a pacienti mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že se uzdraví, než jakou měli na počátku epidemie.

Právě některé vakcíny se již dostávají do třetí fáze testování, tedy k nakaženým pacientům. Pokud se vše podaří, mohly by být hotové na konci letošního roku, a v tom příštím by již mohly být k dispozici. Důležité podle vědce bude, jak bude česká vláda schopná ve vyjednávání, a také, kolik bude ochotna zaplatit.



Český vývoj vakcíny, podle něj, není příliš realistický. Projekt prý nemá moc velkou naději na úspěch a Češi by se radši měli zaměřit na možnost kapacit výroby vakcín na území republiky.



Očkování vůči chřipce doporučuje, ať už kvůli menší pravděpodobnosti nákazy a kombinaci chřipky s koronavirem, či kvůli ulevení zdravotnickým institucím, jelikož se chřipka vůči koronaviru na počátku infekce nedá dobře rozeznat.

K uvolnění přijatých opatření podotkl, že je samozřejmé, že se lidé začali chovat méně ostražitě. „To by bylo nelidské, aby všichni udrželi ostražitost; není překvapivé, že dochází k vyšším přenosům viru,“ poznamenal.



Pokud by se někdo i nyní snažil co nejvíce vyhnout nákaze, pak má dávat pozor zejména na zpěv. Sborový zpěv v uzavřených prostorech dle virologa představuje velmi vysoké riziko.

Kromě omezení koncertů a míst, kde dochází ke zpěvu, by lidé samozřejmě měli dbát na hygienu a používat dezinfekci. Na riziko plynoucí z koncertů včera poukázal i ministr kultury Lubomír Zaorálek: „Hanba! Vypni ho!“ Zaorálek sklidil na Staromáku od umělců řev a pískot

Sám virolog Plevka se snaží co nejméně dopravovat hromadnou dopravou. V ní dávají smysl i roušky. Roušku by si vzal i ve velmi „narvaných“ obchodech.

Venku dle něj riziko nákazy příliš lidem nehrozí, ani venkovní koupaliště prý není nijak příliš rizikové.

