Držet basu s Maďarskem, doporučuje Jan Zahradil. Evropské orgány se nemají co vměšovat do vnitřních záležitostí

Do křesla pro hosta úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu usedl europoslanec Jan Zahradil, lídr ODS do voleb do Evropského parlamentu. Posluchačům popsal, jak by to mohlo být dál s Brexitem. Může dojít na druhé referendum, v němž by Britové Brexit odmítli? Zahradil si to nemyslí. Podrobně vysvětlil proč. Poté popsal, jak vidí budoucnost Česka v EU.

„Já to považuji za nereálné. V politice se sice říká ‚nikdy neříkej nikdy‘, ale já to považuji za nereálné. Za prvé není jasné, zda to britský právní systém umožňuje, a za druhé není jisté, o čem by přesně mělo druhé referendum být. Má být o té dojednané smlouvě, nebo o pokusu celý Brexit zvrátit?“ ptal se ve vysílání Zahradil ve spojitosti se spekulacemi o možném druhém referendu.

Britská politika se teď ocitla v situaci, kdy opoziční labouristé chtějí takřka za každou cenu vyvolat předčasné volby. Britská premiérka Theresa Mayová by je mohla vyhrát, ale tak či tak se musí nějak vypořádat s bojem uvnitř vlastní strany, popsal situaci v Británii Zahradil.

Britové by si také měli říct, jak se postaví k hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Britská vláda by prý teď měla říci, jestli je připravena prosadit již dojednanou dohodu, se kterou už v parlamentu prohrála o více než 200 hlasů. A pokud Velká Británie opustí EU bez dohody, vzájemný obchod Velké Británie s EU bude probíhat na základě dohod Světové obchodní organizace. „Rozhodně by to nebyla katastrofa světového rozsahu,“ upozornil Zahradil.

Host také konstatoval, že Evropská unie si vedla lépe v jednáních s Velkou Británií, protože po ostrovním království nic nechtěla. EU jen čekala, s čím přijde Velká Británie, když tedy chce vystoupit z EU. Byla vytvořena nějaká dohoda a v té prý bylo schováno několik pastí. „Evropská unie toho dovedně využila a nastavila tam několik nášlapných pastí, do kterých bohužel Velká Británie vstoupila,“ posteskl si Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli považuje za nejpravděpodobnější, že Brexit bude odložen, otázka je, zda to bude o několik týdnů, či měsíců.

„Ať už to dopadne jakkoliv, Česká republika odchodem Velké Británie z EU utrpí. Česko bude muset hledat nové spojence. Politikou ODS není vystupovat z EU, ale politikou ODS není ani přijímat euro. ODS říká: podílejme se na společném trhu, podílejme se na těch čtyřech svobodách, ale nežeňme se do toho evropského superstátu, který tady možná vznikne,“ zdůraznil Zahradil s tím, že v tuto chvíli rozhodně nemá smysl přijímat euro. Za mnohem lepší by host považoval, kdyby se Česko vyvázalo z povinnosti přijmout euro. Tento požadavek by se Česku mohlo podařit prosadit, pokud by se znovu otevřely základní smlouvy EU.

Ve druhé polovině rozhovoru podotkl, že po odchodu Británie z EU budeme muset hledat nové spojence. První najdeme v rámci V4, ale tady bychom si podle Zahradila měli uvědomit, že se s Polskem či Maďarskem neshodneme např. v dotacích pro zemědělství, protože česká ekonomika není na zemědělství závislá tolik jako Polsko či Maďarsko. S Maďarskem bychom prý měli držet basu v jedné věci. „Měli bychom s Maďarskem držet basu v tom, aby se evropské orgány nemohly vměšovat do vnitřních záležitostí Maďarska, ale i jiných států tam, kde k tomu nemá oprávnění,“ pravil Zahradil.

Spojence však musíme hledat i jinde. „Měli bychom se pokusit spolupracovat se zeměmi, které jsou sousedy Německa a které s ním mají srovnatelnou obchodní výměnu a mají zájem o to, jak se vyvíjí německá politika, aby tím Německem jednou nebyly v nadsázce řečeno pohlceny,“ upozornil Zahradil.

Psali jsme: Fuj, pane Palato! Nastavil nové dno české žurnalistiky, napsal politik ODS. Komentátor se začal hádat a dostal naloženo ještě více ODS: Dohoda o brexitu padla. Vláda musí zajistit ochranu postavení našich občanů žijících ve Velké Británii Ty idiote, ministře školství! Zásah BIS do dějepisu rozpoutal bouři. I z nečekaných stran Zahradil vyčítal lidovcům Junckera. Zle pořídil, Zdechovský na něj vytáhl minulost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp