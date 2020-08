Důchodci vybudovali Česko! Babiš vážný jako nikdy: Hnus, odporné. Zde máte fakta

reklama

Celý přepis Čau lidi:

Takže čau lidi, je neděle, a já vám představuji nového člena naší rodiny. Toto je GIGI, Red Toy Poodle neboli červený toy pudl, a je to náš miláček. A tady je naše uražená Elinka, která ji ignoruje. Tváří se, že ji nevidí, protože ona byla ten miláček. GIGI jde do pelíšku, asi spát. Ale ony se nějak zkámoší, dvě slečny.



Takže čau lidi, proč jsem vám právě dnes ukázal GIGI a Elu? No, protože dneska to bude o seniorech. O seniorech, kteří také mají pejsky a kočičky, a také mají s tím nějaký náklad. A samozřejmě taky u některých je to jejich jediný společník. Tady vznikla odporná, hnusná kampaň proti důchodcům, ve kterých se někdo snaží vyvolat nějaký pocit viny. Že kvůli nim jsme se zadlužili. Není to pravda.



Hlavně jsme se zadlužili kvůli tradičním demokratickým stranám. A já vám za chvíli ukážu konkrétní čísla. A my, samozřejmě říkám, že naši důchodci si zaslouží lepší důstojný život ve zdraví. Není to prosím vás žádné rouškovné. Rouškovné, nevím co to je za nesmysl. Je to příspěvek na lepší život našich seniorů. 5 tisíc korun. Do konce roku.



Já vám ukážu proč, mám tady grafy, a vysvětlím proč tento rok, a proč ne příští rok. Já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě naši důchodci nemají lehký život. A včera Česká televize hlásila, že se zvyšují ceny ovoce a zeleniny. No a proč se zvyšují? No, protože někdo po revoluci řekl, že si všechno dovezeme, takže jsme nesoběstační. A právě ovoce a zeleninu dovážíme z těch zemí, které s tím covidem měly velký problém, z jihu. Chtěl bych také říct všem, kteří mi píšou, že já skutečně nemám žádný vliv na ceny v maloobchodech.

Takže poprvé tento rok je index spotřebního koše vyšší než index spotřeby u domácností. Protože, samozřejmě, pokud někdo má pocit, že 15 tisíc korun, průměrný důchod, ale jsou i důchodci, kteří mají vyšší příjem, takže je to průměr, je velká suma, tak je potřeba si také říct, na co všechno naši důchodci dávají ty peníze. Například na čištění kanálků zubů 6 tisíc korun nebo na nový zub 35 tisíc. Já jsem teďka s nimi mluvil. Navštívil jsem x důchodců. 7 tisíc korun na brýle, Condrosulf na klouby doplatek 400 korun. Mají velké náklady na energie. Ano, mají slevu na dopravu, kterou jsem prosadil a kterou máme v programovém prohlášení vlády. Tam ušetřili, a to je dobře.



Takže je to nechutné, co se tady vyvolalo. To je zajímavé, když jsme navyšovali rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc, tak nikdo nekřičel, že je to korupce. To nás stojí tento rok asi 31 miliard. Když jsme zrušili daň z nabytí, to nás bude stát 14 miliard, nikdo nekřičel, že je to korupce. To znamená, že všechno, co my děláme pro lidi, je korupce? Je to nesmysl, zásadně to odmítám. Nemá to nic společného s volbami, protože důchodci jsou voliči, důchodci mě volí, samozřejmě neříkám, že všichni, a samozřejmě jsou důchodci, kteří mě nemají rádi a kteří říkají, že těch 5 tisíc korun pošlou na nějaké protibabišovské záležitosti. No, prosím vás, tak to pošlete raději skutečně lidem, kteří to potřebují. Na nějakou nadaci boje proti rakovině nebo na charitu, z toho bude určitě větší užitek, a já vám za to skutečně děkuji.



Takže já vám to teďka ukážu na grafech. Takže tady máme absolutní valorizaci. ODS a Kalousek nesnášeli důchodce, anebo nesnáší stále. 2010 jim dali nulu. Tady jsme zdědili od ODS a Kalouska 45 korun. Ano. A tady naše nová vláda, ve kterém jsem premiérem, v roce 2018, a to ještě bylo hnutí ANO samo bez ČSSD, jsme navrhli těch 900 korun. A pokračovali jsme 2020, 900 korun. A 2021 valorizace vychází na 848 korun. A samozřejmě jsme přemýšleli, že bychom navýšili tu valorizaci z titulu těch životních nákladů. Ale paní Schillerová jasně řekla, že ten schválený rozpočet roku 2020 dává prostor pro těch 5000 korun, že i ten deficit bude asi nižší, alespoň v to doufám a jsem o tom přesvědčen. Protože, kdybychom navýšili valorizaci, tak by to vyšlo vlastně někde na těch 5 tisíc, to bychom podělili někde 12 měsíci, tak by to vyšlo někde na 1265 korun, ale zkrátka by to zatížilo ten rozpočet. My jsme rozpočtově odpovědní.



Takže tady vidíme jasně, kdo podporuje důchodce. Nemá to nic společného s volbami, já nikam nekandiduji. Důchodci mě od vstupu do politiky volí. Ano, je plno těch, kteří mě nevolí, jasně. A tady se podívejte na průměrný důchod, co naše ODS a pan Kalousek, kde to bylo. Za nás jdeme nahoru. Takže toto je skutečnost, a já zásadně odmítám tyhle sprosté útoky na naše důchodce. Já jsem s nimi mluvil, oni skutečně nemají jednoduchý život. I v rámci covidu měli více nákladů. Takže prosím vás, fakt vás prosím, neútočte na naše důchodce. Nezaslouží si to, zaslouží si naši úctu, ke stáří máme mít úctu, a mají mít naši podporu. A právě teď, když je covid, se musíme o ně postarat, protože oni jsou nejvíce ohroženi. A já jsem četl tweet známého youtubera Kovyho, který mluví o nějakém astronomickém dluhu. Tak já bych mu rád vysvětlil, jak je to s tím dluhem, protože samozřejmě naše média to zamlčují. Oni zase straší nějakým Řeckem.



Česká republika je čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě. Tady je Estonsko malinké, malinký Lucemburk, Bulharsko. A já jsem přesvědčen, že po té koronavirové krizi budeme zase mezi nejméně zadluženými zeměmi. A tady astronomický dluh má Řecko například, 176 procent na HDP. My máme 30, to znamená to je téměř šestkrát. Takové Japonsko má 250 procent.

Takže prosím vás, přestaňte lhát o Řecku. Já jsem byl první ministr financí, když nepočítám, myslím že to byl Kočárník, malé snížení… Tady jsem nastoupil jako ministr financí. Toto jsem zdědil. A snižoval jsem státní dluh vůči HDP na 28,5 procenta. Ano, řídili jsme státní finance jako finance firmy, a samozřejmě jsme i vybrali daně, snižovali jsme daně. Takže to, že teďka si půjčíme, ale každý bude vědět, kam ty peníze šly. OSVČ, DPP, DPČ, Antivirus, ano... Ošetřovné, různé programy pro podnikatele. 90 miliard je pryč. Takže my se tento rok zadlužíme, ale všichni budou vědět proč.



Tady nás zadlužila ODS s Kalouskem. Pamatujete si, kam šly ty prachy? No já tedy ne. 2009 nám podnikatelům nepomohli s ničím. Takže snížili jsme dluh. Teďka, tento rok a příští rok zkrátka ho musíme navýšit. Ale stále opakuji, že koncem roku 2020 ten dluh bude nižší, než byl, když jsme ho zdědili. Takže já se ještě k tomu tweetu youtubera Kovyho dostanu, ale já bych ho rád pozval na kafe, abych mu vysvětlil, aby nevěřil tomu, co je v tom prostoru, ty vybraní antibabišovský novináři lžou, že budeme Řecko a nesmysly… A ještě útočí na ty důchodce, říkají: kvůli vám… Fakt odporné a vylhané. Největší dluh nasekal Kalousek s ODS. 690 miliard. A oni dneska nás poučují? Já jsem rozpočtově odpovědný. Všechny státy v Evropě podporují lidi. A my chceme podpořit lidi. A taky superhrubá mzda do toho půjde.



Protože my chceme, aby se lidi nebáli budoucnosti. Aby ty peníze utratili, a tím pádem se nám to všem vrátí. To nejsou naše peníze, to jsou vaše peníze. A my se snažíme hospodařit ve váš prospěch. Takže aby bylo jasné… Žádný astronomický dluh, já jsem snížil dluh tady. A už mě nikdo nepřekoná jako ministra financí, který měl ještě přebytkový rozpočet, a snížil dluh. A tady jsme. A jsem přesvědčen, že až skončí koronavir, že budeme zase v první pětce nejméně zadlužených zemí v Evropě.



Takže když jsem u toho Kovyho, a mně se to líbí, jak on mluví. A myslím, že je to skvělý youtuber, tak on tady napsal takový tweet, který mě mrzí. Protože on vlastně říká, že naše generace, a mě bude teda bohužel ve středu 66, takže jsem důchodce, ale nemám důchod. Jak je známo, všechno posílám samoživitelkám. Ještě mi nevyměřili důchod. A taky Kovymu chci pogratulovat, protože on bude mít myslím 24 (let) 11. září. Takže my jsme urputné a čistotné panny. Naše znamení je takovéhle. Takže on je sympatický. Ale já bych chtěl zásadně odmítnout, že naše generace nemyslí na naše dětí, na naše vnuky a vnučky. My myslíme, a děláme všechno pro to, aby jste se měli tady skvěle.



Česká republika je skutečně country for the future. Bezpečná země, nejlepší místo pro život v Evropě. Tak to bude. Dnes se k nám už stěhují lidi z Nizozemska, z Francie a další. Plno zahraničních pracovníků si vzalo Češky a zůstalo tady a jsou tady šťastní.



Takže my pro mladé, pan Kovy píše o klimatu… My jsme založili národní koalici pro boj se suchem. Teďka prší, vypadá to, že ten vir má nějaký pozitivní vliv na klima. Děláme všechno pro to, a dáme do toho desítky miliard, abychom měli vodu. Bojujeme proti kůrovci, ano. A taky se staráme o přírodu, a Brabec mě vezme občas… Teďka jsme vypouštěli perlorodky, a znáte sysle nebo sysli, můžete si vybrat… Na Moravě někteří říkají… A motýle nebo motýli. A raky taky. Takže my děláme všechno pro naši přírodu. A kůrovec, někdo zapsal před námi. Takže klima je jasný.



Prosím vás, pane Kovy, migrace. V červnu 2018 ve čtyři ráno jsem s Viktorem Orbánem jasně prosadil za asistence polského a slovenského premiéra že nebudou kvóty. Nebudou. Že my nechceme, aby nám někdo tady vnucoval nějaké ilegální migranty. To chtějí Piráti. My tady říkáme: v ČR budou žít lidi, o kterých tady rozhodneme my. A kdyby samozřejmě jsme našli pracovní sílu, tak bychom nemuseli žádat o zahraniční dělníky. Ale je to tak, že zkrátka je potřebujeme, protože některé práci už naši lidi nechtějí dělat (AB řekl: na některé práce už naši lid nechtějí pracovat, upraveno). Takže migrace je jasná.



Demografická krize. Souhlas. Ale jako s námi už nemůžete počítat, takže je to na mladých. A my vám vytvoříme podmínky. Stavební zákon jsme schválili tento týden na vládě. Aby se rychle stavělo, aby bylo dostupné bydlení. Dáváme půjčky mladým lidem. Mimochodem jsme vlastně zrušili daň z nabytí. Zdravím tu mladou rodinu z Moravského Krumlova, která si chtěla koupit nějaký starší barák, a musela by zaplatit tolik daně. Investovali jsme do mateřských školek a škol 27 miliard od roku 2014. Rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc. To nebyla korupce, že, opozice? To se vám líbilo. Teďka účelově útočíte na ty důchodce. Takže děláme pro mladé.



My určitě nenakupujeme voliče z „kdysi dávna“, jak tady napsal pan Kovy, a mě to mrzí. Ale já doufám, že jste to pochopil s tím dluhem. A pokud ne, tak já rád vás přivítám. Protože ti důchodci skutečně mají velké náklady na zdraví. A někteří například i ti, kteří mají vyšší důchody, si nekupují vůbec oblečení. A ti, kteří mají nižší důchody, si vůbec ani nedovolí chodit k zubaři. Takže prosím vás, buďme spravedliví a buďme objektivní. Takže tolik celkově k těm důchodům.



Já bych teďka chtěl říct pár slov k tomu stavebnímu zákonu. Ten je strašně důležitý. Já jsem ministryni Dostálové řekl, aby už to konečně dala do Sněmovny. My jsme menšinová vláda, ať se tam každý k tomu vyjádří. A zase opozice křičí, že je proti. No vždyť se to může upravit ve Sněmovně. Vy nechcete rychleji stavět? Víte, co tam vůbec je?



To znamená, například, lidi, poslouchejte. Rozšíří se rozsah drobných staveb, které nemusí procházet povolováním vůbec. Takovou stavbu, jako například skleník, do 40 metrů čtverečních a do 5 metrů výšky, nebo stavby do 25 metrů čtverečních zastavěné plochy a do výšky 5 metrů s jedním nadzemním podlažím, nebo třeba stavení úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se vzhled stavby, nebudou vůbec potřebovat žádné povolení. Bude to jedno razítko. Nebudete muset obíhat 40 úřadů a prosit všude úředníky o razítko. Bude to integrované do stavebního úřadu.



A samozřejmě dojde také ke zrychlení stavby dálnic. Znovu opakuji, D1 tu postavili důchodci. A my ji celou opravíme. Demoblok něco sliboval a nesplnil. Příští rok bude komplet fungl 160 km nové dálnice D1. A kdyby do toho neházel vidle Patrik z Dětí Země, už mohla být hotová. Takže dálnice, taky se to podstatně zrychlí, protože dneska to trvá 13 let. Neuvěřitelné. A bude taky kompletní digitalizace stavebního řízení.



Takže velice důležitý zákon, a doufejme, že ve Sněmovně to všechno proběhne.



Teďka o tom viru, prosím vás. Já jsem včera byl nakupovat. Dostal jsem chuť na české buchty. Tak jsem šel do knihkupectví Chodov, koupil jsem tuhle skvělou knížku Sladké poklady od Romana Vaňka, a tady jsou krásné české buchty. Toto všechno jsem kupoval v Aholdu asi půl hodiny. Špetka soli, muškátový oříšek, a tak dále. Super.



A Vivien poprvé v životě se mnou upekla české buchty. Tady jsou. Půlka je tvarohová, půlka je meruňková. A proč o tom mluvím? No mluvím o tom, protože já v těch Čestlicích jsem měl tenhle respirátor. Respirátor dvojka. Od skvělé české firmy Spur, který byla u nás v rámci hackathonu. A proč o tom mluvím? No, protože tam přišli za mnou důchodci, a byl jsem jeden z mála, snad jsem tam potkal dva nebo tři lidi, a oni říkají: no my bychom si taky dali tu roušku, ale my se stydíme. Takže prosím vás, nestyďte se. Každý ať se rozhodne. Hygienici dali doporučení. A samozřejmě podle situace se to všechno může změnit. Ale vy klidně noste ty roušky. A pokud někdo by na vás poukazoval, tak mu řekněte: pamatujete si v březnu, jak když někdo neměl roušku povinnou, tak na něho lidé řvali? No tak mu řekněte: nosím roušku, protože možná nechci dostat vir právě od vás. Tečka.



Takže k tomu viru. Já bych skutečně apeloval na to, abychom byli odpovědní. Tady jsou různé ty doporučení. Když se někdo necítí zdravotně dobře, má zůstat doma. Pravidelně si mýt ruce teplou vodou. Dodržovat bezpečný odstup. Příští týden bude zřízena nová linka 1212 znovu.



Takže já vím, někteří mi nadáváte, že jsme to nezavedli v obchodech… Je to podle toho semaforu, je tam nějaký řekněme stupeň na hraně, hlavně v Praze. Od 1. 9 se roušky zavádí povinně ve veřejné dopravě, úřady, volební místnosti, zařízení zdravotních a sociálních služeb… Jasně, ale pokud by se situace změnila… A ještě se zavádí od prvního povinně roušky na letišti. A ve školách budou roušky doporučené. Tam je rozpor.



Prosím vás, v březnu jsme všichni měli na koronavir stejný názor. A byli jsme první v Evropě, kteří reagovali. A zvládli jsme to. Já vím, ono se to těžko říká těm novinářům, oni to nechtějí říkat. A ostatní země dělají něco jiného. Ale my teď musíme samozřejmě vnímat i tu celkovou situaci. Tehdy nás ten koronavir spojil, a teďka koronavir zase rozděluje společnost. Někteří chtějí, druzí nechtějí. Ale buďme odpovědní. Buďme odpovědní hlavně, že když jsme skutečně nemocní, tak zůstaňte doma, volejte na tu hygienu, a buďme odpovědní… Protože pokud skutečně to bude stoupat, ono to bude stoupat, a samozřejmě nás dají na různé pozice, že Velká Británie i vlastně zakazuje, respektive říká, že když přijdou naši lidi do Velké Británie, tak musí jít do karantény, tak to všechno má samozřejmě ekonomické dopady na náš všechny. Já bych chtěl, abychom se vrátili k původnímu společenskému, kulturnímu, sportovnímu životu, jak byl před virem.



Má to všechno i ekonomické dopady. My už si nemůžeme dovolit, a ať někdo neříká, že říkám něco jiného… My nebudeme dělat rozhodnutí ekonomického charakteru. Já pevně doufám, a jsem o tom přesvědčen, že se to nestane. Já si každý den sleduji hlavně stav hospitalizovaných v nemocnicích.



Tady mám zprávu od profesora Duška. Dnes je neděle, 10 hodin, čerstvá zpráva. Celkem hospitalizovaných 153 lidí, takže pokles o 6 oproti včerejšímu hlášení. Propuštění převážili nové příjmy. S vážnými komplikacemi je hlášeno 33 pacientů, bez změny, na JIPce leží 32 pacientů. Včera bylo 9 nových příjmů. Vyšší střední věk a seniorní pacienti. Průměrný věk 60. Třikrát byl hlášen těžký stav již při příjmu.



Situace v Praze. I přes velký počet nově diagnostikovaných pacientů je situace v nemocnicích neměnná a pozitivní. Celkem hospitalizováno 18 pacientů s covid-19, bez změny. 4 lidé jsou na JIP. Zátěž systému zanedbatelná. Moravskoslezský kraj. Rovněž pokles počtu hospitalizovaných, za včerejšek 21, v těžkém stavu 4. Takže sleduji to, prosím vás.



Takže vysoký počet nově diagnostikovaných… Televize říká, že se léči. Oni se neléčí, jsou doma. Protože jim většinou nic není. Otázka je, jestli ten správný název je „nemocný“, ale lékaři to tak používají. Masivně testujeme. My jsme v pátek měli myslím přes 10 tisíc testů.



Takže věřte my, že dělám maximum pro to, abychom to zvládli. Byli jsme u Novavaxu s profesorem Prymulou, a připravuje se tam ta vakcína na bázi proteinu.



Potkal jsem se s profesorem Beranem, velice zajímavý člověk, epidemiolog. A on připravil desatero pro sportovce na covid- 19. A víte, co mi řekl? Že tenhle lék, který se jmenuje isoprinosin… A tady je napsáno, na co se používá. Je to přípravek zvyšující přirozenou obranyschopnost organismu a posilující jeho imunitní odpověď vůči virovým infekcím. Působí zejména složky buněčné imunity, má rovněž protivirový účinek.



Takže on říká, že to dal 40 důchodcům, když jim začali ty symptomy, a všichni to přežili. Ve středu mám schůzku, já jsem je svolal. I profesora Černého, který je šéf té klinické skupiny, i profesora Berana, i profesora Prymulu, i primářku Roháčovou z Bulovky a docenta Hajducha, aby se udělala klinická studie. My jsme tady čekali ten remdesivir, to nějak dopadlo. I když zatím nemám pocit, že by to bylo nějaké zázračné. Potom byl Plaquenil, to taky řekli, že to není úplně ono. No a teďka je na řadě tohle. Takže uvidíme, jestli profesor Beran… Já jsem mu říkal: jak je to možné, proč jste to dříve neřekli? Tak údajně se někde hlasovalo zase, a nějak to jako neprošlo.



Takže děláme maximum. Tady vidím článek, kde analytik Koubský mluví o eRoušce. Skutečně ten tým chytré karantény maká. Zlepšuje to. Já chápu ty kritiky různé na to propojení, a tak dále. Takže tady vládní zmocněnec pro IT Dzurilla píše /eRouška, to je ta aplikace, já ji mám: v úterý představujeme novinářům, eRouška 2.0 je hotová, připravená na schválení jak Applem, tak Googlem. Po celou dobu vývoje aplikace jsme s nimi komunikoval, schválení očekáváme za týden až dva. Již nebudeme sbírat kontakty pro hygienickou stanici, která je pak bude volat, systém bude samostatný. A dostaneme varovnou notifikaci, že jsme přišli do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Nesdílíme žádná data, žádnou polohu, jsme součástí projektu mezinárodní spolupráce. Očekáváme, že koncem září budeme fungovat mezinárodně. Tolik říká vládní zmocněnec.

Takže na všem makáme, věřte mi.



Zapomněl jsem na superhrubou mzdu, protože ono se o ní moc nemluví. Nikdo nemluví o korupci. Takže prosím vás, superhrubá mzda, ten podvod z dílny ODS a Kalouska, kteří vám slibovali 15procentní zdanění, a potom vás podvedli, a dali vám 15 procent ze základu 134, takže platíte 20,1. A plus je tam ta solidární přirážka.



My jsme se domluvili, že zrušíme nesmyslný výpočet daně z příjmu ze superhrubé mzdy. Hnutí ANO s tím přišlo, a my chceme, aby pro nízko a středně příjmové skupiny to bylo jenom 15 procent z hrubé mzdy oproti stávajícímu 20,1. Takže když tady vezmu nějaké příklady, tak kdo má 25 tisíc hrubou mzdu, tak si polepší ročně o 15 300. Ten, kdo má 35 tisíc, tak si polepší o 21 420 korun. A tak dále. Takže lidi to uvidí na výplatní pásce příští rok. 5000 korun důchodci jsou tento rok.



Takže pokud symbol korupce tvrdí, že superhrubou mzdu zrušil… Ano, v roce 2012 řekl, že v roce 2015 se něco zruší. Tak to je skutečně jak hezký podvod. Takže nebylo to samozřejmě možné. Teď je to důležité, my chceme podpořit, aby lidi utráceli, aby se to vracelo do ekonomiky. A to je ten hlavní důvod. To znamená, 4 miliony zaměstnanců to uvidí na výplatních páskách. Podpoříme jejich chuť utrácet, abychom roztočili znovu tu naši ekonomiku.



Co se týká solidární přirážky, tak tam zvedeme druhou sazbu ve výši 23 procent, a to je de facto progresivní zdanění. Takže já myslím, že je to jasné. Je zajímavé, že opozice teďka tvrdí, že to chtěli. No tak to mohla ODS zavést, proč to neudělali, proč ty lidi podvedli. My nepodvádíme. My, co říkáme, uděláme. Takže od příštího roku snižujeme daně pro nízko a středně příjmové skupiny zaměstnanců. Takže aby to bylo jasné. Samozřejmě je to opatření nutné. V těchto chvílích, kdy ten vir má jasné dopady na náš život, na naši budoucnost, aby lidi neměli strach, aby skutečně měli důstojný život. A toho chceme tímto opatřením a tímhle zrušením superhrubé mzdy docílit.



A ještě prosím vás, ty lži, co zase vysílal ta česko-americká televize. Není pravda, že by prezident si polepšil. Účelový článek. Pan prezident dneska daní 15 procent, a bude danit 15 procent do 140 tisíc, nad 140 tisíc 23 procent. Takže po tom zrušení zkrátka bude platit více. Tak by bylo dobré předtím, než novináři něco napíšou, aby si to ověřili.



My, jako Češi, v platebních kartách je tam skutečně neuvěřitelný nárůst až 40 procent. Když se podíváme na ostatní, jak to je, tak ostatní země neutrácely. Takže já vám moc děkuji, že podporujete české výroby, podporujete české hospody, a tak dále. Protože si to děláme sami pro sebe.



Takže ještě jednou moc děkuji.



Teďka velice rychle. My jsme se potkali s novým šéfem Škody Auto. Ten nás informoval, že všechny ty různé informace, že Škoda vlastně nebude vyrábět dobrá auta, a tak dále, že nemá perspektivu, tak to odmítl. Říkal, že to není pravda.



V úterý je světová premiéra prvního SUV elektro Škoda Auto. Já se na to těším. Platí to, co říkám, že Škody jsou nejlepší auta z celého koncernu. A pokud mě někdo kritizuje za to, že máme BMW, tak to ještě objednal ministr vnitra za Sobotkovy vlády. Takže prosím vás, takové plytké kritiky si nechte. My jsme tady pro český průmysl, pro česká auta, mají absolutně naši podporu.



S Havlíčkem jsme také navštívili Zentivu. Jasně jsme jim řekli, že bychom chtěli, aby vyráběli takové léky, abychom byli nezávislí na mimoevropských dodavatelích. Měli jsme hackathon. A měl jsem skvělé setkání se sestřičkami. Ale to jsme všechno natočili na video, tak se můžete na to podívat.



Poslední věc, tady jeden redaktor říkal o Babišově plácání. Tak samozřejmě jsem mluvil o ODS ve Středočeském kraji, když privatizovali ty nemocnice podivně. Ale k tomu se ještě někdy vrátím jako speciální pořad.



Takže se mějte fajn. Těším se příští neděli.

