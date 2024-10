Důchodová reforma. „Z práce do rakve.“ A rozpočet? U Moravce to vřelo

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce v České televizi byli čerstvě zvolená senátorka a vítězka krajských voleb v Karlovarském kraji Jana Mračková Vildumetzová, ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan, první místopředseda SPD Radim Fiala a ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Mračková Vildumetzová je přesvědčená, že po odchodu pirátů z vlády by měla vláda staronové čtyřkoalice požádat Sněmovnu o důvěru.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9717 lidí

Postěžovala si, že koalice vůbec nejedná s opozicí. Je to vidět třeba na projednávání důchodové reformy, která, viděno očima Vildumetzové, reformou vůbec není. „Oni změnili seznam náročných profesí. Takhle vzali sto tisíc lidí a řekli, že žádný předčasný důchod nebude, tak takto se v Poslanecké sněmovně postupovat nemůže,“ soptila Mračková Vildumetzová.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Radim Fiala si přisadil a prohlásil, že současná koalice lidem slibovala úplně něco jiného, než začala dělat po volbách. A navíc z koalice teď odešel jeden partner. Takže aktuální čtyřkoalice koalice by podle Radima Fialy měla požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry vládě. A pokud to nedělá, pak je podle SPD namístě pokusit se vládě vyslovit nedůvěru. „My se musíme domluvit jako opoziční strany, že je ta situace závažná a že prostě klamete lidi, že má dojít k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě,“ tepal vládní čtyřkoalici Radim Fiala.

Kupka oponoval, že „ekonomika začíná růst“ a pokud jde o změny ve vládě, tak předchozí vláda Andreje Babiše změnila složení čtrnáctkrát, čehož stávající vládní koalice nedosahuje.

„Řekli jsme, že v tomto období, to je do konce roku 2025, otevřeme 200 km nových dálničních úseků. A to se stane. Řekli jsme, že prosadíme důchodovou reformu. A to se stane. Tady zaznělo, že neplníme sliby. My je naopak plníme. To předchozí vlády nebyly schopné přinést důchodovou reformu. My jsme ji přinesli,“ přešel do protiútoku Kupka, a doplnil, že „vláda s opozicí jedná“. A že vláda jedná i s SPD, a to i o důchodové reformě.

„S námi si sedl čtyřikrát ministr Marian Jurečka a řekl, že chce dosáhnout toho a toho. To jsme ocenili. Ale žádný jiný ministr s námi nejednal,“ konstatoval Radim Fiala.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan pravil, že vládní programové prohlášení platí a bude třeba ho dál naplňovat.

Kupka podotkl, že při jednání o rozpočtu se mj. ukáže, že vláda má ve Sněmovně většinu.

A Vildumetzová znovu udeřila. „Tahle hrozná vláda by měla předstoupit před Sněmovnu. Čeho se bojíte? Vy se bojíte!“ zesilovala hlas Mračková Vildumetzová. A zdůrazňovala, že vláda by měla mít programové prohlášení v podstatě již splněno, protože už jí zbývá jen rok vládnutí. Podle Vildumetzové však to vládní programové prohlášení rozhodně naplněno není.

Rakušan se bránil, že vláda naplňuje programové prohlášení a že oznámí, co čeká Česko ještě v posledním roce tohoto volebního období. „Ale poslouchat, že se něčeho bojíme? My s vámi ty diskuse v parlamentu vždycky vydržíme, ale chceme ty zákony také schvalovat,“ pravil Rakušan.

V ten moment se první místopředseda SPD už se neudržel. „Té vaší důchodové reformě se ve Sněmovně říká ‚z práce do rakve‘. Rozpočet máte nerealistický, máte tam nadhodnocené příjmy, máte tam velké výdaje. Prostě ta vaše vláda nefunguje. Už z toho důvodu byste měli přijít požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry vládě,“ vybuchl Radim Fiala. A diváky ujišťoval, že SPD s piráty nikdy jednat nebude. „Oni jsou progresivisté, my jsme konzervativní. Každá ta strana jde svým směrem,“ argumentoval R. Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



ministr pro místní rozvoj v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan: Izrael není viníkem eskalace toho napětí

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k české zahraniční politice. Připomněl, že Česko v EU zablokovalo prohlášení celé sedmadvacítky, které vyzývalo k uklidnění situace na Blízkém východě. „My považujeme za důležité říct, že Izrael má právo se bránit,“ prohlásil Kupka.

Rakušan doplnil, že „Jan Lipavský je silný ministr zahraničí“ a je schopen „reprezentovat názor celé České republiky, že prohlášení ve vztahu k Libanonu a Izraeli musí být vyvážené“. Zablokované prohlášení podle Rakušana vyvážené nebylo. „Izrael není viníkem eskalace toho napětí,“ vyjádřil svůj názor Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Radim Fiala konstatoval, že Jan Lipavský zůstal ministrem, protože „hraje podle pravidel hry“.

„To je fakt bohapustá lež, to, co jste řekl!“ explodoval v tu chvíli Kupka. Spolu s Rakušanem zvýšeným hlasem řekl, že „Lipavský odvádí dobrou práci“, takže „po transparentní domluvě s premiérem“ ministrem zahraničí zůstal.

Když se opět dostala ke slovu Vildumetzová, ocenila, že Česko zablokovalo prohlášení EU směřované k Izraeli, protože toto prohlášení by fakticky kritizovalo Izrael, že se brání útokům teroristického hnutí Hizballáh.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku ještě jednou. K digitalizaci. Tu po odvolání piráta Bartoše z vlády dostal na starosti dočasně ministr dopravy Kupka.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 0% 3 3% 4 1% 5 9% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 16698 lidí

Vildumetzová v tu chvíli znovu uhodila. Na Rakušana. Vyčetla mu, že „si nechal vzít dohled nad základními registry a teď z toho může být velký zmatek, když skončil vicepremiér pro digitalizaci a je otázka, jak to bude dál s Digitální informační agenturou. Z toho může být obrovský problém a obrovský kočkopes,“ zuřila ve studiu senátorka.

Podle Radima Fialy digitalizace nefunguje nejen „pod exministrem Bartošem“, ale ani na jiných ministerstvech, v jiných resortech

V tu chvíli se Kupka bránil, že kupříkladu „systém jedna na MPSV vyřídil 182 tisíc kroků, což znamená, že na 182 tisíc lidí nemuselo jít na úřady“. „Co se počítá do úspory hodin u lidí, kteří by jinak na ty úřady museli, tak to se opravdu počítá do let,“ vyřkl poněkud záhadně Kupka. Obdobné je to podle Kupky i v resortu dopravy, kde lze snadno vyřizovat věci spojené s řidičským průkazem.

„Vždyť to, co dokázal ministr Kupka na dopravě, vždyť tady máme e-techničáky a podobně,“ podpořil svého vládního kolegu Rakušan.

Psali jsme: Může to poškodit důvěru ve státní orgány, tak by to mohlo být hybridní. Armáda hledá cizí operace i v obyčejném podvodu Primátor Svoboda: K zajištění bezpečnosti v hlavním městě je třeba investovat do vybavení Hádka o Ukrajinu: Černochová se rychle vypořádala s Pavlem Dceru obtěžují migranti. Německý ministr odhalil citlivé věci. A pak udeřil