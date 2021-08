Důchody musí být zásluhové, jinak postrádají spravedlivost, má jasno Pavel Sehnal

reklama

“Aliance pro budoucnost má zcela odlišný názor od sociální demokracie, kdy paní Maláčová říká, že spravedlivé důchody jsou takové, které jsou pokud možno rovné a všichni mají mít stejně. Je to přesně naopak, v tomhle není nic spravedlivého,” uvádí Sehnal.

Spravedlivost v důchodech prý vidí významně v oblasti zásluhovosti. “Tomu odpovídá zmíněný příplatek 500 korun za každé dítě, což je přístup, se kterým jako Aliance pro budoucnost souhlasíme a vidíme v tom spravedlivý přístup,” pokračuje politik.

“Počítat výši důchodu z průměrného platu je v tomto případě nesprávné, protože ženy, které se věnovaly výchově dětí, ztratily mnoho let kariéry a už příjem nestihly dohnat. Valorizace za dítě je správná, ale bohužel je to zase návrh z dílny ČSSD, takže paušalizují,” kritizuje Sehnal.

Aliance pro budoucnost by prý raději viděla přirozený princip, kdy na jedné straně je seniorní rodič a na druhé straně pracující dítě, které se o rodiče určitým podílem stará. “My bychom se chtěli vrátit k principu, jaký tu byl dříve. To rodiče odešly na výminek a vychované děti se o ně staraly. Spravedlivé důchody budou tehdy, až bude dítě svým rodičům do určité míry přispívat konkrétní paušální částkou do společného důchodového systému,” má jasno šéf Aliance pro budoucnost.

“Spravedlivý systém je o tom, aby příjem dítěte, které daná matka měla, byl určujícím prvkem, kdy až do určité míry dítě platí paušál a z toho, co je nad tento paušál, bude mít rodič určitá procenta. Čím více dítě do toho platí, protože má třeba vyšší mzdu, tím by se rodič měl lépe. Bude to obnovení principu, že se dětí ve stáří starají o rodiče a oplácí jim péči, kterou jim rodiče věnovali v mladí, kdy na svůj úkor peníze investovali do vzdělání a budoucí kvalifikace svého dítěte,” vysvětlil Pavel Sehnal.

