Duhové války na Twitteru: Senátor Fischer rozčílil redaktora Respektu, zapojil se Kalousek

reklama

V Česku se k právům sexuálních menšin vyjádřil také senátor Pavel Fischer, který chce již podruhé kandidovat na prezidenta.

„Dneska si děti můžete zabezpečit za úplatu z náhradních mateřství. Kdybychom připustili, že dáme na roveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavu, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to nebude dít. Tohle je věc, která by se měla také připomínat. Nejde jen o zrovnoprávnění před zákonem, ale také o práva dětí. Dospělí nemají právo na dítě. Je to dítě, kdo má právu na svoji mámu a na svého tátu. Nevím, co to s dětmi udělá, když mu ze zákona zakryjeme identitu jeho maminky a táty,“ prohlásil Fischer v rozhovoru pro Deník N.

Marek Švehla, taktéž novinář z Respektu, Fischera zkritizoval.

„Fakt to nebude lehké věřit úsudku Pavla Fischera ohledně zahraniční politiky, když jinde říká takovéhle kraviny. Debata o stejnopohlavních sňatcích je od začátku debatou mimo jiné o odpovědnosti a taky dětech, které si zaslouží co nejspolehlivější rodinné zázemí,“ konstatoval Švehla na Twitteru.

„Neříká se to lehce, ale je to realita: Pavel Fischer už do konce své kariéry zůstane politikem, který šířil (nenávistné) lži o obchodu s dětmi chvíli předtím, než kousek od nás jeden idiot přetavil tuhle nenávist ve dvojnásobnou vraždu,“ konstatoval také Švehla.

Někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček Švehlovi oponoval. „Neuvěřitelně cynická manipulace. A to nejsem fanda pana Fischera,“ napsal.

Zuzana Schreiberová, která sama sebe na Twitteru představuje jako „poučená sluníčkářka a teď ředitelka Multikulturního centra Praha“ na konto Fischerova vyjádření také napsala pár slov.

„Proč asi P. Fischer vymýšlí krkolomné spojení manželství pro LGBTQ a obchod dětmi a nemá odvahu říct: ‚Jsem katolík a podle mé víry je homosexuální chování smrtelný hřích‘? To by se tolik nelíbilo? Uvědomuje si, jak blbě to zní? Nechce být za pánbíčkáře?“ zeptala se.

Stranou nezůstal stát ani Miroslav Kalousek, který se Pavla Fischera zastal.

„Z dnešní diskuze na Twitteru si odnáším pro mě zajímavý poznatek: Konzervativní přístup k manželství pro všechny (Pavel Fischer) je větším prohřeškem a překážkou pro výkon funkce prezidenta, než kádrová příslušnost ke komunistické rozvědce (generál Petr Pavel). Jsem opačného názoru,“ konstatoval Kalousek.

Pavel Fischer kvůli svým konzervativním postojům v rodinných otázkách čelil kritice už v minulé prezidentské kampani. Jiří Drahoš tehdy dostal možnost položit protikandidátovi v debatě před prvním kolem jakoukoliv otázku a zajímalo jej, zda chce se svým přístupem dosáhnout úrovně Polska, kde ženy nemohou jít za potrat. Fischer reagoval, že toto téma on vnímá jednoduše jako „život proti smrti“.

Psali jsme: Až někoho odsoudí a on si změní pohlaví... Lidovec a advokát závažně. Nejen k manželství pro všechny Solidarita podporuje manželství pro všechny a zúčastní se festivalu Prague Pride 2022 „V USA už se politici bojí odpovědět na otázku ´co je žena?´. Kde to skončíme? Zastánce tradičního manželství varuje Richterová (Piráti): Pro děti je důležité láskyplné a stabilní prostředí. Ne to, jaké je pohlaví rodičů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama