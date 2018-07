Důstojné mzdy pro zaměstnance. Odbory tlačí na Babiše. Ten řekl, kolik by mohl přidat

„Pokud by nebyl časový prostor dán, už by byly protestní akce. Obrátili jsme se na pana premiéra 15. března, od té doby nebyly žádné reakce. Takže jsme se rozhodli učinit mítink, protože ty signály byly jednoznačně proti zájmům zaměstnance,“ podotkl k navýšení platů zaměstnancům veřejné správy.

„Teď máme za sebou nulté jednání, neboť tady máme nové složení vlády. Nechceme zneužít situace, kdy noví ministři nejsou seznámeni s tématem. Netlačili jsme tak silně na uzavření dohody,“ poznamenal, že trvá na dohodě důstojné k zaměstnancům.

„Pokud si stát objednává zaměstnance, měl by je zaplatit. My neříkáme, kolik máme mít zaměstnanců, to je zodpovědnost někoho jiného,“ podotkl. Rád by, aby k dohodě došlo do konce srpna. Vstupní požadavek podle něj je navýšení platů o deset procent od 1. října, 15 procent růstu platu u učitelů. „Důležité je také navýšení platů v oblasti kultury, bezpečnostních složek i sociálních služeb,“ zmínil Středula. Zdůraznil pak také to, že odbory požadují navýšení tarifních mezd, nikoliv odměn.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že do platů půjde příští rok o deset procent peněz víc než letos. „Do rozpočtu jsme částečně promítli úsporu černých duší. Poukazujeme na možná moc velký počet úředníků. Daly by se najít nějaké rezervy,“ řekl novinářům Babiš. Podle něj se bude nyní vyjednávat s resorty o tom, kolik by případně mohly ušetřit a o kolik by mohly snížit počet zaměstnanců, „aby se vytvořil prostor pro navýšení“. Přilepšit by si měli pracovníci ve školství, kultuře, sociálních službách a také zdravotní sestry, vypočítal Babiš.

Středula se o víkendu sešel s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem práce Petrem Krčálem (ČSSD). „Dohodli jsme se, že budeme podporovat plošný růst platů o deset procent,“ uvedl pak na Twitteru Hamáček. V pondělí po schůzce novinářům řekl, že by se klonil spíš ke zvýšení platů od ledna než od října. Otázkou podle něj je také to, zda by se měla nejnižší tabulka škrtnout, nebo by se v ní mělo výrazněji přidat.

ČMKOS zastřešuje 13 svazů veřejného sektoru, a to třeba školské, hasičské, úřednické či zdravotnické odbory. Jejich předáci se dnešního jednání zúčastnili. Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému Ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Plošné přidávání ve veřejném sektoru kritizují podnikatelé. „Ministerstvo financí předpokládá, že příjmy budou příští rok o 8,5 procenta vyšší. Požadavky odborů na růst o deset procent tomu neodpovídají. Museli bychom sáhnout na peníze do budoucna,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

autor: vef