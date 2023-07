Důvod rozpuštění MeSES? Babiš chce do voleb jako vítěz nad pandemií. Nechce sýčky, co říkají opak, říká právník Kysela

reklama

Epidemická situace se podle ministra Arenbergera vyvíjí dobře, a tak se ministerstvu bude hodit jiná skupina, a sice klinická skupina covid. Podle mnohých však stát stále nemá jasno v tom, jak postupovat v pandemiích. Někdy nedokáže například dostatečně zdůvodňovat svá rozhodnutí a soudy jej v řadě případů korigují.

Dnes například Nejvyšší správní soud v novém rozhodnutí uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo zákaz nočního prodeje ve večerkách.

Ústavní právník Kysela na úvod sdělil, že ministr Arenberger za ním předem nepřišel s žádným zdůvodněním, proč o rady odborníků z MeSES už nestojí. „Nikdo mi nezdůvodňoval vůbec nic,“ pokrčil rameny s tím, že posléze se od šéfa skupiny dozvěděl, že se mění struktura poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví v souvislosti se zlepšováním pandemické situace.

Nejdříve sdělil, že pro rozpuštění skupiny MeSES ma jisté pochopení. „Při této nové struktuře není služeb této vnější struktury, kterou je MeSES, zapotřebí. Je nadbytečná. Bylo by vlastně divné, kdyby taková skupina, do určité míry nalepená na ministerstvo, výrazně ovlivňovala jeho politiku ve chvíli, když má ministerstvo pocit, že by ji mělo vytvářet samo. Mám pro to pochopení,“ uvedl s tím, že resort se zřejmě domnívám, že již není třeba opatrnosti.

Poté ale zmínil, že důvodem, proč skupinu MeSES zdravotnictví nechtělo, může být i premiér Andrej Babiš, který o spolupráci ztratil zájem: „Jeden může spočívat v tom, že vliv té skupiny byl založen na podpoře předsedy vlády a ta byla dočasná, což mě vůbec nepřekvapilo,“ pousmál se profesor. Podle něj Babiš takovou skupinu potřeboval, aby mu pomohla nepokazit další fázi potírání pandemie.

Svá slova rozvedl: „Předseda vlády nesporně vnímá blížící se volby. Do těch hodlá jít jako ten, kdo s pandemií statečně bojoval a úspěšně zvítězil. Pak asi nepotřebuje sýčky, kteří jednak upozorňují, že ne vše se podařilo, a kteří mají navíc pocit, že ne vše je hotovo. Že by zde při nejmenším měl zůstat pocit, že jak se to dělo, nebylo úplně uspokojivé a měly by se do budoucna vymýšlet mechanismy, jak si s tím poradit lépe,“ naznačil, že Babiš už nepotřebuje odborníky, kteří upozorňují na to, že pandemie stále hrozí.

Psali jsme: Smejkal: Teď už to vláda nezkazí. To nejhorší jsme zvládli my

Rozpuštěný MeSES: Je důvodem Smejkalův rozhovor a kritika vlády? Plaga jej podpořil

Jako druhý důvod pak zmínil, že pro Ministerstvo zdravotnictví není moc přijemná situace, kdy místo něj vytváří nějaká řešení lidé, kteří s ním nemají nic společného. „Z toho pak ministerstvo vychází jako málo kompetentní a málo schopné. Můžete-li se tak takové skupiny lidí zbavit, tak se jich zbavíte. To se podle mě v tuto chvíli stalo,“ zmínil, že Arenbergerův resort se nejpíše obával vnějšího činitele v podobě Mezioborové skupiny pro epidemické situace.

„Tyto dva důvody se nějak potkaly,“ podotkl ústavní právník Kysela s tím, že klíčovou postavou celého potírání pandemie je předseda vlády, který se bohužel nevyjadřuje silnou potřebou řešit situaci s odborníky.

Skupina skončila navíc den poté, co její šéf, hlavní epidemiolog pražského IKEM Petr Smejkal, prohlásil, že „stát epidemii opravdu nezvládl“. Podle mnohých právě jeho slova stojí za jejím koncem. Sám doufá, že tomu tak není. „To by bylo hloupé,“ uvedl v rozhovoru pro Novinky.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) bude dál pracovat, ale nikoliv pod Ministerstvem zdravotnictví. Členové skupiny se na tom dohodli na večerním jednání, informoval na Twitteru epidemiolog Rastislav Maďar. Experti hodlají připravit dlouhodobý plán boje s pandemiemi. Ministerstvo zdravotnictví dnes odpoledne oznámilo, že ukončilo s MeSES spolupráci.

Psali jsme: Dělat pro Babiše? MeSES ohrnul nos. Ale chce svými radami pomáhat národu MeSES: Komplexní problematiku, jakou je světová pandemie, není vhodné na úzce oborové bázi Epidemii jsme fakt nezvládli, citoval Okamura šéfa MeSES. Skandální Arenberger. A Babiš s Hamáčkem... Epidemický MeSES rozpuštěn, vedoucí chtěl emigrovat do USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.