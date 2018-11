Dvacet pět let za vzpouru. Španělský prokurátor žádá pro katalánské politiky tresty, nad kterými si točí hlava

Španělský prokurátor žádá pro katalánské politiky, kteří chtěli prosadit nezávislost regionu na centrální španělské vládě v Madridu, vysoké tresty. Nezdráhá se sáhnout ani ke trestům 17 a 25 let odnětí svobody.

Nejeden obyvatel Katalánska žádá nezávislost regionu na centrální vládě v Madridu. V některých dekádách je touha po nezávislosti slabší, jindy posiluje. V roce 2014 bylo o nezávislosti Katalánska vyhlášeno nezávazné referendum. Většina hlasujících se vyslovila pro nezávislost, ale při účasti jen 41 procent. V roce 2017 mělo proběhnout další referendum, ale proti hlasujícím tvrdě zasáhli policisté podřízení vládě v Madridu.

ČTK připomíná, že po tomto referendu proběhly v Katalánsku nové volby, které ale stejně vyhrály strany volající po nezávislosti Katalánska. Politici, kteří vyhlásili referendum z roku 2017, své posty pustili a nejvýše postavení činitelé teď čelí i trestnímu stíhání. Někdejší katalánský vicepremiér Oriol Junqueras by měl podle představ státního zástupce dostat až 25 let vězení. Žalobce ho považuje za hlavní tvář vzpoury. Další obžalovaní mají dostat 16 až 17 let odnětí svobody. Informuje o tom server španělského deníku El País.

Centrální vláda by možná uvítala nižší tresty pro katalánské politiky, ale prokuratura si zatím trvá na svém.

Sluší se dodat, že Junqueras a jeho bývalý ministr vnitra Joaquim Forn už byli rok zadržení ve vyšetřovací vazbě.

autor: mp