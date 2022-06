Dvořák nebude točit pohádky? Děti budou koukat na Zprávy. Prof. Žaloudík vtipně seknul

reklama

Sám Jan Žaloudík se označuje zkratkou LSD. Nemá to ale nic společného s legendární drogou, jde o začáteční písmena slov - lékař, senátor, důchodce.

Na otázku, která z těchto rolí je mu nejbližší, odpověděl, že role lékaře: „To jsem vystudoval a jako lékař pracoval. Politika si člověka najde, tu nemusí hledat. V roli důchodce jsem nováček.“

Život dělí Jan Žaloudík na třetiny. „V první třetině na člověku pracuje vlast, vzdělává ho, aby z něho něco bylo. V druhé třetině pracuje pro vlast, aby z ní něco bylo a v té třetí třetině by měl rozjímat, k čemu to všechno bylo.“

Při zmínce o politice padla i slova Ronalda Reagana: „Politika je druhé nejstarší řemeslo, až příliš ale připomíná to nejstarší,“ prohlásil prý bývalý americký prezident.

„Politika je tady od pravěku,“ je si jistý Žaloudík. „Když se třeba hádali o ohniště, o ženu atd. Politikaření se rozvíjí posledních 2 až 3 000 let. Velmi dobří v něm byli třeba ve starém Římě. Pozná se to od sebe tak, že politika má nějaký obsah, třeba když chcete zavést plyn do vesnice. Politikaření je spíš o jednotlivém člověku.“

Řeč přišla i na ceny energií. Levně energii vyrábíme, exportujeme a draze ji nakupujeme zpět a krmíme překupníky, burzu atd.

K tomu našel pan profesor příměr v organické medicíně: „ Asi 30 procent všech organizmů vykazuje parazitární sklony. U komodity, jakou je energie by byl div, kdyby na ní nikdo neparazitoval.“

Na řadu přišlo i téma dezinformací, zmíněn byl i vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi.

„Sám jsem se ptal, zda je ta funkce potřebná, citoval jsem i pana premiéra, který říkal, že je to ,na hraně'. Já si osobně myslím, že je to za hranou. Nedávno jsem byl v Bělehradě, kde jsem dohlížel na průběh voleb. Tam si můžete poslechnout kohokoli od Bidena po Putina, ale je tam jakýsi ,překladatel', který vám říká, co si o tom máte myslet, takže se vlastně nedozvíte, co ten dotyčný řekl. Celé je to velmi špatně a začíná tady zárodek něčeho, co vždycky špatně končí. Vstupujeme do protektivní demokracie, která vás mimo jiné chrání před názory, včetně těch vlastních,“ má jasno senátor.

Zaznělo samozřejmě i téma České televize, Jan Žaloudík mluvil jak o snaze vedení o zvyšování poplatků, tak o omezení výroby vlastních pořadů.

K tomu, že ČT omezí některé programy a bude se soustředit na zpravodajství, poznamenal, že se bojí, že se lidé odeberou do izolace. „Dost často slyším, že se lidé na zpravodajství nedívají, že mu nevěří, že se raději jdou projít, nebo si pustí film. To je špatně, špatný trend.“

S trochou nadsázky komentoval i fakt, že ředitel ČT Dvořák při snaze o zdůvodnění potřeby navýšení poplatků hrozil tím, že se nebudou moct natáčet vánoční pohádky. Žaloudík v tom nevidí problém, podle něj dojde k přesunu dětí ke zpravodajství, kde je pohádek pořád spousta.

Na otázku, zda si plánuje koupit vlastní bunkr, jak bylo doporučováno, odpověděl: „Blbnout se dá i nahlas. Hlavně žádnou paniku, žádný strach. Myslím, že bunkry jsou vrcholná blbost. Hodina v bunkru dobrá, dva dny taky, ale co bude potom? Představa, že se něco přežene, já to přečkám v bunkru a pak vylezu a pojedu na dovolenou, mi přijde slabomyslná.“

K bezpečnostní situaci a naší armádě prohlásil, že jde o to, kdo by nás napadl. „Pokud nás napadne Lichtenštejnsko, tak zvítězíme a obsadíme Vadúz. Na druhou stranu, kdyby nás napadl nějaký historický soused, jako Německo, nebo Rusko a soustředil se jen na Česko, byla by to otázka hodin.“

Vyjádřil se v této souvislosti i k dodávkám zbraní na Ukrajinu. „Posílají se tam zbraně s delším doletem, ale s podmínkou, že nemohou zasáhnout protivníkovo území. Válka, kdy nechcete ublížit protivníkovi, je zajímavá. Ani Putin se moc nesnaží ublížit nám, protože kdyby nám chtěl ublížit, nebude čekat, až svoje zdroje (ropa, plyn...) přeměníme a začneme je čerpat odjinud, ale zastaví je už dnes. A bylo by vymeteno.“

„Proxy války jsou zajímavé, protože se dějí na cizím území a bojuje se až do pádu posledního Ukrajince,“ uzavřel téma války senátor.

Jaký má dosluhující senátor Jan Žaloudík, který již avizoval, že se o další mandát pokoušet nebude, vzkaz pro svoje nástupce?

„Aby to hlavně absolvovali s nadhledem a aby nebyli pokrytci. Oni potřebují přečíst jedinou věc. Zákony a články se naučí, ale potřebují znát článek 9 Knihy GENESIS, kde se řeší pokrytectví. Neměli bychom dělat, že nic nevidíme, že se nic neděje, když se děje,“ apeluje zřejmě nejen na budoucí senátory.

Závěr rozhovoru vyplnil dotaz na vzkaz národu, aby podpořil jeho sebevědomí. Odpověď se ale stočila spíše na to, co je vlastně národ a na představy Jana Žaloudka o budoucím uspořádání Evropy.

Nejprve se ale pan doktor pustil do rozboru našeho státního znaku.

„Češi mají ve státním znaku dva statečné lvy, Moravané mají svého ptáka a Slezané mají druhého ptáka,“ uvedl s dávkou ironie.

Evropu budoucnosti vidí profesor Žaloudek ve sdružení regionů, tedy naprosto odlišně od toho, jak ji vidí Brusel a stoupenci jednoho „evropského" národa. Poukázal na Katalánce, Basky, Iry, Bavory, či Prusy. Prosazoval by ale společnou zahraniční politiku těchto regionů. Tento koncept mu přijde smysluplný i proto, že je to koncept mírový. Uzavřel téma i rozhovor Jan Žaloudík.

