EU, Soros, peníze, férové volby. „Učili mě být k ženám slušný. Ale...“ Orbánův ministr školil moderátorku

Maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó v rozhovoru pro slovenský deník SME zhodnotil, že je spolupráce v rámci V4 na dobré úrovni a všem jejím zemím přináší výhody. Ukázal, že je díky členství ve V4 dobrá i ekonomická spolupráce, a odmítl, že by středoevropské země pouze ze členství EU profitovaly a nic nevracely, přičemž ukázal směrem k ziskům firem proudícím do západní Evropy. Hovořil i na téma demokracie v Maďarsku, které je nyní pod drobnohledem EU. Unie podle něj potřebuje silné státy a není demokratické odepírat názory těch, kteří mají na její směřování odlišný pohled. „Je velmi nedemokratické říct, že pokud nesouhlasíme, tak abychom šli,“ zavrhl návrhy moderátorky. A došlo i na pochyby kolem posledních voleb v Maďarsku. „Vždy, když liberálové a levičáci prohrají ve volbách, vždy se z toho dělá, že to nebyly férové volby,“ podotkl Szijjártó.

reklama

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8982 lidí



K situaci uvnitř Visegrádské čtyřky doplnil, že slovenští zástupci, kteří se setkání zástupců V4 účastní, si spolupráci s Českou republikou, Polskem a Maďarskem v rámci skupiny pochvalují. „Vím, že Slovensko dostává všechny výhody z V4,“ poukázal a jmenoval příklad, že pokud by všechny státy ve V4 nepostupovaly sjednoceně kupříkladu v otázce migrace, tak by „naše země byly plné ilegálních migrantů“. Směřoval tak k úspěchu V4 v podobě zablokování povinných migračních kvót.



„A nezapomeňte, že naše ekonomiky jsou velmi silně propojené,“ upozornil také v rámci pochyb moderátorky nad členstvím Slovenska ve V4. Nadnesl rovněž to, že se aktuálně obchod mezi Německem a V4 daří držet o 70 % vyšší, než nakolik Německo obchoduje s Francií. „Všechny země mají z této spolupráce výhody,“ uzavřel téma spolupráce. Fotogalerie: - Předvolební Buda i Pešť

Szijjártó nato nenechal bez komentáře ani slova slovenské moderátorky SME, hodnotící, že má Maďarsko „zásadně rozdílné pohledy na některé aspekty demokracie“. „Co se týče vašeho podprahového názoru o naší demokracii, musím odmítnout všechna tato obvinění, podprahová i přímá. Lidé nejsou vždy odvážní, aby kritizovali otevřeně, a dělají to podprahově a jmenují nějaké jevy, které nejsou pravdivé. Pravda je, že naše demokracie je velmi dobře rozvinutá, nebudeme se za to nijakým způsobem stydět. Jediné, co neumíme udělat, je uspokojit očekávání liberálního mainstreamu,“ vzkázal.



„Chápu, že liberální mainstream nenávidí naše politiky. Nenávidí fakt, že liberální strany jsou v Maďarsku v menšině. Nenávidí fakt, že jsme vyhráli poslední tři volby a získali dvoutřetinovou většinu. Ale toto všechno je na základě rozhodnutí maďarských občanů. A vždy, když nás teď přitom vykreslují, jako kdybychom byli autokrati nebo diktátoři, protože jsme získali většinu v parlamentu, tak odpovím, že jsme tu většinu nevyhráli v loterii, ale ve svobodných a férových volbách,“ ohradil se maďarský ministr; s tím mu nedemokratické přijde spíše to, že se zpochybňuje rozhodování maďarských občanů. Moderátorce rovněž vysvětlil, že on nikdy nehodnotil situaci ohledně demokracie v cizích zemích, a to včetně Slovenska. „Nejsem Slovák. Nezáleží, co si já myslím o vašich domácích tématech, protože nemám volební právo,“ uvedl.



Dále se moderátorka tázala na maďarskou kritiku Evropské unie. „Ale i přesto nikdy nemluvíte o vystoupení z EU. Není to absolutní definice pokrytectví?“ dotázala se a vzápětí nadnesla i svůj názor: „Protože se spoléháte na miliardy z fondů, na výhody Unie, a vykreslujete ji jako vašeho největšího nepřítele a poskoka (miliardáře maďarského původu) George Sorose.“ Fotogalerie: - Imigranti v Maďarsku

Maďarský ministr zahraničí a obchodu uznal, že výhody ze členství v Evropské unii Maďarsko rozhodně má. „Ale EU má výhody ze členství Maďarska v Unii. I ze Slovenska v Unii. Pokud zvážíte, jaké zisky mají západní společnosti na našich územích od našeho vstupu na společný volný trh a kolik vyvezly z našich zemí jenom proto, že jsme členy EU, budete překvapená,“ odpověděl s tím, že to podle analýz komise za minulý rok bylo 70 procent eurofondů, které směřovaly do střední Evropy. Odmítl tak, že by středoevropské státy pouze braly výhody z EU, a samy nic nepřispívaly.



Že by Maďarsko mělo Unii opustit, rovněž odmítl. „Proč bychom měli odejít?“ nechápal s tím, že to Maďarsko nechce. Otázku demokracie EU by dle něho měly řešit všechny členské státy, tedy i ty, co mají na některé věci odlišný pohled. „Například si nemyslíme, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Myslíme si, že silná EU potřebuje silné členské státy. Nemyslíme si, že bychom se měli vzdávat dalších pravomocí. Je to velká debata o budoucnosti EU,“ vysvětlil Szijjártó.



K otázce, jaký vliv má George Soros na EU, řekl, že vliv má prostřednictvím toho, že financuje mnoho organizací v EU i v Maďarsku. Prostřednictvím těch dle jeho názoru může poté snadno ovlivňovat veřejný názor a na „výplatní pásce“ Sorosových organizací jsou dle něj i někteří představitelé Unie. Fotogalerie: - Zeman u Orbána

„A neměli byste tedy odejít z EU?“ dotázala se znovu Hanzelová. To ministr opět odmítl. „Je velmi nedemokratické říct, že pokud nesouhlasíme, tak abychom šli. To je nedemokratické. Toto je proti svobodě projevu, svobodě názoru,“ odmítl.



Stejně tak odmítl i názor novinářky, že volby v Maďarsku „nebyly férové“, jelikož dle ní neměla opozice dostatek prostoru. „Víte, chodil jsem na benediktínskou školu a tam mě vychovali, že mám být k ženám slušný… Ale toto je absurdní… Promiňte,“ neudržel se Szijjártó při pochybách moderátorky. „Víte, vždy, když liberálové a levičáci prohrají, vždy se z toho dělá, že to nebyly férové volby. Povím vám dobrý příklad: V roce 2018, při posledních volbách do parlamentu, se po celý volební den opozice, levice i jejich média radovaly a oslavovaly znovuzrození demokracie, neboť byla rekordní účast. Po celý den byla maďarská demokracie silná. Po sedmé večer, když zavřeli volební místnosti a začaly přicházet výsledky a ukázalo se, že máme jasné vítězství, tak opozice začala hovořit, že to bylo nedemokratické a neférové,“ zaznělo od maďarského ministra zastupujícího vládní stranu Fidesz.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:



Psali jsme: Plný stadion v Budapešti. Český komentátor se u televize zděsil, šílený Orbán, to by jinde nešlo. A pak přišly záběry z Kodaně... „Zabijeme vás, nebo umřeme my.“ Ben Kuras a silná fakta o vzniku covidu Europoslanci tlačí na další sankce na Polsko a Maďarsko. A jestli Komise nepřitvrdí, bude s nimi prý mít problém Pokleknout?! Doktor Macek: Najde se politik, který řekne to, co Orbán, ať mám koho volit?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.