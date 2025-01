EU se bojí, že ji Trump potopí. První náznak už teď

V Bruselu v poslední době panují obavy, zda nebude nová administrativa Donalda Trumpa okázale přehlížet Evropu. Zvlášť, když už se neobjevil na jedné důležité schůzce s evropskými partnery. Úředníci z Bruselu zaslali Rubiovi pozvání na setkání diplomatů a udržení pevných vztahů s EU. Ale Rubio na ni nereagoval.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12622 lidí

Kallasová proto v úterý Rubiovi zavolala.

V příspěvku na sociální síti X Kallasová uvedla, že dvojice „diskutovala o globálních problémech, kde mají EU a USA stejné zájmy, včetně ruské války na Ukrajině, zhoubného vlivu Íránu a výzev, které představuje Čína“.

„EU a USA jsou vždy silnější společně,“ zdůraznila.

Good call with @SecRubio.



We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.



The EU and US are always stronger together.



Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT