Ekonom: Česko je krmelec Evropy. 120 tisíc ročně na každou rodinu teče pryč. Zahraniční podnikatelé se nám smějí

Jako první se Kříž vyjadřoval k deficitu státního rozpočtu. Podle něj je toto jediná oblast, kde Andrej Babiš může říct, že kritika je účelová. 40 miliard je sice hodně na první pohled, ovšem oproti celé sumě rozpočtu je to prý zanedbatelné číslo. Česká republika má údajně v mezinárodních srovnáních asi 4. nejlepší rozpočet. Porovnávat by se měl podle Kříže růst deficitu s růstem HDP, podle kterého náš státní dluh naopak klesá.

Co naopak ekonomovi vadí, je, že se neinvestuje. Výdaje na investice prý za Babišovy vlády ještě klesly a zejména v Praze se nedaří utratit peníze určené na investice a ty leží ladem. Kdo za to může? Jednak sedlácké ekonomické myšlení a pak také hysterie, která prý panuje už od roku 2010, že „všici kradnú“, a tak se k moci dostaly skupiny, které zablokovaly všechny investice, míní Karel Kříž.

Zde vidí chybu Andreje Babiše, který údajně svou rétorikou zhysterizoval policii a veřejnou správu, spřáhl se s antikorupčními skupinami a na základě toho se státní správa dostala do stavu nehybnosti, kdy něco rozhodnout je strašný problém. Legislativa se prý také pořád komplikuje.

U Babiše pak diskutující zůstali. Štrunc se Kříže ptal, zda je Babiš ohrožením pro demokracii, jak občas zní z úst protestujících. Podle Kříže na tom něco je. Babiš prý nemá moc ideologii, spíše tah na moc a bude dělat to, co ho k moci dostane a co ho tam udrží, míní ekonom. Údajně bude záležet, co se stane v Evropě.

V souvislosti s Evropou pak přišla řeč na migraci. „Bruselské peníze nepotřebujeme,“ vyjádřil se ekonom o možnosti, že kvůli nesolidaritě s ostatními zeměmi by mohly být Česku omezeny fondy. Do EU prý přispíváme 40 miliardami a můžeme dostat až 90. Ale oněch 50 miliard, které zůstanou po odečtení, jde podle něj na neziskovky, „měkké“ projekty a podobné nesmysly. Miliardy jdou údajně na sociologické studie, které nikdo nečte, nebo na něco, co se sice postaví, ale pak jsou z toho již jen náklady.

Pak přešel na dividendy. Z Komerční banky prý každý rok do Francie putuje 12 miliard a z celé ČR pak odchází ročně 300 miliard korun na dividendách, řekl ekonom. „To je 30 tisíc na hlavu za rok, 120 tisíc na normální rodinu,“ konkretizoval Kříž. Pak navrhoval cesty, jak by se daly peníze v ČR udržet. Jedna z nich by byla, kdyby si zaměstnanci ve firmách, které na to mají, sjednali podstatně větší platy. Další jsou sektorové daně, u kterých však hrozí, že bude ohrožena konkurenceschopnost firem. Ale pak jsou například banky nebo síťová odvětví jako například Veolia, kde fungují buď monopoly, nebo oligopoly.

„Když například v Rakousku mají sektorovou daň na banky, v ČR ji nemáme, pak platíme 12 miliard do Erste, tak samozřejmě jsme za hlupáky,“ vyjádřil se Karel Kříž. Česko ekonom v minulosti nazval „krmelcem Evropy“ a na označení si trval. Zahraniční byznysmeni se nám prý potají smějí. Podle Kříže je Česko jedna z nejprůmyslovějších zemí, bylo průmyslové již před 100 lety, ale na životní úrovni to prý není vidět tak, jak by mělo. „Není žádný důvod, abychom se nedotáhli na Španělsko, v životní úrovni, na Itálii a na Francii.“ Rakousko a Německo jsou prý jiná kapitola, ale tyto tři jmenované jsou prý správnou hospodářskou politikou lehko dohnatelné.

