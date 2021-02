Ekonom Sedláček: My nepracujeme, my si tady povídáme. To dřív mohla dělat jen šlechta

Filozofující ekonom Tomáš Sedláček si myslí, že v budoucnu se lidstvo spojí do jednotné civilizace. „Pákistán trestá Indii a Indie trestá Čínu, levá ruka se pojí s pravou rukou. Čína proti Spojeným státům americkým, dokud nezjistíme, že jsou to dvě ruce jednoho těla,“ popsal. Prý by tomu mohl pomoct právě koronavirus a vakcína na tuto nemoc. Došlo ovšem i na migranty.

Hostem podcastu Quo Vadis byl ekonom, filozof a vysokoškolský pedagog Tomáš Sedláček. Z počátku se probírala filozofická témata jako podoba ráje a zda ho lidstvo v budoucnosti dosáhne. Bavili se ovšem i o lingvistických pojmech. Prý je špatné tvrdit, že slunce vychází nebo zachází. „Jako kdyby Země byla placatá a nějaké slunce vycházelo na nějakou oblohu, a za druhé to vychází pořád z představy geocentrického solárního systému, protože žádné slunce, jak víme všichni, nevychází. Země se točí kolem slunce, takže ráno Země vrotovává do slunce, bychom měli říct, ale ne že vychází slunce,“ myslí si Sedláček.

Dále se bavili o roli měst. Dříve prý byla práce čistě pro muže a město dovolilo pracovat i ženám, jelikož městské práce už nebyly tak mačovské. Kromě mužů a žen se nyní emancipace má zaměřit na děti. „Nám to letí dál a drtivá většina ekonomiky, 60 %, již nevyrábí hmotu, ale jsou to služby. To jsou věci, které může dělat úplně stejně žena jako muž. Je to seriózní zaměstnání. Příští krok, jestli teda mám trochu věštit, je, že do tohoto systému naběhnou děti. Legitimní plnohodnotná zaměstnání, před kterými nám, dospělým, bude padat dolní čelist, budou vydělávat děti, takže možná důchodová reforma se naší generaci podaří, protože ty děti budou reálně vydělávat víc než my už jako děti,“ myslí si Sedláček.

„Původní logika byla, že se já budu starat o své děti. Ty až vyrostou, bude jim 40, tak někde budou vydělávat a já z toho budu mít příjem v důchodu, a teď se možná začíná dít to, že ty děti už začínají vydělávat ještě před tím, než jim je osmnáct nebo patnáct. Já tomu říkám B2B jako baby to baby, kdy teď máte youtubera, kterému je sedm a vytváří obsah pro další sedmileté děti přímo, a nejen to, ono si vydělává bezpeněžní ekonomikou, která je založena na nové měně, kterou ještě neumíme pořádně popsat, ale já jsem jeden z prvních, který si jí všiml, to není kryptoměna, ta nová měna jsou lajky,“ dodal ekonom. Jde tedy prý o jakýsi sociální kredit.

Následně se přešlo k myšlence nepodmíněného příjmu. Sedláčkovi se líbí idea Vlastimila Tlustého a jeho rovné daně. Nesouhlasí ovšem s tím, že by měl být příjem nepodmíněný. Prý by měl být podmíněný buď prací pro někoho, nebo prací na sobě, tedy vzděláváním.

Do budoucna však podle Sedláčka nebudou peníze tak důležité jako lidský kapitál.

Následně se přešlo na Čínu. Ta prý ekonomicky dotahuje západní svět. Prý by bylo dobré se na to vykašlat a přemýšlet jako civilizace typu 1. „Tahle planeta je obývaná civilizací typu 0, kdy nám přijde strašně důležité čas od času, že levá ruka zaútočí na pravou ruku. Jedno lidstvo, které ještě nemá propojené vědomí,“ myslí si filozof. Prý to je tak jako indiánský trickster. „On ještě nemá vyvinuté vědomí a popálí si svůj vlastní anus jen kvůli tomu, že mu jeho vlastní zadek neuhlídá jídlo. On si jde lehnout, pověří svůj zadek hlídáním jídla, zadek taky usne, přijdou kojoti a to jídlo mu sežerou a on se ráno probere a je naštvaný na svůj vlastní anus, že nedával pozor, a vezme kus žhavého uhlíku a spálí si vlastní anus, aby potrestal svůj vlastní zadek za to, že nebyl poslušný,“ připodobnil Sedláček tuto historku ke stavu lidstva.

„Pákistán trestá Indii a Indie trestá Čínu, levá ruka se pojí s pravou rukou. Čína proti Spojeným státům americkým, dokud nezjistíme, že jsou to dvě ruce jednoho těla, je to náš sen o ráji, tam je ta jednota a teď jsme v situaci, kdy by to šlo udělat, až ta Čína nebo Rusko nebo Japonsko nebo Česká republika, to je jedno, budou nahoře, tak to bude dindání, ale teď by se to dalo udělat. Minimální příjem by byl jeden krok tímto směrem a koneckonců jako reakce na tu nemoc, která nás sužuje, nás taky posouvá směrem k civilizaci typu jedna.

Za druhé jsme zjistili, že ta vakcína není pro vaše tělo, ta vakcína je pro lidské tělo. Já teď možná musím dělat něco, co je pro mě trochu opruz a mnoho lidí se toho bojí, ale to není pro tvé ani pro jeho tělo. To ani není pro Prahu, ani ne pro Českou republiku, ani ne pro Evropu, ale pro celý svět. Dokud nebude provakcinovaný celý svět, tak se nic nevrátí do těch funkčních kolejí, takže my najednou musíme přemýšlet nikoliv ve formě těla Kristova, jak to známe z náboženství, ale z těla lidskosti,“ dodal.

Bude prý zajímavé, co udělají technologie s demokracií. „Můj mobil přesně ví, co si myslím o cyklistice. Kdyby jednou přišel nějaký dotaz, kdyby Praha rozhodla, řekněme, že je návrh, že by se v centru jezdilo třicet kilometrů za hodinu maximální rychlostí. Můžeš jezdit, v čem chceš, ale ne víc než třicet. Můžete jezdit na monokole, segvayích, to je jedno, všechna kolovitá havěť nechť je na silnicích, ať jsi auto, nebo koloběžka, ale jezdi do třiceti. Na dálnici si jezdi, jak rychle chceš, ale tady žijí lidi, a tím by se řešil problém městské cyklistiky a řekněme, že to je pražský algoritmus, tak můj telefon se mě ani nemusí ptát, jestli jsem pro, nebo proti. Můj telefon ví, jaká je má preference, že by se takto dalo dělat autonomní volení, že by se to potvrdilo a po pěti šesti volbách to už nechám automaticky odpovídat. Tímto by se dala udělat nová forma vládnutí, nová forma demokracie, o které se Platónovi ani Aristotelovi ani nezdálo, a takhle to může fungovat taky velice dobře,“ zamyslel se Sedláček.

Kromě cyklistiky by se to prý dalo použít i na migranty. „My jsme udělali buďto nula, nebo všechny, když to trochu zjednoduším, a možná správná odpověď byla 78 % otevřenosti, to znamená, pojďme dávat bacha na 12 % problémů, ale jinak národ se shodl, že 78 % je jako základ. Tím, že se to dalo buď sto, anebo nula, tak se ten národ rozhádal, protože jsme neměli jemnost. Já bych byl někde na devadesáti osmi, můj bratr by byl na devadesáti sedmi, ale má sousedka by byla na šestnácti, ale ten algoritmus by spočítal, že optimální řešení pro Českou republiku je šedesát osm procent otevřenosti, ne padesát, ne devadesát, a takhle by se ten národ nerozhádal proti sobě,“ vysvětlil ekonom.

Prý to, co dřív bylo nutné k přežití, tak se stalo koníčkem. „Kdyby se Jan Amos Komenský dneska probudil a díval se na naši společnost, třeba toto, tak by nikdy o tom neřekl, že pracujeme, protože my si tady povídáme příjemně. To si mohla dovolit vyšší šlechta, když měla čas na zahálku, ale teď je z toho práce. Naopak kdyby viděl někoho během odpočinku, jak zvedá těžké předměty, sice to už nejsou vědra s vodou, ale jsou to nějaké činky, nebo jak někdo orá pole nebo jde na lov, tak by si myslel, že pracujeme, ale my ve skutečnosti odpočíváme, a toto se prohodilo takovým způsobem, že by se nám z toho měla z vděčnosti točit hlava, že dnešní zaměstnání je to, co pro středověk byl odpočinek,“ zakončil rozhovor Tomáš Sedláček.

