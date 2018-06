Ekonomika roste, ale... Lidé by neměli utrácet a zadlužovat se, může přijít brzy krize, varoval v ČT ekonom Mládek

Česká ekonomika roste a přehřívá se. Český statistický úřad ohlásil rekordní zaměstnanost. Trh práce postrádá další a další zaměstnance. Výrazně se také projevuje tlak na růst mezd a platů. O tom, kam až to může ekonomiku dostat, přišel do čtvrtečního pořadu Interview na ČT24 promluvit bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Podle ekonoma Mládka je přehřívající se česká ekonomika především zahřívajícím momentem pro zaměstnance. „Můžou si říct o vyšší mzdu, mohou změnit zaměstnání. Právě teď je ta doba,“ řekl s tím, že je ale třeba brát v potaz, že v tržní ekonomice čas od času také přijde nějaká krize či pokles. „Vlastně je otázka, jak jsme daleko od toho poklesu,“ dodal.

Lidé by to podle něj měli brát v úvahu, zejména pokud rádi utrácejí. „Riskantní je hlavně to, že v případě, že by se příliš zadlužili, tak při možném poklesu příjmu nemusejí mít na splácení,“ upozornil.

Český statistický úřad hovoří o tom, že v současné době panuje nejvyšší míra zaměstnanosti. Mládek se podle svých slov neobává, že by se zvrhla do nepřirozené podoby. „Víte, podařilo se postupem let dosáhnout toho, což jsem nečekal, že už jsme pod přirozenou mírou nezaměstnanosti. Tady ale platí to, co říkal velký reformátor Václav Klaus, že tržní ekonomika všechno vyřeší. Když budou vyšší platy, tak prostě klesne poptávka,“ uvedl s tím, že vše je o nabídce a poptávce.

V rekordní zaměstnanosti na území České republiky nevidí žádný zásadní problém, zopakoval ale rizika, která mohou následovat. „Jen připomínám, že občas může dojít k jistému přizpůsobení, které nebývá vždy hladké. Je tu riziko, které jsem zmiňoval. Lidé by si neměli jen užívat okamžiku, i když je to správné, ale také by měli vědět, že dobré okamžiky netrvají věčně,“ připomněl.

Firmy si stěžují, že v takových podmínkách jim stále chybějí zaměstnanci. I podle odhadů České národní banky to nebude lepší. Na vině je podle Mládka například demografický vývoj, který se až tak ovlivnit nedá. „Máme nízkou míru porodnosti. Sice populace České republiky mírně roste, ale je to jen díky čisté imigraci,“ uvedl.

Základní důvod však vidí zcela jinde. „Je v tom, že tady zaměstnanci na to, jak jsou produktivní, mají malé mzdy, proto je chtějí všichni zaměstnávat,“ pousmál se. Co se týká imigrace, právě teď nastává doba, kdy je skutečně nutností zaměstnávat lidi ze zahraničí. O tom se už dohadovali předchozí ministři. Současná ministryně práce chce toto nyní podporovat.

Podle Mládka ale není imigrant jako imigrant. „Já jsem stoupencem toho, že je potřeba, aby sem přišli imigranti ze zemí jazykově a kulturně blízkých. Ti nejlepší imigranti jsou ze zemí bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie,“ řekl s tím, že právě ti jsou schopni se rychle integrovat do České společnosti.

Současná ministryně práce hovoří o tom, že je namístě změnit systém čekací doby na úřadu práce, kdy místo je nabízeno českým občanům a až poté může o místo požádat zahraniční pracovník. „Lhůty je možné zkrátit, ale je zcela logické, že primární zájem vlády je a musí být, aby se postarala o vlastní občany a měli práci,“ vysvětloval.

V tomto ohledu je podle Mládka stále celá řada potíží. „Já uvedu příklad Kypru. Ten měl jednu dobu problém, že dovolil poměrně velkému množství Východoevropanů pracovat na Kypru ve službách, a tím si vytlačil vlastní obyvatelstvo věkově nad padesát let. Dávali přednost hlavně mladým lidem,“ řekl s tím, že to je problém, který je všude možně, a pokud na jedné straně prodlužujeme odchod do důchodu, je třeba také myslet na to, co budou u nás dělat lidé nad šedesát let, když budou hledat práci.

„Není to tak jednoduché, jak si to někteří podnikatelé představují, že sem ty lidi pozvou, a když opadne konjunktura, tak je zase pošlou zpátky. Je tu mnoho závazků. Někteří si také přivezou i rodiny,“ uzavřel s tím, že až nebude vysoká zaměstnanost, můžeme se pak zcela jistě potýkat s řadou dalších problémů.

