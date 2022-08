Ekonomka, co poznala svět: Na evropskou solidaritu se nedá spoléhat. Elektřinu nevyvážet

Výhled Česka ze stabilního na negativní, konstatovala ratingová agentura Moody’s. Důvodem je možné omezení dodávek ruského plynu, což by mohlo znamenat plyn na příděl a hlubokou recesi ekonomiky. Jana Matesová, ekonomka, bývalá zástupkyně Česka ve Světové bance, v Interview ČT24 řekla, že je nutné zajistit, aby výrobci elektrické energie v Česku nevyváželi a nechávali elektřinu pro domácí spotřebu, zajistila by se tak i menší spotřeba plynu. Na evropskou solidaritu se podle jejího názoru nedá spoléhat.

Od vládních představitelů slyšíme, že se plyn do Česka dostane a že ho bude dostatek, hovoří se o kapacitách v terminálu v Holandsku a o dalších možnostech. „To ale jen někdo slíbil, ta solidarita se musí testovat. Máme někde rezervované kapacity, ale někudy to k nám musí dotéct, a to může cestou někdo zastavit a použít pro vlastní účely,“ upozornila Matesová s tím, že půjde o plyn, který bude násobně dražší než ten, který jsme získávali nyní.

Připomíná, že jsme ekonomika extrémně závislá na zahraničním obchodu. „Bohužel naše produkce do zahraničí je především uprostřed výrobního řetězce. Jsme v zásadě dodavatelem polotovarů, jako takoví si nemůžeme příliš navyšovat ceny jako koncový výrobci, ale náklady dál porostou. Tedy nemusíme mít plyn, a na trhu, pokud bude nedostatek plynu, tedy budou růst ceny, můžeme mít český průmyslu velké znevýhodněný,“ shrnula ekonomka, proč nám dle ratingových agentur bez ruského plynu hrozí recese.

„Vláda neříká, že plynu bude dost, ale říká, že musíme ušetřit a spořit. Domácnosti si to k srdci berou, vážně uvažují, že budou vytápět méně, ne plynem, už teď svítí méně. Připravuji se na to do značné míry, to je ale jen malá část. Jde hlavně o výrobu, mám na mysli elektrárny, jež z plynu vyrábějí elektřinu, kterou pak vyvážejí do zahraničí, prodávají přes burzu, protože je to teď pro ně výhodné. Tam je třeba se teď dívat, na tu spotřebu a úspory,“ hovořila ekonomka o menší produkci elektřiny z plynu, pakliže by šlo o elektřinu na vývoz.

„Česká republika byla dosud čistým vývozcem elektřiny, ale tak jako tak by časem došlo k tomu, že bychom čím dál větší podíl toho, co se u nás vyrábí, potřebovali jen pro naše domácí potřeby,“ zmínila recept na šetření energií bývalá zástupkyně Česka ve Světové bance.

Na dotaz, kdy se zastaví růst cen cen energií, uvedla: „Ropa přestane zdražovat poměrně brzy. Pokud však jde o ropné produkty, zde evropské rafinérie tuší, že spotřeba rafinovaných ropných produktů v buducnosti bude klesat tím, jak bude narůstat podíl obnovitelných energií a elektromobility. Využívají situace, chtějí to teď vyždímat. Některé firmy jsou tak velké, že si na ně státy netroufají a nedělají regulace, kterou by měly dělat,“ všímá si, že mnoho států v tomto směru rezignovalo na plnění své základní ekonomickou role, a sice zajistit fungování trhu.

„Vidíme Německo, které úplně iracionálně, z emocionálních důvodů odchází od jaderné energie, postavilo si celou transformací k obnovitelným zdrojům na plynu, tím pádem je Evropa teď víc vydíratelná, nejen Německo, ale celá EU,“ zmínila, že celkově transformace k obnovitelným zdrojům a transformace k úspornějším technologiím je dnes obrovská příležitost pro investice.

Upozornila, že Česká republika si bude půjčovat dráž: „Česko si bude půjčovat dráž, protože se mění finanční trhy. Zvedají se náklady na obsluhu státního dluhu. I ministerstvo financí odhaduje, že se náklady ročně budou zvyšovat o 10 miliard i více, než v předchozích letech. “ dodala Jana Matesová, že úspory, které vláda najde, stejně zřejmě zaplatí nakonec věřitelům.

