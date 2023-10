Elektřina zdraží, řekl u Moravce natvrdo Síkela. Ale jen o deset procent, víc ne

Pokles cen energií pro domácnosti nebude zřejmě tak velký, jak by se dalo očekávat. Na konci roku skončí pomoc státu s platbou za zelenou energii. Průměrné domácnosti by se v příštím roce cena elektřiny mohla zdražit nejvýše do deseti procent, odhadl v pořadu Otázky Václava Moravce ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Lidé budou platit něco, co nikdy nechtěli,“ rozčiloval se ve studiu místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Radim Fiala (SPD).

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že kabinet škrtne celých 38 miliard, kterými letos lidem a firmám dotuje náklady na přenos a distribuci elektřiny. „Z rozpočtových důvodů si to prostě daňoví poplatníci nemohou dovolit a my jsme zvolili v rozpočtu jiné priority než plošné dotování například regulovaných složek ceny elektřiny či plynu,“ řekl.

Vláda zároveň rozhodla, že přestane „za lidi a firmy“ platit zákonnou podporu obnovitelných zdrojů energie. Ušetří tak dalších 17 miliard. Lidé a firmy tak budou od ledna platit zhruba 600 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Domácnost s průměrnou spotřebou 2,5 megawatthodiny za rok tak podobně jako do konce září 2022 začne znova přispívat zhruba 125 korunami měsíčně.

„Mírný nárůst cen energií je pro domácnosti od 1. ledna možný. V tom horším scénáři může dojít k tomu, že si domácnosti připlatí trochu víc, než byla úroveň cenových stropů,“ připouští ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, že převedení části poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele odmaže letošní zlevňování dodávek energií a lidé tak od 1. ledna zaplatí za elektřinu víc.

Síkela tvrdí, že s členy vlády se v tématu podpory energií neshodoval. „Pokud se naplní scénář, na kterém se shodla většina členů vlády kromě mě... Pokud se jedná o to rozhodnutí, jak podporovat ceny energií v příštím roce, tak já jsem nehlasoval pro,“ řekl Síkela, že on nebyl za převedení poplatku na obnovitelné zdroje energie na odběratele a že navrhoval jiná opatření.

Zároveň Síkela upozornil, že současný systém, kdy stát letos plně hradil zmíněné poplatky, byl dál neudržitelný. „Je třeba si ale uvědomit, že v tomto roce český stát vynaloží na stabilizaci cen energií více než 110 miliard korun,“ poznamenal. A připomněl i „náklady na cenové stropy“, jejichž platnost by měla skončit na konci letošního roku.

Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun. Z propočtů, které dostává od ERÚ, Síkela odhaduje, že průměrné domácnosti se od ledna 2024 zvýší cena elektřiny „do deseti procent“. „Myslím si, že to bude do deseti procent a pevně doufám, že pravdu mají moji optimističtější kolegové ve vládě, že to bude méně, nebo že k tomu navýšení vůbec nedojde,“ pravil ministr průmyslu a obchodu.

Místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Radim Fiala zkritizoval, že vláda od 1. ledna 2024 změní plošné opatření ohledně poplatků za obnovitelné zdroje energie a že od zmíněného data zhruba polovinu výše oněch poplatků bude platil stát, druhou polovinu budou platit odběratelé energií. „Pan ministr nám tu říká, že na obnovitelné zdroje půjde celkem 36 miliard, stát z toho dá 9 miliard, to znamená, že se zvýší podíl finančních prostředků, které budou muset zaplatit lidé, aby to nemusel zaplatit stát. O to se lidem zvýší cena elektřiny v příštím roce, takže budou platit něco, co rozhodně nikdy platit nechtěli,“ vyčetl Radim Fiala vládě.

„Podívejte se, jak to je pro příští rok. Vy nechávate windfall tax, ale kompenzovat už nic nebudete. Ta logika celé té věci ale byla, že vybíráte windfall tax na kompenzaci nákladů rodinám, firmám. Teď už jim nic kompenzovat nebudete, ale nebude je ani chránit a nebude dělat žádné stropy,“ opřel se Radim Fiala do ministra Síkely.

A následně Radim Fiala ministra průmyslu a obchodu vyzval: „Použijte windfall tax, daň z neočekávaných zisků, k tomu, pomocí těchto finančních prostředků kompenzovat lidem případně vysoké ceny energií, které podle mého názoru určitě budou, protože energie jako komodita na tom trhu bude chybět a vy to budete muset nějak řešit. Němci zavírají uheln a jaderné elektrárny, dokonce zelení šílenci cíli už i na vodní elektrárny.“

Ministr Síkela vyjádřil svůj názor, že žádný nedostatek elektřiny Česku „nyní“ nehrozí. „Nedostatek elektřiny v tuto chvíli nehrozí, protože my jedeme v úspornějším módu, domácnosti i firmy s elektřinou šetří. A ten nedostatek samozřejmě hrozí za určitých předpokladů, ale nepřijde v příštím roce.“

Síkela připomněl, že vláda rozhodla „jen“ o tom, že domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie, jak tomu bylo před loňským říjnem. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé znovu hradit poplatek 599 korun. Podle ministra, dle vlády bylo dočasné dotování těch poplatků státem „plošným opatřením, které v době příznivějších cen energií není nutné“.

Ceny energií v loňském roce prudce stouply, letos naopak klesají. Téměř všichni dodavatelé energií proto na začátku letošního roku nabízeli energie na úrovni vládního cenového stropu, který česká vláda pro letošní rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny s DPH, a 3000 korun za jednu MWh plynu. Během roku však většina dodavatelů energií postupně představuje levnější produkty.

