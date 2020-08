Emmě Smetaně na Nově říkali vyl***alka. To proto, že… „Horší ženskou jsem nezažil. I po letech se štítím vzpomínat.“ Je toho víc. Mnohem víc

reklama

„Málokdy se z Novy něco dostávalo ven. Tam byla tak přísná pravidla, že třeba v momentě, kdy někdo dostal vyhazov, tak na něho čekala ochranka, doprovodila ho pro věci a s ním i odešla. Vždycky byla snaha řešit nepříjemnosti za jakoby zavřenými dveřmi, ačkoli něco někdy uteklo, to je jasné,“ svěřil se pro ParlamentníListy.cz.

Proč nyní hodlá uvádět některé z dávno minulých událostí? „Mně se zdá, že se tu dělí média na dobrá a zlá. Parlamentní listy jsou svým způsobem fenomén, na Nově byly striktně ohraničené mantinely, které se týkaly postav byznysu a politiky. To zase vy neděláte, navíc si nemyslím, že by bylo jiné médium toto ochotné uveřejnit,“ pokračoval.

Novinářka Smetanová podle otevřených zdrojů svou kariéru v českých sdělovacích prostředcích zahájila v rubrice předpovědi počasí na TV Nova. Později přešla do redakce zpravodajství, kde se dostala do dlouhodobých konfliktů s kolegy a nadřízenými. Televizní stanice jí nakonec dala výpověď k 31. květnu 2016.

Smetanová zažalovala Novu o ušlou mzdu za období po výpovědi a v médiích začala vznášet obvinění vůči svému bývalému zaměstnavateli z neobjektivního zpravodajství, nepřípustného zasahování do novinářské práce, podvodného jednání vůči své osobě a podobně. TV Nova odmítla její tvrzení jako „nepravdivá a scestná“ a její žalobu po dvou letech justičních tahanic definitivně zamítl Nejvyšší soud ČR v září 2018.

„Ona byla hrozně chytrá, znalá jazyků, řešila mnoho zahraničních věcí, reportáží i rozhovorů, ale prakticky nikdy netáhla za jeden provaz s ostatními. Měla vlastní vidění světa, kdokoli jí řekl, ať se na něco vykašle, šla ihned do konfliktu. Ale to byl konflikt, jako kdyby vám měli uříznout nohu, prostě za hranou. Nikdo s ní nechtěl dělat. Vím, že jeden kolega měl něco točit a odmítl s ní jet, protože nechtěl, aby místo práce poslouchal, jak se on má chovat, jak ji má nasvítit. I šéfredaktor s ní měl problém, protože když máte novináře, který neustále odmlouvá, tak vám časem dojde trpělivost. Když už to všechno překročilo únosnou míru, dokonce jsme si mysleli, že to dělala schválně, aby se stala obětí. Takových lidí bylo na Nově víc, ale u té Emmy to bylo extrémní, protože měla slušně našlápnuto a nakonec skončí u malé on-line televize, což ji nemůže vůči Nově uspokojovat. Je jí škoda, ale hrozně lidí má husinu o ní mluvit. Horší ženskou jsem v televizi nezažil. Přirovnal bych ji k Fridrichové v ČT, o které se taky neříkají moc hezké věci. Emma měla přezdívku vylízka, vylízačka, protože než odešla, dokázala se ze všeho vylízat, mělo to dopad i na ostatní, kteří nevěděli, co si smějí, nebo nesmějí dovolit, tak to jsem chtěl jen říct, aby si lidé nemysleli, že ji někdo soustavně na Nově ničil a ona z toho byla vnitřně rozbořená. Rozboření byli spíše ti kolem,“ uzavřel.

Tento názor se ParlamentníListy.cz pokusily ověřit u dalších našich dvou zdrojů z této stanice. Jeden na dotazy neodpověděl, druhý ano. „Přesně tak to bylo, štítím se na to vzpomínat i s odstupem let,“ přiblížil.

Dodejme také, že Emma Smetanová v letech 2008–2009 pracovala na Úřadu vlády jako asistentka v mediálním týmu tehdejšího premiéra Mirka Topolánka. Po pádu vlády ODS a jejím nahrazení úřednickým kabinetem se přesunula do aparátu Evropského parlamentu v Bruselu, kde po několik měsíců působila jako politická stážistka České strany sociálně-demokratické a publikovala ve vnitrostranickém tisku ČSSD.

Její matkou je Monikou Pajerová, tetou Kateřina Bursíková Jacques.

PhDr. Kateřina Jacques

Kdo nezažil tmu, ani světlo neuvidí.

Server Expres.cz před několika dny navíc rozebral její milostný život pěkně od podlahy. Se svým partnerem Jordanem Hajem je totiž již dvanáct let. Podle serveru je to pár značka ideál, mají spoustu společných zájmů – mimo jiné hudbu a cestování. Nikdy se však nevzali, i když se zasnoubili již dva týdny po první puse. Vypadá to tedy na dlouholetou dětskou lásku, s níž má však moderátorka DVTV.cz potomka.

Josef Trojan, s nímž herečka byla viděna po premiéře filmu Šarlatán, je podle serveru nehezký, a krásný, má v sobě potenciál, pokoru, na svůj věk je velmi vyspělý. A tak je prý jasné, že Emma nemohla odolat. A to přestože je o 13 let starší než právě devatenáctiletý herec Trojan.

Moderátorka z internetové televize na sebe v minulosti upoutala pozornost i sebevědomými slovy, že „přemýšlím kritičtějším způsobem, než je v České republice v mé generaci obvyklé“, protože její maminka ji naučila intelektuální ping-pong. Souvisí to prý i s tím, že mohla žít dlouho v cizině, takže se naučila myslet kritičtěji.

