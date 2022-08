Emoce na maximu: Havlíček v Novém Jičíně šokoval slovy o energii. Dav vyřval Stanjuru

Z MÍSTA Ačkoli se v řadě médií objevují informace o negativním přijetí Andreje Babiše a Karla Havlíčka v rámci jejich mítinků, ne vždy je to celá pravda. ParlamentníListy.cz získaly řadu postřehů týkajících se konkrétně Nového Jičína. Oba zástupci ANO, bývalý premiér a vicepremiér, dorazili do dvaadvacetitisícového města v Moravskoslezském kraji v pondělí.

Pršelo, výrazně se ochladilo. I přesto se na náměstí dostavilo mnoho místních. Deštníky a chlad vystřídalo očekávání. Jeden z účastníků, pan Jiří K., nám navíc přepsal projev obou politiků, který nabízíme.

„Stále říkají, že pomohou, ale nic se neděje. Skutečně se nás řítí absolutní katastrofa, protože ty prognózy, hlavně pro zaměstnavatele, nejsou dobré. Určitě víte, že já každé pondělí uveřejňuji ten pořad Čau lidi. Včera jsem to předtočil a dneska to pustíme. Ve videu se vyjadřuji ke všem věcem, které jsem zažil za uplynulý týden. Byl jsem na Primě a ve Frekvenci 1. Tento týden budeme jezdit čtyři dny, z toho tři po Moravskoslezském kraji, v pátek po Pardubickém kraji,“ konstatoval Babiš početnému publiku.

Lidé podle našich svědectví hltali každé jeho slovo. V jedné ruce deštník, v druhé knihu. Zejména o stisknutí ruky s expremiérem byl prý obrovský zájem, stejně jako o publikaci, kterou na akcích pravidelně rozdává.

Po Andreji Babišovi si vzal slovo Karel Havlíček, bývalý ministr průmyslu.

Jeho projev byl podle svědectví strhující, faktický, byť drtivý.

Co pro vás dělá tato vláda?

„Jsme rádi, že jste dorazili v tak velkém množství. Vzpomínáte si na to, jak nás tehdejší opozice lynčovala a peskovala v době covidové, že dáváme málo peněz do ekonomiky? Vzpomínáte si?“ ptal se úvodem.

Pak přešel k energiím.

„Dneska jsme v mimořádné energetické krizi. Já se ptám, co tato vláda v energetické krizi někomu z nás dá? Dobře poslouchejte: Víte, jaká je dneska cena energie? Třináct tisíc za jednu megawatthodinu! Před třemi lety to byla tisícovka. Před rokem to byly dva tisíce. Dnes je to 13 800 korun!“ nechal se slyšet.

Lidé oněměli.

V Novém Jičíně. Foto: čtenář PL

„Jediné, co umí, je vymlouvat se na minulost. Kritizovat, co zde bylo. My jsme nikoho nehodili přes palubu! Nejsou schopni udělat jedno jediné řešení! To, co se připravuje, to je fraška v rámci energetického tarifu,“ doplnil za hlasitého zvolání „fuj“ od posluchačů.

„Podpora bude tak nízká, že to nikdo ani nepocítí. Je to výsledek vládnutí této sestavy. Nekompetence a značná přezíravost. To je to, v čem vyniká tato vláda,“ uvedl následně.

„Tato vláda žene 30 procent lidí do chudoby. Tato vláda žene živnostníky na kraj kolapsu!“ pronášel další a další slova.

„Pozor, máme už nejvyšší ceny energií v celé Evropě v přepočtu na kupní sílu! Nejvyšší cenu elektřiny a pátou nejvyšší cenu plynu. A co se týká podpory, tak jsme druzí v Evropě. Za námi je jen Dánsko, které má silný sociální systém,“ pokračoval někdejší ministr průmyslu.

Ani o milimetr!

„My jsme zástupci nejsilnější poslanecké strany! To je vzkaz, který vám posíláme přes předsedkyni Poslanecké sněmovny Pekarovou Adamovou. Pozor, nebudeme šoupat nohama. Jsme nejsilnější politická strana v Česku. Dostali jsme 72 mandátů, dvojnásobně víc, než druzí na pásce. Nenecháme se ničím přitlačit ke zdi! Budeme hájit zájmy těch, kteří nás volili a necouvneme ani o milimetr. To vám mohu slíbit,“ uzavřel Havlíček a poděkoval za podporu.

Lidé se následně opřeli do koaličních politiků hlasitým skandováním: „Stanjura, ostuda Moravskoslezského kraje! Táhněte za Fialou a Pekarovou! Už vám zvoní hrana, brzy půjdete od válu.“

Atmosféra byla podle našich přímých účastníků elektrizující.

V Novém Jičíně. Foto: čtenář PL

Důvody jsou nasnadě. Nic podobného Nový Jičín dosud nezažil.

„Za posledních patnáct let jsem v Novém Jičíně nikdy neviděl u žádného stánku před volbami něco podobného. Před čtyřmi roky se trousili lidé po jednom ke stánku ČSSD, ale žádné nadšení nepanovalo. Jiné strany měly vždy pár jednotlivců,“ uvedl pro PL místní obyvatel.

A závěrečný vzkaz?

„Když jsem jel na setkání, tak jsem měl za to, že když prší, tak parkoviště za náměstím u tržnice bude prázdné, ale v 8.20 bylo plné aut, asi šedesáti. Takový nával a tlačenici u stánku ANO jsem nečekal. Každý chtěl stisknout pravici panu Babišovi, chtěl podepsanou knihu. Pan Babiš rozdával časopis Kdyby znamená pozdě. Byl jsem překvapen, kolik mladých lidí, dívek i mužů, mělo zájem o foto s panem Babišem i panem Havlíčkem. Po proslovech se podepisovalo, fotilo a lidé uvolňovali místo dalším po celou hodinu. Pan Havlíček každému do knihy napsal jeho jméno a věnování ‚s úctou Havlíček‘ Mnoho občanů navíc vůbec nevědělo, že Andrej Babiš přijede. Po těch vedrech byl někde jen malý plakát s programem na tři dny po kraji…“

ParlamentníListy.cz mapují karavanu i na dalších místech… Reportáže přineseme.

