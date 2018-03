Erik Best před kamerou PL zhodnotil situaci v ČSSD. Se Sobotkou je prý zle

„Já jsem si toho také všiml. Možná nezná Ústavu. Ale ne, já jsem to pochopil tak, že poslanec musí občas akceptovat to, co říká politická strana, i když je to trošku legrační vzhledem k tomu, že on byl ten, kdo diktoval, co vlastně říkala ČSSD. Ale pochopil jsem to jako náznak toho, že možná nakonec by nepodpořil tu vládu, dokonce kdyby to odsouhlasili delegáti sedmého dubna, i navíc by to odsouhlasili členové v referendu, tak možná naznačoval, že by to stejně nepodpořil při hlasování o důvěře ve Sněmovně,“ rozhovořil se Best o vzniku vlády premiéra Andreje Babiše za podpory ČSSD a zřejmé nepodpory ze strany expředsedy vlády Bohuslava Sobotky.

„To znamená, že v ČSSD momentálně není nikdo, kdo by byl na straně pana Sobotky. A proto začal dneska takhle mluvit. Protože jeho tábor není vůbec zastoupen, nebude-li někdo zvolen místopředsedou. Takže někdo musí... A Sobotka je nejvýznamnější osobnost toho tábora, pan Chovanec zmizel, příliš nemůže zastupovat ten tábor. Pan Pokorný odešel z Facebooku, nemají ani tuhle možnost, takže kdo jinak,“ dodal Best.

