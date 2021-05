Eva Holubová rudla, styděla se... Zpověď ve 4 ráno. Opravdu velká jména

reklama

Herečka Eva Holubová zavzpomínala na socioložku Jiřinu Šiklovou, která před pár dny opustila tento svět. Holubová si ji pamatuje ještě z doby vlády komunistů a už tehdy ji prý vnímala jako statečnou ženu, ale také obětavou babičku.

Připomněla také, že na počátku nového tisíciletí se při obraně České televize Jiřina Šiklová postavila Janě Bobošíkové.

„Byla velmi statečná a velmi obětavá, plná energie, ale ochoty pomoci vždycky tam, kde je třeba. Organizovali jsme kdysi akce na obranu ČT proti politikům, jejichž zájmy zastupovala Jana Bobošíková. Než jsme stačili Jiřině zavolat, už tam byla. Dozvěděla se to a nečekala, až ji někdo osloví. Nikam se nedrala, věcně se zeptala, co je třeba. Ale necpala se do vedení akce, na tribunu, byla ochotná dojet vlakem s materiály do Ostravy, spolupracovat se studenty, kteří přispěchali tehdy jako ona bránit veřejnoprávní médium,“ vzpomínala Holubová.

Herečka se prý od Jiřiny Šiklové, ale také od Hany Marvanové či Dany Němcové, naučila vystupovat sebevědomě a čelit mnohdy arogantním mužům.

„Dřív jsem se stáhla do sebe, rudla, koktala. Dneska? Čím arogantnější, tím jsem silnější,“ prozradila Holubová.

Vedle Šiklové jí prý pomohlo i setkání s muži, jako byli Václav Havel, Karel Schwarzenberg nebo Tomáš Halík, kteří se i přes své postavení ve společnosti nechovali nadřazeně.

Osobnosti jako Václav Havel, Tomáš Halík, Dana Němcová nebo Jiřina Šiklová podle Holubové ukazují, že český národ je dobrý národ, který má řadu osobností, z nichž si může brát příklad.

Eva Holubová doslova napsala:

