Evropa se rozpadne, nemá šanci. Profesor Tomský nastínil příští roky

V rozhovoru pro Český rozhlas politolog a komentátor Alexander Tomský vysvětlil, proč odmítá termín „trumpismus" a jak vnímá politický směr spojený s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Podle něj nejde o ucelené hnutí, ale spíše o reakci na dlouhodobý progresivní trend v americké politice.

„Trumpismus není žádné hnutí,“ poznamenal Tomský. „Jediný -ismus, který si pamatuji, byl thatcherismus. Ale tam to bylo skutečně promyšlené, jasné – návrat k morálce středostavovské podnikatelské třídy, likvidace velkého státu. Trump je fenomén americký, skutečně výjimečný.“

Přesto připustil, že Trumpova politika má určité charakteristické rysy, které lze shrnout. „Dá se vytvořit nějaký souhrnný obraz z toho, co se děje. Koneckonců, je to jeho druhé prezidentství, takže o něm hodně víme. Ale myslím si, že to s Trumpem skončí – jsou to spíš trumpisté než trumpismus,“ dodal.

Tomský zdůraznil, že hlavním přínosem Trumpovy politiky je odpor vůči progresivní ideologii, která podle něj ovlivnila americkou společnost. „V USA nastupují každý rok tři miliony studentů, a možná dvě třetiny nebo přinejmenším polovina byla ovlivněna touto šílenou, z mého pohledu, ideologií. Desítky milionů lidí. Tento útok na tuto ideologii je zásadní,“ řekl Tomský.

Kromě toho Trump podle názoru Tomského představuje návrat k americkému patriotismu a izolacionismu. „USA se dostávají do obrovských fiskálních potíží, státní dluh je 115 % HDP a neustále roste. Amerika už není tak silná jako kdysi – pamatuji dobu, kdy měla 40 % světového HDP, dnes je to jen 20 %,“ podotkl Tomský.

Tomský však čelil otázce, zda je boj proti progresivismu skutečně tím nejdůležitějším, když svět čelí výzvám jako expanzivní politika Číny, Ruska nebo Íránu. „Ten progresivismus vedl k rozpadu Ameriky. Je to šílená, bláznivá ideologie, navíc nesmírně drahá,“ hájí Tomský svůj postoj. „Rivalita s Čínou je vážná věc, ale problém progresivismu je pro USA zásadnější.“

Podle něj USA už nemají sílu hrát roli světového četníka. „Trump byl zvolen právě proto, že slíbil, že Amerika přestane být světovým policistou. Systém od roku 1945 už zeslábl,“ řekl Tomský.

Na otázku, zda Trumpův přístup oslabuje západní spojenectví, Tomský odpověděl: „Západ se rozpadá a USA se chtějí zachránit – to je celé. Západ se rozpadá už od první světové války.“

Ohledně budoucnosti Evropy je pesimistický. „Myslím, že Evropa nemá šanci. Rozpadne se. Mám deset dětí a čtyři vnoučata, a nikdo z nich nevěří v budoucnost Evropy,“ prohlásil Tomský.

Tomský uznává, že i v Trumpově okolí se vyskytují extremisté, ale podle něj jde o marginální jev. „Každá ideologická strana má extrémní okraj. Ten u republikánů je podle mého soudu bezvýznamný. Nikdo tam nešíří takovou nenávist jako progresivisté,“ připomíná Tomský.

Na otázku, zda by se s Trumpem spřátelil klasik konzervatismu Edmund Burke, odpověděl Tomský s nadsázkou: „Trump je dvakrát rozvedený, není morálním vzorem. Burke by ho asi neoslovil.“

Ohledně války na Ukrajině Tomský vyjádřil hluboký pesimismus. „Putin vyhrál. Ukrajinci vykrváceli, protože nedostali včas dostatečnou pomoc. Biden se bál eskalace, nedostali rakety včas. Teď je pozdě,“ řekl. „Takový imperátor jako je Putin, který neuznává ukrajinský národ? Prostě se nezastaví, zastaví se jenom před silou, a ta síla je pryč. Tři roky jsme promarnili, mělo se pomoct Ukrajincům v době, kdy byli silní, mladí, nadšení; neudělalo se to, vykrváceli.“

„Putin pravděpodobně ovládne celou Ukrajinu. Americký Kongres nedá Trumpovi peníze na to, aby vedl dál válku. Prosím vás, co ten člověk má dělat? No, co může vyjednat? Vemte si, že začaly rozhovory s Putinem a najednou začal útok zase na civilní obyvatelstvo na Ukrajině. To muselo Trumpa pěkně vyděsit. On je v podstatě bezmocný,“ řekl pro Český rozhlas Alexander Tomský.