Evropská komise má autoritu, jde o peníze Unie, říká opozice k auditu k možnému střetu zájmů Babiše

Jde o evropské finance, oponuje opozice tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že Evropská komise nemá v případě auditu jeho střetu zájmů autoritu pro výklad českého práva. Na společném postupu se opoziční strany domluví v úterý ráno na společné schůzce, kterou svolali Piráti. „EU je kompetentní, neboť jsou to evropské peníze – v opačném případě by to znamenalo, milá EU plať, my si to tu rozdělíme (rozkrademe), jak nás napadne,“ řekl ČTK předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Šéfovi ODS Petru Fialovi výrok Babiše připomenul autora alegorických antiutopických románů George Orwella.

„Evropská komise říká, že audit skončil, Andrej Babiš oponuje, že z jeho pohledu ne. Vypadá to, že by souhlasil pouze s výsledky auditu, které by si sám napsal,“ uvedl Fiala. Pokud podle něj nechce premiér dál poškozovat Českou republiku, měl by sám trvat na transparentním zveřejnění výsledku auditu včetně toho, že jasně řekne, že případné škody zaplatí ze svého.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připomenula, že Agrofert čerpá dotace ze strukturálních fondů EU. „Proto jejich čerpání kontroluje Evropská komise. A ta podle předběžných zpráv nyní s konečnou platností konstatovala, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů jak podle českého práva, tak i především podle práva evropského,“ uvedla. Podle šéfa lidovců Marka Výborného EK neřeší český problém se zákonem o střetu zájmů, Babiš podle něj porušuje evropské nařízení. „A pokud jde o evropské finance, je povinností EK konat. Prostě se z toho Andrej Babiš nevylže,“ míní.

Místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná se domnívá, že by znění dokumentu o auditu měla znát veřejnost, myslí si také, že Babiš se mýlí v případě kompetencí EK. „Jsem přesvědčená se znalostí věcí, že dokument o střetu zájmů je nadřazen českému právu,“ řekla europoslankyně České televizi. „Teď bychom se všichni měli především ptát na to, kdy ho dostaneme do rukou, abychom se s ním mohli podrobně seznámit a případně se domluvit na nějakém dalším postupu, jak do toho může Česká republika zasáhnout,“ řekla. Půjde podle ní zejména o výši korekce. „Protože to půjde s největší pravděpodobností z daní nás všech,“ podotkla.

Předseda SPD Tomio Okamura pouze poznamenal, že jeho hnutí dlouhodobě zastává stanovisko, že zásadní jsou pro něj závěry českých orgánů.

K problematice se vyjádřilo i slovenské ministerstvo životního prostředí, neboť Babišovy firmy působí i na Slovensku. „Na Slovensku pan Babiš nezastává žádné politické funkce, tedy ani neprobíhá komunikace ohledně této záležitosti mezi EK a ministerstvem životního prostředí,“ uvedl mluvčí slovenského ministerstva Tomáš Ferenčák na dotaz ČTK, zda by v případě potvrzení střetu zájmů Babiše v souvislosti s auditem od Evropské komise musela Bratislava žádat vrácení dotací od slovenských firem ze sféry vlivu nynějšího českého premiéra.

Například slovenské chemičce Duslo ze skupiny Agrofert ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Slovenské inovační a energetické agentury slíbilo příspěvek téměř 1,78 milionu eur (přes 45 milionů korun) v rámci jejího projektu na snižování energetické náročnosti výroby. Záměr bude částečně financován z evropských fondů.

Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

