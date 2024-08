Evropský nápad: Cvičit přímo na Ukrajině. Jenže může přiletět ruská raketa

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14005 lidí

Russian advances recorded in the city of Novgrodovka recorded in the last 36 hours - assault teams have infiltrated the city so quickly that a Ukrainian tank moving to fire on Russian positions to the east was ambushed and knocked out in the city center yesterday. pic.twitter.com/Ha4gQoVgbk — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 24, 2024

A hned dodal vojenský kontext. „Novgrodovka je město se 14 tisíci obyvateli v době míru, poloviční oproti Avdiivce – a vypadá to, že během několika hodin padne. Je to také poslední významná městská oblast před jižním okrajem Pokrovsku,“ napsal na sociální síti X – a že toto je faktický začátek útoku na Pokrovsk, což je z logistického pohledu klíčové město pro ukrajinskou armádu. Pokud padne, Rusové budou jen krok od získání kontroly nad celou Doněckou oblastí.

Pokud ruské jednotky obsadí Pokrovsk a Toretsk, o což se také snaží, otevře se jim podle analytika cesta na Pavlograd a posléze i na Slavjansk a na Kramatorsk.

„V dlouhodobém horizontu by to hrozilo zhroucením celé ukrajinské pozice východně od Dněpru, přičemž ‚charkovská pevnost‘ by se stala nepoužitelnou ruskou jízdou po Dněpru z jihu na sever. Ruský postup se zrychluje – budeme muset počkat na vývoj,“ napsal Weaver.

„Dodatek: Na prvním videu si všimněte, že Rusové se do Novgrodovky natlačili tak rychle, že město v bojích neutrpělo velké škody,“ uzavřel.

Ve stejné době přichází z EU doporučení, aby jednotlivé členské země sice přizpůsobily program výcviku tomu, o co žádá vláda v Kyjevě, ale současně se v Bruselu důsledně vyhnuli doporučení, zda posílat své instruktory přímo na Ukrajinu. Informoval o tom Welt am Sonntag. Zprávu převzala i agentura Reuters.

Mise EUMAM, která byla zahájena v listopadu 2022, vycvičila podle Welt am Sonntag přibližně 60 tisíc ukrajinských vojáků především v Polsku a v Německu a má být prodloužena o další dva roky, jakmile v polovině listopadu vyprší současný mandát.

„Je bezpodmínečně nutné vycvičit vojáky AFU (Ukrajiny) na stejném vybavení, které budou později používat v boji,“ zaznělo v hodnocení mise diplomatické služby EU s tím, že ministři obrany členských zemí EU budou o tématu dále jednat.

Kyjev v květnu požádal EU, aby provedla nějaké školení na ukrajinské půdě, ale členské státy jsou rozděleny a některé přicházejí se skeptickými varováními, že by tím EU mohla být zatažena do války. Skeptické hlasy zaznívají podle agentury Reuters už proto, že Ukrajinci nemají dost jednotek protivzdušné obrany a nemuseli by zvládnout ochránit evropské instruktory před ruskými raketami.

„Je vysoce pravděpodobné, že vojenská přítomnost EU na ukrajinské půdě by byla Ruskem vnímána jako provokace,“ uvádí se ve zprávě. „Pokud budou splněny nezbytné politické a operační podmínky, je nasazení vojenského personálu EU na ukrajinské půdě proveditelné,“ uzavřel dokument s tím, že k úplnému posouzení rizik a výhod bude zapotřebí další analýza.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že by Ukrajincům pomohlo, kdyby mohli využít západní zbraně i v hloubi Ruska, protože Rusové provádějí hluboko na svém území operace, které se Ukrajiny úzce týkají. „Ukrajinské dálkové údery proti ruským vojenským cílům v týlu Ruska jsou zásadní pro degradaci ruských vojenských schopností v celém dějišti a zrušení omezení Ukrajiny na používání zbraní dodaných Západem by ukrajinským silám umožnilo zasáhnout širokou škálu významných cílů, podepírajících ruské válečné úsilí,“ uvedl institut.

ISW odhaduje, že v Rusku je v dosahu raket ATACMS, které Spojené státy poskytly Ukrajině, nejméně 250 vojenských a polovojenských objektů. Institut přidal fotografie několika takových objektů. A jejich ohrožení by pro Rusko znamenalo problém, protože ruská armáda by pravděpodobně musela přesunout část prvků protivzdušné obrany do hlubokého týlu.

NEW: Ukrainian long-range strikes against Russian military targets within Russia’s rear are crucial for degrading Russian military capabilities throughout the theater, and the lifting of restrictions on Ukraine's use of Western-provided weapons would allow Ukrainian forces to… pic.twitter.com/nUhbKEzejl — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 25, 2024

Psali jsme: Kolaps. Zhroucení. U Pokrovsku jde pro Ukrajince do tuhého. Do boje posílají piloty dronů Československo jako Ukrajina? Jan Schneider zasadil ránu. Pavlovi, Foltýnovi, ale i dalším Další bod pro republikány. Vlastní rodina se na Kennedyho vrhla, že podpořil Trumpa „Sbalte si věci.“ Ukrajinský velitel varuje obyvatele u Pokrovsku. Rusové prolomí obranu

Zdroje: