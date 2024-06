Evropský průmysl končí. Ekonom Hrnčíř ukázal na Green Deal

Pane poslanče, SPD v koalici s Trikolorou získalo ve volbách do Evropského parlamentu pouze jeden mandát. Čím si to vysvětlujete?

Vnímám to tak, že jsme nedokázali dostatečně přesvědčit naše voliče o důležitosti evropských voleb. Podle analýz 60 % voličů hnutí SPD k volbám nakonec nedorazilo, což je samozřejmě obrovská škoda. Také je nutné zmínit existenci několika relativně nově vzniklých politických subjektů s (pro voliče) zaměnitelným nebo překrývajícím se programem s naším hnutím. Takže zatímco strany vládnoucí koalice v podstatě žádnou přímou konkurenci neměly, ale politických subjektů, upozorňujících na škodlivost diktátu Bruselu, bylo podstatně více.

Blíží se krajské a rok na to i sněmovní volby. Co by měla SPD udělat a co udělá, aby získala větší přízeň voličů než právě ve zmíněných eurovolbách?

Poučíme se z chyb. Především chceme přesvědčit naše voliče, že má smysl chodit k volbám, a zároveň samozřejmě získat ty nerozhodnuté. Náš program je dobře nastaven, řešíme v něm palčivá témata, a zároveň je za námi již vidět kus práce. Musíme teď však najít optimální cestu, jak vše sdělit lidem.

Mluvíme o SPD, ale jak čtete výsledky voleb ve vztahu k naší vládě? Premiér mimo jiné uvedl, že strany vládní koalice dosáhly slušného výsledku… Souhlasíte?

Premiér Fiala ví, že to tak není. Nyní vládnoucí koalice získala 9 z celkem 21 mandátů. I proto byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na sílu protlačena tzv. korespondenční volba, která je dle mého názoru zcela v rozporu s Ústavou ČR, a pokud ji schválí i Senát Parlamentu ČR, jsme připraveni podat ústavní stížnost.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

předseda SPD JmK

Celkově, mohou výsledky eurovoleb nějak výrazněji ovlivnit směřování EU? A co vy sám byste na Evropské unii rozhodně změnil? Je to tolik zmiňovaný Green Deal, migrační politika, nebo co vlastně?

Green Deal jste nedávno zmínil na ČT i v souvislosti s problémem firmy Liberty. Můžete to trochu rozebrat?

Řeknu to velmi přímočaře. Green Deal výrazně zdražil energie, což je příčinou problémů nejen hutě Liberty, ale i dalších provozů v EU. Napříč Evropou končí nejen hutě, ale i hliníkárny, slévárny nebo sklárny.

Podívejme se do Německa, kde vládnoucí strana v eurovolbách opravdu příliš velký úspěch nezaznamenala. Co podle Vás německé vládě nejvíc u voličů ublížilo?

Bagatelizování problémů občanů a absolutní rezignace na jejich řešení. Z mnoha částí Německa se stávají no-go zóny a německá spolková vláda tomu jen přihlíží. Když někdo pojmenuje nahlas problém, může za to být vyhozen z práce. Německá vláda si udělala ze slušných občanů nepřítele… a ti jí to teď vrátili. Podobný narativ vnímám i u nás.

Francouzský prezident dokonce po výsledcích eurovoleb vyhlásil nové volby. Byl to od něj dobrý krok? Jak odhadujete další politický vývoj ve Francii?

Ve Francii je samozřejmě podobná situace jako v Německu, tedy i výsledek voleb byl obdobný. Nyní očekávám výrazný úspěch Marine Le Pen a jejího Národního sdružení.

Na závěr se podívejme i na Ukrajinu. Co říci k nedávné tzv. mírové konferenci ve Švýcarsku? A opět se vraťme k výsledkům eurovoleb, jak moc ovlivní, či neovlivní podporu Ukrajiny z EU?

Nedávná mírová konference byl, přiznejme si to, debakl. Někteří účastníci na poslední chvíli svou účast zrušili, další se nepřipojili k závěrečné deklaraci konference. Jak přiznali i např. zástupci USA, účastnické země měly a mají rozdílný náhled na urovnání konfliktu a ne všichni podporují plány ukrajinského prezidenta Zelenského. Podle očekávání tak konference v podstatě žádný výsledek nepřinesla.