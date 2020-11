Exministr z ODS vypěnil: Nejsou žádné státní peníze. Bude dieta, dotační příživníci

reklama

„Starostové a hejtmani už křičí, že nebudou peníze na opravy škol, školek, cest, silnic, nebude na vodovody, kanalizace, budou se rušit vlakové a autobusové spoje. Budou chybět peníze na nemocnice, sociální ústavy, a to jenom proto, že se pracujícím lidem sníží daně. Lidem, kteří to všechno platí...,“ poznamenala Brčková.

Ta podle svých slov čtyři roky seděla ve finančním výboru Plzeňského kraje a velmi ráda lidem ukáže jiné rozpočtové krajské výdaje, které by mohl kraj seškrtat poměrně snadno. „Začít by mohli tím, že nebude sedm z devíti členů krajské rady náměstky, ale budou radní, předsedové výborů nemusejí být uvolnění, na úřadě nemusí sedět tolik asistentů a asistentek, zastupitelé nemusejí tak často jezdit do Bruselu, nemusejí se budovat cyklostezky za 35 milionů ročně, nemusejí se kupovat umělecká díla, soukromé extraligové sportovní kluby (fotbal, hokej, tenis) taky nemusejí dostávat těch 40 milionů ročně (prej na děti), dospělácké zájmové kroužky (myslivci, včelaři, zahrádkáři apod.) taky nemusejí od kraje dostávat finance...“

„A to jsem ani nezmínila, že by možná stačilo, aby se při investičních akcích ‚omylem‘ neproplácely peníze za nedokončená nebo vadná díla (viz rekonstrukce kuchyně stodské nemocnice),“ dodala s tím, že by toho našla víc.

Svůj postoj k daňovému balíčku, který prosadila ODS společně s ANO a SPD, sdílel také někdejší místopředseda ODS Pavel Drobil. Vadí mu, že je straně nasazována psí hlava.

„Tak ODS po včerejším hlasování nasazují psí hlavu a částečně si ji nasazujeme sami (věrni svým komunálním funkcím). Takže: neumím si představit, že by včera ODS hlasovala jinak! Umím si představit lepší dělostřeleckou (PR) přípravu na nevyhnutelné (psí hlava), např. ve formě prezentace našich návrhů na výdajové stránce rozpočtu. Ale! Nejsou žádné státní (obecní, krajské) peníze. Jsou pouze peníze, které občané a firmy státu odvedou, a zaplatí si tak určitou službu. A stát část těchto našich peněz pošle obcím a krajům (RUD),“ poznamenal Drobil ve svém statusu.

„Stát o peníze ‚rozpočtově nezodpovědně‘ nikdo nikoho nepřipravil. Vrátil je (peníze) zpět občanům a firmám do jejich kapes, aby si mohli primárně pomoci sami a nemuseli škemrat u státu, obcí a krajů. Škemrat o soc. dávky a dotace křivící trh. Škemrat u masy zbytečných úředníků. ... Co musí nutně následovat? Třeba to, že si přiznáme fakt, že 10,7milionové Česko má na počet obyvatel stejně obcí jako 67milionová Francie. Že mnoho obcí a nesmyslných městských obvodů spotřebovává svůj rozpočet maximálně tak na plat starosty a jeho sekretářky. Řekněme nahlas to nepopulární – nemají právo na samostatnou existenci. Dále si přiznejme fakt, že mnoho krajů si živí armádu dotačních agentur a dalších dotačních příživníků, kteří jen vymýšlejí dotační tituly pro dotační tituly, aby mohli živit partičky neschopných a všehoschopných. Kraje za posledních 12 let neuvěřitelně zbobtnatěly a živí kvanta úředníků s agendou pro agendu. O státu od dob Sobotkovy vlády ani nemluvě...,“ dodal Drobil.

„Takže dieta, či spíš návrat k původnímu poslání krajů, pokud si na něj vůbec někdo vzpomene. A pokud ne, tak asi nastal čas zamyslet se nad smyslem jejich další existence. Tuto revizi státu a nákladů na jeho provoz voličům (a firmám) slibme, ať jim může zůstat ještě více peněz pro jejich individuální spotřebu a investice do budoucnosti. Chceme snad stále jako odéesáci malý stát? Pokud ano, tak si opravdu nenechme vnutit nálepku o rozpočtově nezodpovědné straně. Opak je pravdou! Pro nás je na prvním místě občan (a jeho podnikatelská aktivita). Stát, obec a kraj je až potom. Potom, co zbude!“ uzavřel Drobil.

Sněmovna v noci ze čtvrtka na pátek schválila Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 a 23 procent. Schválila i volnější pravidla rozpočtové odpovědnosti. Zvýší se také zřejmě základní daňová sleva na poplatníka. A to z částky 24 480 Kč na částku průměrné hrubé mzdy.

