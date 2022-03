Expert: Rusko na válku s NATO nemá sílu. Směřuje ke kolapsu. Ukrajině stačí vydržet

reklama

Podle Lebdušky není pravděpodobné, že by Ukrajinci ruská vojska vytlačili ze země. „Vojensky je to těžko představitelné. Rusové přece jen stále postupují. Další vývoj bude především záležet na situaci uvnitř Ruska. Ratingové agentury už nyní předpovídají bankrot země. V tuto chvíli se proto hraje o čas,“ upozorňuje.

Čím déle se prý Ukrajinci vydrží bránit, tím více jim to hraje do karet vzhledem k vnitřní situaci v Rusku. „Pokud by pak došlo k ruskému kolapsu vlivem sankcí, znamenalo by to vítězství pro Ukrajinu. To je podle mě nejvíce realistický scénář toho, jak by mohla Ukrajina válku vyhrát,“ pokračuje expert s tím, že válka s NATO je již nad síly Ruska.

Ani větší zapojení běloruské armády do bojů na Ukrajině nehrozí. „Armáda se bojů ve větší míře neúčastní a ani se to neočekává především kvůli tomu, že vojáci nemají moc důvodů bojovat na Ukrajině, která je pro ně ještě bližší zemí než pro Rusy. Disciplína vojska by byla velmi nízká,“ uvádí.

Evropany teď čeká především výzva udržet solidární postoj, který nám v minulosti scházel. „První vlna solidarity je velmi silná. Je přirozené, že časem opadne, ale má šanci fungovat déle,“ věří Lebduška.

