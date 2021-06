Expert: Zločin, očkovat děti na covid. Hrozí něco strašného

reklama

Jiří Šinkora už toho má dost.

„To je opravdu příznačné. Ve chvíli, kdy je zcela jasné, že jsme se díky hloupému, až debilnímu vedení země Babišem a jeho partou v době epidemie úplně divoce promořili, což nás stálo desítky tisíc životů našich seniorů, se alarmisté znovu ozývají. Namísto toho, aby někdo řekl - žijte a doufejte, tak nás zase děsí jakousi indickou variantou,“ rozčílil se imunolog na sociální síti Facebook.

Zdůraznil, že prozatím nikdo neřekl, že by očkování nechránilo před indickou mutací koronaviru. Víme jen, že ve Velké Británii opět narůstají počty nemocných.

„Ale to není Česko, tady ta jejich tzv. britská varianta prošla plnou silou a všude. A zemřeli nám senioři v obrovských počtech. To je prostě daň za kolektivní imunitu, děkujeme vládo. Byl to sice naprosto nehumánní, ale jinak fascinující experiment vlády vedené cizákem v české kotlině,“ pokračoval nekompromisně Šinkora.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté zdůraznil, že lidé musí začít normálně žít, posilovat svou imunitu pobytem venku a tak podobně. Pokud už covid prodělali, je pravděpodobnost, že se nakazí znovu, mnohem menší. I očkovaní lidé jsou chránění, byť podle Šinkory nelze vyloučit, že současné očkování nebude chránit dokonale proti některým novým mutacím viru, které se možná teprve objeví.

„Tím spíše je šílenství očkovat imunní děti (a většina jich už infekce zřejmě potkala), protože u nich to tím pádem pouze zvyšuje pravděpodobnost posunu imunity směrem k původní variantě, což může snižovat jejich schopnost obrany proti variantám zmutovaným. Očkování dětí je hloupé a pokud se někdo vyzná v protivirové imunitě a rozhodne se to doporučit, i zločinné a doufám, že to bude v případě průšvihu po zásluze potrestáno. Když slyším, co říkají lidé, kteří tomu patrně moc nerozumí a o věci mají rozhodovat, běhá mi mráz po zádech,“ pravil Šinkora.

Dospělým lidem prý nehodlá bránit v očkování. To, jak se rozhodne ten či onen člověk, je čistě na něm a Šinkora jako imunolog ví, že očkování může pomoct.

Ale u dětí je tomu jinak.

„Budu ale vždy proti očkování dětí vakcínou v nouzovém režimu, která je jim k ničemu, zbytečně podráždí jejich dokonalý imunitní systém a může vést k nežádoucímu posunu specifit rozpoznávání. Na to se mě už dál neptejte, nebudu na to odpovídat, protože názor nezměním. No, nebudu s tím prostě už ztrácet čas. Kdo chce nechat svoje děti naočkovat, ať o udělá. Zřejmě se nestane vůbec nic. Pak bychom se mohli pokusit vymýtit očkováním všechny druhy virů, které se na nás během vývoje usadily. Až se v dětské populaci stane díky očkování něco strašlivého, nebudu mít žaludek na to psát - já to říkal,“ uzavřel varovně.

Psali jsme: Je po všem, věří imunolog Jiří Šinkora. Napadli mě kolegové, že jsem dezinformátor... Covid: Protilátky na celý život? Imunolog Šinkora a info, které může vše změnit Dehumanizace! Lékař Lukáš Pollert znechutil Jana Hřebejka, ale hádal se dále Imunolog Šinkora, který nazval covid „nová hnusná rýma“: Virus se s námi sžívá, hnusná fáze končí. Očkovat, ale venku odložit roušky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.