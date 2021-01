Exposlanec ČSSD: Tisíce lidí předbíhají v očkování

reklama

Bývalý poslanec nesouhlasí s návrhem šéfa sociálních demokratů Janem Hamáčkem v tom, že by lidé s covid-19 měli dostávat bonus k nemocenské. Šlo by o to, že zaměstnavatelé by vypláceli bonus nemocným s covidem a lidem v karanténě, který by si následně odečetli od odvodů. Seďa by toto finanční zvýhodnění považoval za nespravedlivé a nemorální vůči ostatním pacientům. „Těch 10 dnů to lidé s nižší mzdou vydržet mohou,“ myslí si Antonín Seďa.

„Existuje mnoho jiných pacientů s daleko závažnějším onemocněním, kteří trpí nedostatkem rodinných příjmů. Je třeba více solidarity ve společnosti a zejména spravedlnosti.

Rozumím odsouzení zákroku represivních složek vůči demonstrantům v Rusku, ale tato kauza by se neměla stát další kartou v předvolebním boji. Naše země má daleko více problémů, které by se měly stát prioritami v předvolební kampani. Naše občané moc nezajímá dění ve světě, když mají existenční problémy doma. To by si naši politici měli konečně uvědomit,“ uvedl.

Na současném stavu se podle něj ukazuje, jak je stát špatně a netransparentně řízen a kontrolován. „Tisíce lidí předbíhají v očkování, protože jsme si z dob komunismu zvykli na řešení problémů přes osobní kontakty. Za další, vládní PES nefunguje a není dodržován samotnou vládou. A je otázkou, proč se tedy PES nezmění tak, aby byl reálný. A za třetí, je špatné, když se očkování nejrizikovější skupiny občanů musí z důvodu nedostatku vakcín odsunout o měsíc. Tím pádem se očkování celé populace posune minimálně o měsíc, ne-li více," říká Seďa.

Ve svém komentáři se také vyjádřil k uvažovanému povinnému nošení respirátorů v MHD a v obchodech. „Opravdu je to nutné nebo je to další kšeft? Vždyť i bývalý ministr zdravotnictví a nyní poradce premiéra hodlal rozjet soukromě byznys s testováním. A po důvodech noční schůzky na Vyšehradě se již nemluví. Pak se nedivme, že veřejnost ztrácí důvěru ve vládní rozhodování a ve vládní opatření. Represí se to nespraví,“ uzavřel bývalý poslanec.

Povinné nošení respirátorů v MHD a v obchodech by při jejich současných cenách znamenalo pro domácnosti obrovské výdaje. Hovoří se i o 9 tisících pro jednu domácnost. O jejich povinném nošení by mělo být rozhodnuto v tomto týdnu. Skupina vedená hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou má vypracovat analýzu, zda je jejich zavedení, vzhledem ke kupní síle občanů, možné.

