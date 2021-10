Expremiér Sobotka. Babiš dále k případu „zámek“: Všechno jinak

reklama

„Opakuje se stejný scénář, jak v roce 2017, kdy jsem byl obviněn stejnou partou – a to je samozřejmě i ta investigace sponzorovaná panem Bakalou a plus ten právník, který byl podle jednotlivých novin mozkem pana premiéra a ten mafiánský mediální člověk. Takže v roce 2017 jsem byl obviněn, že nemám dostatek peněz na dluhopisy. To si určitě pamatujete. Takže na základě toho jsem dělal audit, který byl veřejný, potvrdilo to PWC a Ernst & Young, a tehdy jsem deklaroval veškeré moje příjmy. Samozřejmě, vyšetřila to policie, nic se neukázalo, takže je to načasované před volbami, aby se vlastně ovlivnila zase veřejnost a aby mě to poškodilo. Dvanáct let stará věc,“ poznamenal Babiš pro ČT24. Pro server iDnes.cz uvedl, že za útoky stojí lidé s vazbami na pana Bakalu a expremiéra Sobotku.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 15% Ne 80% hlasovalo: 2592 lidí

„Já nevlastním žádný offshore, nevlastním žádnou nemovitost ve Francii a všechny peníze, které jsem tehdá jako půjčil, tak jsem je dostal nazpátek, takže nechť to policie prověří,“ pokračoval Babiš pro ČT24.

Na dotaz reportérky, zda použil finanční schéma na nákup nemovitostí ve Francii? „Nemáte nějakou nemovitost ani vaše firma?“ ptala se. „Nemám žádnou nemovitost, nemám žádný offshore ve Francii,“ dodal. „Ty peníze byly tedy zdaněné?“ ptala se další reportérka. „Teď jsem vám to řekl. Vy jste neposlouchala. Jsou zdaněné. Já vám můžu ukázat audit. Tak přijďte před iDnes a já vám ukážu. 311 milionů daní a tam jsem deklaroval ty peníze, takže jsou to sprostá obvinění, lživá obvinění, která teď vlastně mají ovlivnit volby. To je vše,“ sdělil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na otázku, proč se domnívá, že jde o kampaň českých novinářů, když se na tom podílel mezinárodní tým, řekl: „To se dá jasně dokázat. Oni říkají, že je to podezření z praní peněz. A já jsem ty peníze poslal z české banky, jako půjčku, ty peníze byly zdaněné, já vám to můžu ukázat a ty peníze byly vráceny. Předtím ještě, než jsem šel do politiky.“

„Takže žádné peníze přes offshorové firmy nešly?“ zeptala se reportérka. „Já vám říkám, že je skandální, pokud někdo říká, že jsem pral nějaké peníze. Je to nesmysl,“ dodal Babiš. „Ale nevylučujete, že peníze šly přes offshorové firmy?“ opakovala reportérka dotaz, odpovědi se však již nedočkala.

Psali jsme: ,,Bartoš vyjel jak had. Ten ksicht!" Kamery Primy jinde, ale svědek viděl moc dobře Liberecký kraj: Podpořte projekty z regionu v soutěži Stavba roku 2021 Ze Šlachty si udělali legraci. Autorka: Kniha není o něm a nebude před volbami Zlínský (SPD): Čeká naši společnost blažený pozemský život věčný?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.