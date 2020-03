FOTO „Hodně se tu š*ká!“ Zavítali jsme do pražských Řeporyjí, kterým vládne „extrémní starosta“ Novotný

Budou do Řeporyjí jednou jezdit turisté toužící poznat působiště „extrémního starosty“ Novotného? Pokud ano, otázkou, kterou budou řešit, je, jak se tam vlastně dostat? Velmi schůdnou variantou, kterou by jim imaginární cestovní kancelář pravděpodobně doporučila, je vlak: typický šourák, loudající se ze Smíchovského nádraží přes malebné Prokopské údolí a takřka panenské Dalejské údolí do Řeporyjí a dále na Beroun.

Kdo se rád projde, může to dokonce „švihnout“ z tzv. Prokopáče, jak mu Pražáci říkají, delší procházkou. Výlet je to pěkný, oblastí bývalých lomů a nalezišti zkamenělin, údolím Dalejského potoka až nahoru do Řeporyjí. Člověk by až nevěřil, že se ještě nachází na území hlavního města.

Druhou možností je pak využít metro (neboli „krtka“, jak metru prý někteří Pražáci říkají, což mi shodou okolností sdělil jeden Řeporyjec) směr Zličín a na Lukách nastoupit na věčně natřískaný autobus, cesta veskrze spíše nepříjemná.

Fotogalerie: - Řeporyjemi

Anketa Chcete, aby SMER vyhrál slovenské volby a sestavoval vládu? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 2034 lidí

První dojmy z místa nám kazí výhled na betonovou hradbu jistého neidentifikovaného sídliště (snad Řepy, možná Zličín) viditelného z horní části obce.

To se lehce napraví poté, co scházíme dolů do starší části obce „extrémního starosty“, k radnici, kde vládne a ze které opakovaně umravňoval neukázněné řidiče a řidičky a kde jedné noci přijímal reportérský tým ruské armádní televize Zvezda. Jen kousek od radnice se nachází železniční přejezd, kde Novotný nedávno nachytal učitelky, jak hnaly děti na červenou přes zavřené šraňky. Bylo z toho před nedávnem na sociálních sítích docela „haló“ a aféra.

Jen kousek od radnice, za tratí, se nachází tzv. řeporyjský „legál“: neboli stěna určená pro legální výmalbu graffiti, asi aby sprejeři tak moc neřádili. Narážíme i na hřiště místního fotbalového týmu. Na něm v čase našeho příchodu jeden ze starousedlíků venčí psa, nehledě na ceduli hlásající „zákaz vstupu“. I respekt a autorita vůči Pavlu Novotnému zde zřejmě má svých hranic.

Pavel Novotný má vlastní pořad na Mall TV (Video: YouTube/Mall)

Děláme kolečko kolem kostelíka, který je dle Novotného slov „chloubou“ této městské části, a končíme na proslulém řeporyjském náměstí U lva. Tomu dominuje pomník padlým vojákům v první světové válce a útulná hospoda U lva, v sobotu odpoledne to vypadá, že zeje prázdnotou, ale třeba ještě neotevřeli. Nezjišťovali jsme to.

Tím, že rád šokuje, se starosta Novotný netají. Nedávno zaskočil například reportéra Seznam Zpráv Dolejšího (PL se tomuto věnovaly ZDE). „Vy jste zvíře, Pavle,“ poznamenal na jeho konto Dolejší, když byl v Řeporyjích na radnici na návštěvě a nestíhal dramaticky rychlé verbální tempo extrémního starosty. „Ale pi*u,“ reagoval Novotný svérázně. Vyhvězdičkované slovo si domyslete.

Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 19961 lidí

Získal pověst „rusobijce“, když „bojoval proti Putinovi“ v bulvární show ruské televize Rossija 1, kde byl podle mnohých v roli odstrašujícího příkladu zneužit ruskou propagandou. To, že se Rusů nebojí, potvrdil i při několika konfrontacích s ruskými novináři. Jedno z těch „nejvíce na hraně“ se odehrálo jedné půlnoci na řeporyjské radnici, kam za extrémním starostou dorazil tým reportérů ruského armádního webu Zvezda (Hvězda). Novotný se na ně připravil, celou událost živě přenášel na Facebook a dokonce před novináři žertovně mával mačetou.

Slovy „znásilním kongres ODS“ šokoval, když zahajoval slovní kanonádu na posledním sjezdu strany (Psali jsme ZDE). „A kdo jste sakra vy? Řeporyje zná celá republika,“ lamentoval Novotný nad tím, že oblastní funkcionáře ODS podle jeho názoru nikdo nezná, zatímco jeho a Řeporyje ano, a dokonce i za hranicemi. Byla to show.

Vítám občánky.. Dnes dvoják. Hodně se tu šuká, to je dobře. Jsou to šťastné děti, že budou vyrůstat v Řeporyjích a ne v nějaké p*deli. pic.twitter.com/kfgKuehSuQ — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 26, 2019

Anketa Šli byste se zbraní v ruce bojovat za naši zemi? Ano 29% Ne 27% Záleží na politických okolnostech 44% hlasovalo: 9850 lidí

Proti Novotného záměru začlenit do pomníku i vlasovce protestovali nejenom čeští „fanoušci Ruska“, ale ozvala se i ruská ambasáda. A řeporyjský starosta nelenil. Zareagoval ve svém stylu. Nasedl do motokáry s řeporyjskou vlajkou a na ruské velvyslanectví do Dejvic odvezl dopis Putinovi. „Zavadil, Russia, Ukraine, Jdi domů Ivane,“ hlásil nápis na jedné okenní tabulce, kterou jsme zahlédli v Řeporyjích.

Psali jsme: Pavel Novotný chtěl Magorovu ulici. Tak úplně mu to nevyšlo Nafetovanej? Ne, takhle jsem normálně. Pavel Novotný šokoval zkoprnělý štáb. A dnes v klidu odpálil bombu s vlasovci Vystrčil: Klaus ml. porušil stanovy. Pavel Novotný ne Zemanovi se nedivím, že nechce do ČT. Kalouskův „hajzl“ a Novotného chování. Vadim Petrov řekl své i k mládeži

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.