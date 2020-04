FOTO Pražská nemocnice nakoupila za 300 milionů u Microsoftu. Teď chystá dalších 250 milionů utratit jinde. Vše prasklo, když náměstek hovořil před odborníky. A měl na sobě dámské šaty

ParlamentníListy.cz přinesly v pondělí materiál o plánované investici za stovky milionů korun ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jedná se nákup nemocničního informačního systému, který je srdcem každé podobné instituce. Problémy, dalo by se říct, jsou vlastně jen dva. Cena, u níž si ostatní zařízení ťukají na čelo, a slova ředitele VFN Davida Feltla o hrozících bankrotech některých nemocnic. Během přípravy materiálu, jak jsme už ostatně uvedli, se v mnoha negativních náznacích začalo objevovat jméno IT náměstka ve VFN Vlastimila Černého.

„Zastíněno mediální smrští způsobenou koronavirovou pandemií probíhá další výběrové řízení, které lze považovat za neobvyklé, až nechutné. Jde o soutěž o NIS (užívaná zkratka pro Nemocniční informační systém), za který je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ochotná utratit podle mých informací až 250 milionů korun. Možná to bude víc, protože ta cena není stanovena jako maximální,“ uvedl náš dobře informovaný zdroj, lékař.

„Další částky VFN již utratila za licence od firmy Microsoft, ty šly také do vysokých desítek milionů, je to neuvěřitelné, co se u nás děje,“ sdělil redakci. V obou případech se má jednat o rukopis náměstka Černého.

Zde je potřeba se zastavit. Jeden z našich zdrojů, a že jich nebylo málo, shodou okolností uvedl, že náměstek Černý v době, kdy pracoval pro Thomayerovu nemocnici, plánoval velké nákupy licencí od Microsoftu. Mělo jít o desítky milionů korun. „Odtud pramení láska Černého k Microsoftu.“

Pojďme se na jeho slova podívat podrobněji.

„Vlastimil Černý u nás v Thomayerově nemocnici působil již před mnoha lety. Pracovní poměr tehdy ukončil standardně dohodou, a to z důvodu organizačních změn dle zákoníku práce,“ sdělili mediální zástupci Thomayerovy nemocnice. Pravé důvody odchodu se už asi nedozvíme, na spekulace je pozdě. Dále zde byla zmínka o Microsoftu jako o štědrém příjemci peněz navázaných na zdravotnického IT odborníka Vlastimila Černého. Jenomže tato zdánlivě otevřená firma nechtěla nic bližšího prozradit. Chtěli jsme přitom poměrně prosté věci: vědět, jaký objem nákupů je spojený se státní organizací VFN v uplynulých letech.

„Nemůžeme se veřejně vyjadřovat k záležitostem týkajícím se našich obchodních partnerství a zákazníků,“ sdělilo tiskové oddělení Microsoftu. Avšak i to, co je přístupné prakticky každému z otevřených zdrojů, vyrazí dech. VFN totiž za poslední necelé dva roky, tedy od 31. 1. 2017 do 15. 11. 2019, uzavřela třináct smluv na licence a služby od společnosti Microsoft za více než 300 milionů korun.

Náš jiný zdroj, tentokrát z nemocničního prostředí VFN, přiblížil ještě další aspekt. Ten už se týká námi probírané zakázky na NIS.

„Od svých kolegů z nemocnice jsem věděl, že pan Černý zajistil prezentaci portugalského nemocničního systému firmy Alert. Domníval jsem se, že i ostatní primáři se budou moci prezentace zúčastnit, a hlavně, že se budeme moci podívat i na ostatní nemocniční systémy, tak jako tomu je v jiných nemocnicích. To, že by měla mít naše nemocnice zahraniční systém, který nikde jinde v České republice ještě neběží, jsme nebrali moc vážně. Proto mě překvapilo, když jsem se za necelého půl roku od svého kolegy z FN Bohunice dozvěděl, že o tom pan Černý vážně uvažuje. Na naší práci závisí zdraví pacientů a být vystaveni nějakým pokusům se řadě mých kolegů nelíbí, ale nikdo se nás na představu o novém systému neptal,“ uvedl lékař.

Byl sychravý podzim roku 2019, kdy se v Brně uskutečnilo sezení postgraduálních studentů. Na místě jich bylo přibližně dvacet, řada z nich působí v tamních zdravotnických zařízeních. Jedním z účastníků byl i Vlastimil Černý. Neseděl ovšem na židli, na nějakou dobu se stal přednášejícím. Jeho vizáž vzbudila pozornost stejně jako jeho slova. Černý totiž vystoupil v dámských kozačkách a šatech. Prostě překvapení, šok. Odsuzovat náměstka Černého za to, že nosí dámské šaty, nemá smysl, je to zřejmě jeho image. Jenomže on během svého entrée už v tom listopadu podle dvou našich zdrojů uvedl, citujme, že „VFN bude používat systém zahraniční společnosti ALERT, a že společnost STAPRO (je dodavatelem informačních systémů pro zdravotnictví, pozn. red.) bude zajišťovat pojišťovnu.“

Zopakujme to ještě jednou. V době, kdy nikdo nemohl vědět, jak bude probíhat tendr za čtvrt miliardy, náměstek pro oblast IT ve VFN údajně věštil výsledky. Připomeňme, že také podle námi osloveného soudního znalce z oboru IT a kybernetické bezpečnosti se celá zakázka jeví značně tendenční.

Náměstek Vlastimil Černý v dámském oděvu v roce 2019

„Zadavatel požaduje zcela nepřiměřené reference vzhledem k rozsahu dodávky. Reference však nehodnotí kvalitu, ale velikost, cenu a provoz systému v cloudu od firmy Microsoft. Důvod pro tato kritéria není ničím podložen, ale eliminuje většinu společností, jaké znám,“ uvedl soudní znalec.

„Mimo jiné musí dodavatel mít v posledních třech letech dodávku NIS takových parametrů, jakou v ČR za léta své praxe nepamatuji, a jsem si jistý, že je jen málo firem celosvětově, které by mohly taková kritéria splnit. Jedná se například o dva tisíce uživatelů, tisícovku lůžek zdravotnického zařízení a celkový objem zakázek přibližně 75 milionů korun. Takovéto reference zatím nepožadovala žádná nemocnice v České republice, a to včetně fakultních. Stejně neobvyklý je požadavek na konkrétní cloudovou infrastrukturu. Omezit počet dodavatelů kombinací neodůvodněných referenčních požadavků je zásadní chybou při vypsání výběrového řízení. Domnívám se, že to zvedne mezi českými dodavateli NIS vlnu velké kritiky a zakázka se jistě dostane k ÚOHS," doplnil znalec.

Zpět k Vlastimilu Černému.

Jeho jsme samozřejmě s výše uvedenými poznatky konfrontovali. To, že by předem věděl vítěze výběrového řízení, jenž nebyl doposud vyhlášen, odmítl.

„Toto tvrzení není pravda. Diskuse probíhala ve všeobecné rovině, a týkala se principu vypsání veřejné zakázky tak, aby se jí mohli zúčastnit i zahraniční dodavatelé, a zda zahraniční dodavatelé budou mít o vstup do České republiky zájem. Z tohoto důvodu nemocnice provedla průzkum trhu, který tento zájem potvrdil. Jednou z oblastí byla i otázka, jak si zahraniční dodavatelé poradí s oblastí vykazování. Vzhledem k tomu, že ani k dnešnímu dni není zřejmé, která z nabídek bude vybrána, je samotná otázka velmi zavádějící,“ reagoval pro PL náměstek.

Ke společnosti Alert (Life Sciences Computing, S.A.), pro kterou uspořádal ve VFN prezentaci, se nevyjádřil. Tahle portugalská firma, sídlící na zvukomalebné adrese Rua Daciano Baptista Marques, je mimochodem jediná z oslovených, která se zdráhala vyjádřit. Oslovili jsme ji přitom několikrát a chtěli jsme vědět pouze to, od kdy se zná s náměstkem Černým.

Datum zveřejnění zadávacích podmínek ve Věstníku veřejných zakázek na oněch 250 milionů korun proběhlo 12. února letošního roku, přičemž před několika dny Vlastimil Černý pro naši redakci přiblížil, že „v současné době probíhá posouzení obdržených nabídek a zatím není zřejmé, kolik z nich splnilo stanovené zadávací podmínky“.

