FOTO+VIDEO To je legrace. Někdo udělal blbce ze členů Strany zelených. Ti naříkají a věc pokračuje

12.11.2018 14:24

Strana zelených na Praze 3 má problém. Není to globální oteplování ani kácení deštných pralesů. Jsou to plakáty, berousky a letáky, které reprezentují „zelená“ hesla, ovšem Strana zelených si je neobjednala, a obsahují slogany, pod které by se obyčejný občan Prahy 3 asi nepodepsal. Na Facebooku vznikla skupina, která si ze Strany zelených utahuje a zveřejnila video z vyvěšování. Tvrdí, že Zelení mají ve svých řadách „krtka“. Zastupitel za Zelené si myslí, že kampaň má narušit jednání o koalici na Praze 3. Informoval o tom iDnes.