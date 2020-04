FOTO Zemanovi nadávají za konzumaci s rouškami. A takto zachytila kamera Ivana Bartoše...

Český internet žije celý víkend fotografií z porady prezidenta Zemana s experty. Rozebírá zejména fakt, že na fotografii mají všichni účastníci roušky, a před sebou talíře s drobným občerstvením. To zavdalo důvod k mnoha vtipům, jak mohli konzumovat. V neděli pak ve studiu TV Prima předvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, jak taková konzumace s rouškou probíhá. V jeho případě to ale žádnou senzaci nevyvolalo.

Prezident Miloš Zeman svolal v sobotu odpoledne do Lán tým svých poradců. Tématem byla epidemie koronaviru a její důsledky pro ekonomiku i společnost, čemuž odpovídala i skladba pozvaných hostů. Dorazili ministři vnitra a obrany Jan Hamáček a Lubomír Metnar, ale třeba i guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Jako se při takových poradách dělá všude ve světě, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček účastníky debaty vyfotografoval a snímek se následně objevil na oficiálních profilech Hradu na sociálních sítích.

A tam vzbudil zcela nečekaný ohlas. Potřebu vyjádřit se k němu měli nejen prezidentovi odpůrci, ale řada dalších výrazných tváří českého internetu.

Expremiér Mirek Topolánek se bavil: „Dobrá je ta fotka, má atmosféru dekadence. Představa, jak si cpou hermelín a ostravskou klobásu pod roušku...“

Celá série vtipů díky velikonočnímu času vznikla na téma „poslední večeře“, některé s poznámkami na věk prezidenta Zemana.

K těm intelektuálnějším z nich patřil biblický citát na twitteru novináře Alexandra Mitrofanova: „Tehdy jim řekl: ‚Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět‘."

Zpěvák Quido Czerný, který o Miloši Zemanovi kdysi složil píseň „Ruský šváb“, nyní napsal: „Tohle je papaláštví toho nejhnusnějšího typu. Kázat vodu a pít víno, nafotit se u toho a pak se pošklebovat. Ten orient je pro naše vládnoucí politiky opravdu neodolatelný... Nezapomeňme na to, až budou volby. Tedy, jestli ještě někdy budou...“

Ze sociálních sítí se pak téma, jak už to bývá, přelilo i do médií.

Na webu Forum24.cz Pavla Šafra se velmi rychle objevil komentář s burcujícím titulkem: „Foto jako důkaz. Hamáček i Zeman kašlou na zákazy. V Lánech porušili vše, co jde“. V textu pak autor Štěpán Malát napsal: „Zveřejněná fotografie tedy vyvolává otázky. Například, co si to ti pánové vlastně dovolují?“ Pak se pustil na pole spekulací: „Po fotografování si jistě sundali roušky a společně poklábosili při pojídání pokrmů. Kdyby se tohle stalo kdekoliv jinde, každý účastník bude platit.“

Web Lidovky.cz oslovil epidemiologa, který ale vášně naopak spíše krotil. Pravidla setkání podle něj určuje hostitel. Na druhou stranu prý ale zejména blízkost osob u stolu rozhodně v pořádku nebyla. „Je tam prostě příliš mnoho lidí na danou velikost stolu,“ uvedl na novinářský dotaz přednosta Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rostislav Maďar.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která se porady také účastnila, novinářům z webu Lidovky.cz v dobré víře odpověděla: „Byl jen pokrájený sýr a klobása. To šlo konzumovat s rouškou.“

Její slova vyvolala další vlnu reakcí. A nakonec se tématu chytli i politici. Třeba Miroslav Kalousek, který o tom dokonce složil básničku:

Uřízni si goudy špičku

A zastrč ji za gumičku

Bez hladu a bez prodlení

Splníš vládní nařízení.

Tlak splnil účel. V neděli dal kvůli fotografii z Lán k dispozici svou funkci uznávaný předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Jenže, jak se ukázalo, porušování „rouškové hygieny“ za účelem jídla či pití není zase tak neobvyklou záležitostí.

V neděli před obědem dorazil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš do studia televize Prima proti předsedovi ODS Petru Fialovi. Oba, stejně jako moderátorka, měli dle předpisů nouzového stavu obličeje zakryté rouškou.

Když debata skončila a přes obrazovku se rozeběhly závěrečné titulky, Ivan Bartoš po hodině debatování již nevydržel a sáhl po sklenici na stole. Poté si shrnul roušku (přitom se dotkl její vnější strany, což experti označují za nevhodné, protože právě tam se mohou zachytit případné viry) a mohutně se napil.