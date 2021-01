Fakt Bohdalová? To si snad nezasloužila. A noří se další jména

reklama

Kdo dostane vakcínu první a kdo ji bude podporovat? Tyto otázky se spojily u jména herečky Jiřiny Bohdalové. Ta v rozhovoru pro Deník N uvedla, že by dnes, tedy 7. ledna, měla být očkována. „Doufám, že v mém věku, kdy mi bude za pár měsíců 90 let, mě vezmou i bez protekce a bez předbíhání,“ vyjádřila se herečka, IKEM ji však zřejmě zklamal svým vyjádřením, protože očkováni budou prý pouze zdravotníci a hospitalizovaní senioři.

I informace o tom, že by Jiřina Bohdalová měla být tváří kampaně propagující vakcínu, jsou dle deníku iDnes informačním šumem, protože Bohdalová neměla prý propagovat očkování, ale antigenní testování.

Nicméně, otázky o její vhodnosti jako tváře kampaně, která má přesvědčit občany ČR, aby si vakcínu nechali aplikovat, už žijí svým vlastním životem. O tom, že je Bohdalová vhodná, pochyboval například spolupředseda Zelených Michal Berg: „Bohdalka je vhodná celebrita pro podporu očkování? Když se dívám, jaké typy lidí očkování odmítají, tak to jsou většinou nevzdělaní lidé, nejrůznější ezotýpci nebo radikální fotbaloví fanoušci.“ A doporučil, že očkování by pro tyto lidi měli propagovat např. zpěvák Daniel Landa, herec Jaroslav Dušek, skupina Kabát nebo dokonce nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr.

Bohdalka je vhodná celebrita pro podporu očkování? Když se dívám, jaké typy lidí očkování odmítají, tak to jsou většinou nevzdělaní lidé, nejrůznější ezotýpci nebo radikální fotbaloví fanoušci. Takže bych při propagaci sáhl spíš po Landovi, Duškovi, skupině Kabát nebo Jágrovi. — Michal Berg (@MichalBerg) January 3, 2021

O důvěryhodnosti Jiřiny Bohdalové pochyboval také redaktor Týdeníku Hrot Jan Brož: „Očkování pro mě dosud nebyla otázka, chtěl jsem jít co nejříve, jak to bude možné. Pak jsem se ale doslechl, že tváří očkování se má stát Jiřina Bohdalová a začínám mít pochybnosti. To opravdu nesehnali někoho důvěryhodnějšího?“ Podle Brože jsou lepšími kandidáty třeba moderátor Marek Eben nebo herečka Libuše Šafránková.

Očkování pro mě dosud nebyla otázka, chtěl jsem jít co nejříve, jak to bude možné. Pak jsem se ale doslechl, že tváří očkování se má stát Jiřina Bohdalová a začínám mít pochybnosti. To opravdu nesehnali někoho důvěryhodnějšího? — Jan Brož (@JanBro97422162) January 5, 2021

Možná jo. Ale třeba takový Marek Eben nebo Libuše Šafránková jsou z mého pohledu lepší kandidáti — Jan Brož (@JanBro97422162) January 5, 2021

Pozitivně se o Bohdalové jako tváři vakcinace vyjádřila naopak členka Rady ČTK Angelika Bazalová. „Bohdalka jako tvář očkování by myslím byla dobrá volba. A mluví o tom dost sympaticky. Já myslím, že by starší generaci mohla přesvědčit,“ řekla a okomentovala i nedávný komunikační šum. Ten je podle ní prospěšný: „Mně připadá ta situace, jak se slavná devadesátiletá herečka cpe za každou cenu k očkování a dokonce předbíhá frontu, jako nejlepší skeč, co kdy byl. Líp by to nedal ani Čtvrtníček A kdybych byla markeťák pověřený propagací očkování, tak si vrním blahem, protože tohle je nejvíc. Ve světle toho mi úvahy, jestli ji naočkují sedmého nebo patnáctého, přijdou méně důležité. Pro seniory je to prostě dobrý signál. Za skandální považuji spíš to, že se místo seniorů očkují čtyřicetileté účetní ve špitále. Jo, to je problém. To je předbíhání.“

A epidemiolog Hynek Pikhart konstatoval, že 89letá Bohdalová do skupiny, která by měla být očkována jako první nepochybně spadá.

Pani Bohdalova jiste svym vekem spada do skupiny, ktera by mela byt ockovana prvni. — Hynek Pikhart (@Hynek_P) January 4, 2021

