Falešný svět, pokrokáři přepisují dějiny. Ale až se Trump naštve, nebude se Twitter stačit divit, myslí si ekonom

Evropská unie i Spojené státy volají po boji proti šíření dezinformací na sociálních sítích. U zavádějících příspěvků by se na příště mohla objevit poznámka, že jsou zavádějící. U Twitteru to vzali od podlahy a začali tyto poznámky psát i k příspěvkům prezidenta USA Donalda Trumpa. Ekonom Vladimír Pikora k tomu poznamenal, že Twitter bude tak dlouho štvát proti Trumpovi, až bude znárodněn.

Donald Trump oslovuje své voliče především přes Twitter. Na tuto sociální síť umisťuje poznámky k domácí i zahraniční politice.

Jenže ve Spojených státech naplno běží předvolební kampaň, ve které Trump usiluje o své znovuzvolení a jeho odpůrci dělají vše pro to, aby z Bílého domu zmizel. Ostrá předvolební kampaň zuří i na sociální síti Twitter, kde se u některých Trumpových příspěvků začaly objevovat poznámky, že prezident podává nepřesné informace.

Podle ekonoma Vladimíra Pikory tentokrát Twitter přestřelil.

„Lež je dnes vlastně vše, protože skoro vše je nepřesné a záleží jen na úhlu pohledu. Právě různé úhly pohledu začaly vadit. Má být jen jeden, a to ten „správný“, progresivistický. Twitter tentokrát přestřelil. Prezident Trump zareagoval tím, že nařídil přezkoumat zákon, který chrání sociální sítě před převzetím zodpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli. Zjednodušeně řečeno jde o to, že se rozlišuje, jestli jsou sociální sítě platformou pro komunikaci, nebo vydavatelem. Pokud jsou platformou, nenesou za komentáře odpovědnost. A pokud budou sociální sítě veřejně komentovat nebo označovat příspěvky jako pravdivé či nepravdivé, už by mohly být vydavateli – a pak jsou odpovědné,“ napsal ekonom v textu pro Reflex.cz.

Jedním dechem dodal, že dnešní sociální sítě chápe jako moderní inkvizici, která prosazuje jedinou přijatelnou pravdu celého lidstva.

Vůči sociálním sítím má ještě jednu výhradu. Pokud budou k různým příspěvkům psát zda jsou zavádějící, nepravdivé a tak podobně, ovlivní tím svobodu i demokratické volby, které již nebudou tak demokratické, protože si člověk bude muset dávat pozor na to, co si myslí a co sděluje veřejnosti. A všechno to může skončit tím, že nebude záležet na tom, co ten či onen politik ve volbách voličům nabízí, ale na tom, zda ho majitel sociální sítě má rád. Pokud bude majitel sítě brojit proti konkrétnímu politikovi, notně to oslabí jeho šance na zvolení.

A aby se nezdálo, že je to jen problém USA, Pikora přidal i příklad z Evropy.

„A tak nám vzniká nový falešný svět. Pokrokáři začali přepisovat dějiny. Churchill už není jedním z největších politiků, který kdy byl, ale je to jen ošklivý rasista. Školy sundávají obrazy zakladatelů, protože to byli běloši, a navíc muži. Vše se relativizuje a ohýbá. Historie se přepisuje. A už nejen v Americe. Najednou se dočítáme, že Sovětský svaz nás v roce 1945 neosvobodil, válku neprohráli Němci, ale nacisté atd. Ve stejné logice pak je upravována i Wikipedie a další zdroje. Ne že by se tam přímo lhalo, ale je tam často zavádějící výklad. Chybí různé úhly pohledu, protože ty ,nevhodné' samozvaní cenzoři hned smažou,“ varoval Pikora.

