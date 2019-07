Faltýnek vyzval Zemana, aby odvolal Staňka, a jmenoval favorita ČSSD

Podle Faltýnka není ve hře možnost, že by si ANO a sociální demokracie vyměnily ministerstva. V médiích se objevily spekulace, že by například ČSSD mohla získat namísto ministerstva kultury ministerstvo pro místní rozvoj. „Podepsali jsme koaliční smlouvu, kde to rozdělení je jasné. Je to v tuto chvíli o tom, že by pan prezident měl akceptovat požadavek pana premiéra na odvolání pana Staňka a následné jmenování nominanta za sociální demokracii,“ řekl. Odmítl komentovat, zda by řešením bylo, pokud by ČSSD navrhla na post ministra kultury jiného kandidáta než Michala Šmardu. „To je otázka na ně. To mi za ně nemůžeme řešit,“ poznamenal.

Kvůli Zemanově neochotě odvolat Staňka z postu ministra kultury zvažuje sociální demokracie odchod z vlády. Babiš chce situaci se Zemanem probrat osobně, setkají se ve čtvrtek pozdě odpoledne na Pražském hradě. V pátek pak za Zemanem do Lán přijede předseda ČSSD Jan Hamáček a Staněk, prezident se chce pokusit je usmířit. V pondělí se bude vládní krizí zabývat předsednictvo sociální demokracie.

Zeman odmítl přijmout Staňkovu rezignaci a od konce května nevyhověl ani návrhu premiéra na jeho odvolání. Minulý týden po bezvýsledné schůzce s Babišem a Hamáčkem uvedl, že v protikorupční vládě by neměl končit ministr za to, že odhalí korupční jednání.

Předsednictvo hnutí ANO se dnes podle Faltýnka zabývalo také například výsledkem voleb do Evropského parlamentu nebo krajskými volbami, které se budou konat příští rok.

V předsednictvu ANO je v současné době 14 představitelů hnutí. Kromě Babiše a Faltýnka také ministr životního prostředí Richard Brabec nebo bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Předsednictvo je statutárním stranickým orgánem, na starosti má například hospodaření hnutí, rozhoduje o zřízení či zrušení jednotlivých místních organizací ANO nebo navrhuje volební kandidátky. Nejvyšším orgánem hnutí ANO mimo zasedání celostátního sněmu je výbor, ve kterém zasedají členové předsednictva a šéfové krajských předsednictev.