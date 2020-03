Fedor Gál: Češi se starají jen o talíř. Neziskovkám se tu nadává. To je špatně. Zato na Slovensku...

Jen pár dní uplynulo od slovenských voleb, které SMER poslaly do opozice. A jejich výsledky v Prostoru X komentoval disident, prognostik a politik Fedor Gál. Říká, že Matovičovi chce věřit, že zatočí s korupcí, i když je to populista. Na Slovensku Matoviče vynesla do čela i občanská společnost. V Čechách si lidé podle něho hledí svého talíře a nakupují roušky, než aby se starali o demokracii. A konsenzus mezi opozicí taky nevidí nadějně.

reklama

Volby v jeho domovině podle Gála dopadly dobře i špatně. „Dobře proto, protože Igor Matovič dokázal porazit SMER. A nejenom SMER. Potlačil do pozadí také slovenské fašisty, vyřadil z parlamentu nacionalisty a veliké neschopáky kolem Slovenské národní strany, což je fajn,“ vypočítával důvody k radosti Gál. Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 4986 lidí

Ale už horší podle něho je, že se do parlamentu nedostali liberálové a křesťanští demokraté. „To je špatně,“ prohlásil disident. Zalitoval také, že se do parlamentu nedostala maďarská menšina, která tvoří údajně 11 % slovenské populace. „To mě mrzí,“ prohlásil.

Gál dodal, že nechce být na Matoviče tvrdý a je dle něho třeba mu dát šanci „projevit odpovědnost“. Ale pokud by měl být upřímný, označil by Matoviče za populistu. „Nicméně, nezpochybňuje naši euroatlantickou příslušnost, nezpochybňuje naši zahraničně politickou orientaci a jede po korupci deset let, tvrdě a systematicky. A to je agenda, která je skutečně klíčová na Slovensku, protože korupce prorostla společností jak rakovina,“ dodal na Matovičovu obranu s tím, že „věří a doufá“.

Nicméně, koalice Matoviče a dalších dvou stran bude prý divoká. Ale i Matovičovo hnutí je prý „ad hoc poskládaná parta“ a Gál zadoufal, že své poslance zná Matovič jménem. Boris Kollár, lídr SME RODINA, je podle disidenta velice kontroverzní postava slovenské politiky a bude těžké se s ním dohodnout. Gál také protestoval proti zařazení Kollára do konzervativního proudu. Sloboda a Solidarita je dle Gála transparentní strana zaměřená na ekonomiku a Andrej Kiska velice milý a konsenzuální politik, což ovšem podle disidenta není dnes v kurzu.

Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Problém u Matoviče je dle Gála nejen to, že na kandidátce měl osobnosti s kontroverzními názory, ale také lidi, u kterých jejich názor není znám. Zmínil, že Matovičovo OĽaNO se skládá ze čtyř uskupení a zatímco transparentní koalice PS/Spolu nezískala potřebných 7 %, tato čtyři uskupení se s převahou dostala do parlamentu. Anketa Jste spokojeni s výsledky parlamentních voleb na Slovensku? Ano 13% Ne 19% Nic mi do toho není 68% hlasovalo: 3971 lidí

„Ale opakuju, chci věřit a doufat, že pochopí svou šanci a svou odpovědnost, a držím mu palce, protože to Slovensko je v neuvěřitelným průseru,“ okomentoval Gál nálezy, které vyšly najevo při vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Zda je situace horší v Čechách, nebo na Slovensku, se mu prý těžko srovnává. „Tady ještě (v Čechách) novináři nesáhli do takové hloubky toho bahna jako na Slovensku,“ prohlásil disident s tím, že si nedělá iluze. „Korupce je rakovina, která je prorostlá naším civilizačním prostorem, populismus je šlágr dne, tento typ marketingové politiky prostě vítězí téměř všude, ale to, co se na Slovensku odkrylo při kauze Mariana Kočnera a jeho chobotnice, která sahá do nejvyšších míst exekutivy a zákonodárné moci a justice, proboha, jsou šílený věci,“ komentoval Gál.

Strakatý se pak zeptal, zda to od Kisky nebyla chyba, že nepotlačil své ego, protože pak by se koalice PS/Spolu asi dostala do SNR. „Byla to chyba, o tom není sporu,“ prohlásil Gál a dodal, že dalším problémem dnešní politiky je, že vrcholoví politici mají nabobtnalá ega. „Člověk s velkým egem touží po jediném, po potlesku, moci a slávě. Ale státník je služebník lidí,“ komentoval disident.

Fotogalerie: - Československo v Darney

Moderátor pak položil otázku, zda ego je překážkou stranám v Čechách. A Gál začal oklikou, že za volební výsledky na Slovensku může i občanská společnost, např. Hnutí za slušné Slovensko nebo Zabudnuté Slovensko, jehož členové chodili tam, kde vítězí Marian Kotleba. „Diskutovat do jámy lvové,“ pochválil dotyčné Fedor Gál.

A v České republice? „V České republice je občanská společnost pod permanentní palbou. Když posloucháte a čtete vyjádření některých českých politiků, tak mluví o mimovládních organizacích, neziskovkách a občanském aktivismu, mluví o nich jako o nějakých záškodnících placených bůhví kým. A to je špatně,“ zhodnotil disident. A oponoval i logice, že do věcí veřejných má mluvit jen ten, kdo se zúčastnil voleb. „Jestli má mé angažmá spočívat v tom, že jednou za čtyři roky hodím lístek do nějaké urny, pak nejsem občan. Nejsem vůbec aktivní občan,“ tvrdil dále Gál a dodal, že na Slovensku je občanská společnost živější, ale doplnil, že je to možná vraždou Kuciaka.

Srovnal také Igora Matoviče s Andrejem Babišem. Matovič podle něho jde po korupci už 10 let transparentním způsobem, zatímco Babiš mluví o korupci a makání, ale nestalo se prý nic. A na Slovensku opoziční strany projevily vůli ke koordinaci svého postupu před volbami. V ČR tuto vůli nevidí. „Tady si každý hraje na svém písečku a ten píseček je rozoranej, já nevidím cestu k nějakému konsenzu. Andrej Babiš má stále 30 %, Milion chvilek sem, Milion chvilek tam,“ konstatoval.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Byl prý na demonstraci Milionu chvilek na Staroměstském náměstí a kladl si otázku, zda kdyby se demonstrace konaly třikrát častěji, zda by se preference Babiše změnily. Dospěl k závěru, že ne. V Čechách se lidé prý koukají víc do talíře než na to, v jakém prostředí a politické atmosféře žijí. A zajímají se víc o nákup roušek a potravin v konzervě než o demonstrace. „Ti lidé, kteří touží po demokracii, musí demokracií žít. Ne jednou dvakrát na náměstí, ale 24 hodin denně,“ prohlásil Gál.

Čestmír Strakatý dodal, že Andrej Babiš už prohlásil, že se na spolupráci s Matovičem těší, ale Gál to odbyl, že to říká Babiš o všech. Ke spolupráci je stejně prý váže jejich role premiérů. Na vztahy mezi Českem a Slovenskem volby dle něho asi vliv mít nebudou.

Další otázka zněla, zda neúspěch PS/Spolu neznačí, že vítězství Zuzany Čaputové nebylo jen anomálie a témata liberální demokracie nejsou ohraná. „Není. Já myslím, že ten spor o liberální demokracii v Čechách je umělý. Že ho živí takoví politici jako Václav Klaus mladší, starší, Okamura, Foldyna apod. Je to nesmyslný spor,“ prohlásil Fedor Gál. PS/Spolu, KDH a Maďaři podle něho udělali spoustu chyb, které si musí uvědomit. A proti Kiskovi byla prý nasazena dezinformační kampaň těžkého kalibru. „Uměle vyrobená videa, která ho denunciovala, příšernosti,“ tvrdil disident.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Václav Klaus pro PL: Lituji, že odchází Fico. Bezvadné, že neuspěla strana Čaputové. Koronavirus bude vážný. Německo? Děsivé Neziskovky a Soros? Takto... Milan Žitný po volbách: Migrace, Visegrád, EU a pravá tvář Slovenska Slovensko? Máme víc Člověků v tísni. Spisovatel Dinko po volbách k Čaputové, Sorosovi a budoucnosti ČT vysvětlila divákům, proč se mít na pozoru před Matovičem. Mňoukání a vzrůšo. Dorazil veterán oceňovaný Západem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.