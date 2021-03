Feministka v triku Mám v p*či: Žena porodí a má být pořád s dítětem? Nemyslím. Tahle pseudopatriarchální společnost...

reklama

Elbel má své vlastní tričko, které prodává, a na něm je její životní postoj „Mám v piči“. „To tričko vyjadřuje názor jenom jakoby, znamená to: Žij a nech žít, to znamená dělejte si, co chcete, já taky budu, dejte mi pokoj. Není to, že bych já byla nějaký salámistka bez názoru, naopak, já jsem velmi angažovaná a mám silné potřeby vyjadřovat svůj názor,“ sdělila Elbel.

Považuje se Elbel za hosta, nebo hostku pořadu? A jak moc jí záleží na genderově vyvážené řeči? „Příjmení mám Elbel. Tak mně je jedno, jak je to genderově vyvážené, já jsem feministka. Mám pocit, že je jedno, jak se to řekne, ale nemám pocit, že mě něco uráží. Takže když ten pocit mám, tak určitě to není tím, jak se něco nazve, jestli je to host, nebo hostka. Cítím se být obojí. Ale k tomu feminismu: Já jsem si toho všimla i u velmi mladých dívek, třeba 24leté holky, se kterou jsem nedávno mluvila. Jsem říkala: Já jsem feministka. A ona: Ježkovy voči, co to je. A já si myslím, že ony jsou taky feministky, že fakt tady má feminismus tak pitomou nálepku, která prostě vznikla tím bojem militantním, který začal v devadesátkách, ale já opravdu jsem feministka, což znamená, že chci rovná práva. Což znamená, že je chci i pro muže,“ podotkla Elbel.

Podle jejích slov jde tak o boj, snahu, abychom si byli všichni rovni. „Muži, ženy. Stejně tak jsem feministka v tom, aby muž měl stejná práva na děti. Tak to je taky součást feminismu,“ dodala Elbel.

Proč žena dostane nabídnutou nižší mzdu, Elbel neví. „Samozřejmě se ohrazuji. Ale nevím, jestli ten muž je pořád brán tady v naší pseudopatriarchální společnosti jako něco víc... nevím,“ dodala. Za nevýhodu žen pak považuje, že rodí děti. Ona sama po porodu však podle svých slov zvládla mnohem víc věcí než jiní. „Mám tu vůli a chci to skloubit a vím, že to jde. Je to obecně ale tak, že naše společnost je zvyklá: Aaa, teď jsi na mateřské a budeš dva tři roky doma. A ty ženy to přijmou, protože jim to ta společnost umožní. A nejen umožní, ale vlastně nařídí. A ony se přizpůsobí. Pár jich má tendenci proti tomu se vymezit, že to třeba zkusí, ale pak si řeknou, že to nějak vydrží,“ dodala Elbel.

„Nemyslím si, že jakmile matka porodí dítě, tak má být pořád s dítětem,“ dodala. Podle jejích slov jí nevadí, že se na ni někdo dívá skrz prsty, protože je potřeba, že si to ona umí obhájit před sebou. „Je důležité mít nějaké sebevědomí, aby mě nerozhodilo, že mi někdo napíše, že jsem krkavčí matka. Neválím se doma a nebatikuju věci, protože mě to nezajímá, ale přesto si myslím, že jsem dobrou matkou,“ řekla. Jí to podle jejích slov přijde jako úlet, být tři až čtyři roky doma.

