Feri jde k soudu. Těší se, že prokáže nevinu. Historky s nočním stolkem prý už byly vyvráceny

Feri podle svých slov vítá, že konečně přichází samotný soud. „Jsem rád, že zatím je ambice, aby byl veřejný,“ sdělil Feri a dodal, že nemá co skrývat. Oceňuje, že bude moci konečně předložit svou verzi a podložit ji konkrétními důkazními návrhy. Kauza má, jak uvádí, několik vrstev. Zdůraznil, že drtivá většina případů byla pravomocně odložena – například podle jeho slov absurdní kauzy o sprše či nočním stolku.

Žádnou speciální přípravu pak Feri podle svých slov nepodstupuje. Poslouchá například orchestr. „Je to velké zadostiučinění,“ říká k tomu, jak se těší na samotné hlavní líčení.

Svědectví žen, které jej obvinily ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí, zveřejnily na jaře 2021 weby Deník N a Alarm. Feri však odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se pouze za nevhodné či nepatřičné chování.

„Vlastně coby novinářka mám hrozný respekt před zachováváním nějaké neutrality nebo nezávislosti právních a soudních procesů. Myslím si, že je to jeden ze základních pilířů našeho státu. Ale když se ptáš, co se za tu dobu stalo (od května 2021), tak to zdržení podle mého nastalo tím, že zpočátku to dostala jedna vyšetřující skupina, ale pak se to muselo přeložit na Prahu 3, původně to bylo lokalizováno na Prahu 1,“ popsala Rychlíková v říjnu v pořadu Standa Show, že vždy se to váže k příslušnosti trestného činu. Odpovídala tak na otázku, co se stalo za dobu více než jednoho roku od popsání kauzy.

„Chvíli se to řešilo, že by se to mohlo navázat na právnickou fakultu, ale pak se řeklo, že se to bude lokalizovat skrz ten byt v Praze 3,“ popsala dále.

„Pro mnohé lidi ten případ může působit jednoduše, ale ono to tak vůbec nemusí být, protože vy máte jako ten kriminalista povinnost, nebo státní zástupkyně, zástupce, vyslechnout velké množství lidí včetně svědků, a tyhle procesy si myslím, že nějakou dobu trvají. Za sebe, čistě osobně, mohu říct, že taky vlastně je jako složité, že to trvá nějakou delší dobu, na druhou stranu já věřím právnímu systému v České republice, a jako novinářka do něj nemám tendenci jakkoliv vstupovat. Ta naše práce se odehrála už a my můžeme už čas od času něco pamatovat. Třeba ty poslední zprávy byly, že stížnost Dominika Feriho na zahájení trestního stíhání byla zamítnuta, zároveň že do toho případu nebylo přibráno asi pět lidí, to znamená, že on je stíhaný za možné znásilnění tří žen včetně jedné nezletilé a hrozí mu až deset let vězení. To jsou fakta, která máme, která známe – a zbytek je fakt asi součástí nějakých kriminálních trestněprávních procesů, které prostě běží tak a někde onak, koneckonců o českém soudnictví se často mluví jako o tom z pomalejších, takže to tak beru,“ vypověděla Rychlíková.

„Obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu jednání popsané pod třemi skutky a kvalifikované jako dva dokonané trestné činy znásilnění a jeden pokus o trestný čin znásilnění,“ uvedl v minulosti k případu mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

V květnu loňského roku také Feri skončil v nemocnici. Jak tehdy k případu doplnil policejní mluvčí Jan Rybanský, šlo podle prvotních informací o pokus o sebevraždu. „Naše posádky zasahovaly u úrazu 25letého muže. Muž utrpěl středně těžká poranění a po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření ho záchranáři převezli do nemocnice,“ řekla serveru Novinky.cz mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Server iDnes.cz později doplnil, že šlo v případě Feriho o sebepoškození a expolitika záchranáři našli v jeho bytě s pořezaným zápěstím a břichem.

