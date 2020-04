Feri to startoval, Kalousek prosil. Pak se přidal Okamura. Schillerové se muselo zle dýchat. A ne kvůli roušce

reklama

Vše začalo, když k pultíku přišel Dominik Feri z TOP 09 a začal se ptát, zda ministryně financí předloží návrh na zrušení daně z převodu nemovitosti, který nepředložila, i když před jednáním Sněmovny mluvila o tom, že to udělá.

Předsedající Vojtěch Filip se snažil Feriho nasměrovat zpět k tématu spotřebitelských úvěrů, což byl návrh, který se právě projednával. Feri si ovšem prosadil svou.

Filip ujistil, že on jako předsedající je „trpělivost sama“, ale nemůže ministryni nutit, aby odpovídala na otázky, které nesměřují k projednávanému návrhu.

Že by odpovídat měla, o tom ji obratem začal od pultíku přesvědčovat i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Já bych chtěl požádat paní ministryni, zda by přece jenom nezvážila, že by odpověděla mému kolegovi Dominiku Ferimu. Víte, to hlasité prohlášení o zrušení daně z nabytí nemovitosti pochopitelně v tu chvíli zastavilo trh s realitami, protože všichni čekají, co bude,“ vysvětloval. Proto by podle něj bylo vhodné, aby ministryně vystoupila a řekla, zda se s tímto návrhem počítá, nebo ne, aby se majitelé nemovitostí mohli připravit. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 7497 lidí

A stalo se něco nečekaného. Kalouska podpořil i předseda SPD Tomio Okamura. Nejprve připomněl, že ODS a TOP 09 se chovají pokrytecky, když teď chtějí rušit tuto daň, kterou jejich vláda v minulosti zvýšila. Ale ministryně by podle něj vystoupit měla.

Navíc připomněl, že SPD takový návrh předložila už před půl rokem, a vláda jej nepodpořila. Teď v krizi změnila názor, takže podle Okamury by bylo nejjednodušší, kdyby prostě vzala ten už hotový návrh SPD a předložila jej. I jeho se prý občané ptají, jak to tedy bude, protože ministryně Schillerová se pro zrušení daně z nemovitosti vyjádřila poměrně jasně, ale předloženo na mimořádné schůzi to nebylo.

Po jeho vystoupení se o slovo přihlásila ministryně Schillerová a začala vysvětlovat. Návrh se podle ní na ministerstvu připravuje a v blízké budoucnosti bude podán na vládě.

„Samozřejmě už delší dobu Ministerstvo financí na tom pracuje a přemýšlelo nad tím vhodným okamžikem, protože přece jenom je to určitý výpadek a teď je doba, kdy byty klesly, kdy se oživuje trh, celá řada lidí čekala na tuto dobu. Ale já jsem taky řekla, že mám vedle toho připraveno zrušení možnosti odečtu úroků z hypoték od základu daně pro nové smlouvy, samozřejmě pro nové smlouvy, aby to bylo spravedlivé,“ vysvětlovala důvody.

Pak trochu zmateně vysvětlovala, že jako důležitější jí přijde zrušení odpočtů. A nakonec otevřeně připustila, že to „bude chtít i nějakou koaliční debatu“, tedy že ještě není dohodnuta s ČSSD.

„Musí se odehrát koaliční debata. Nikdy jsem neřekla, že to dám ve stavu legislativní nouze, ale já neočekávám tady jakýkoliv problém, maximálně kvůli těm hypotékám, ale pak si musíme říct, že musí být nějaká primární spravedlnost. Prvně se ale musí ta debata odehrát na vládě a prvně hlavně se musíme na té vládě sejít, protože teď jsme řešili ty prioritnější věci,“ zakončila své vystoupení.

O slovo se znovu přihlásil Okamura a otevřeně přiznal, že jej odpověď ministryně „vyděsila“.

Pochopil jí totiž tak, že vláda chce sice zrušit daň z převodu nemovitosti, ale kompenzovat to zrušením daňové úlevy občanům, kteří splácejí hypotéky. „Já opravdu nestačím zírat,“ kroutil hlavou předseda SPD. „Vy výměnou za to vlastně potrestáte ty občany, kteří mají hypotéku, splácí ji ze svých legálních příjmů, chodí do práce, často jsou to hypotéky na celý život a vy jim vlastně odeberete tuto daňovou úlevu,“ zuřil. Tato strategie se podle něj nedá nazvat jinak, než „potrestáme slušné“.

Pak se přidal s přednostním právem ještě předseda lidovců Marian Jurečka, který návrh také kritizoval. „Říkat, že zvýšíme podporu bydlení především pro mladé rodiny, uděláme ho formou tou, že jim zavedeme jedno opatření, ale druhé vezmeme, tak to prostě není v součtu zvýšení podpory! Především pro ty malé nebo pro ty nízkopříjmové rodiny, které si budou brát hypotéky s delší dobou splatnosti, asi i s vyšší úrokovou sazbou, tak nakonec ve finále toto řešení bude zhoršením toho, co je dnes,“ myslí si.

A dodal, že vláda má v programovém prohlášení, že chce aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev. A nejenže doposud nepředložila návrh žádné nové úlevy, ale nyní dokonce chce jednu takovou úlevu rušit.

Ostatní už se ke slovu nedostali, ale vynahradili si to na sociálních sítích. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, který se v poslední době prezentuje jako stranický expert na ekonomiku: „Ta Schillerová je neuvěřitelná, tvrdí, že chce podpořit nemovitostní trh zrušením daně z nabytí nemovitosti. Vyhlásí to do světa předtím, než to má koaličně předjednané,“ žasl. Nelze se podle něj divit, že lidé, kteří cítí šanci neplatit daň, raději nákup nemovitosti odkládají, a tím nadále utlumují obchod.

Ta Schillerová je neuvěřitelná, tvrdí, že chce podpořit nemovitostní trh zrušením daně z nabytí nemovitosti. Vyhlásí to do světa předtím, než to má koaličně předjednané. Výsledkem je další rána nemovitostnímu trhu. Lidi samozřejmě nákup odloží, když cítí šanci neplatit daň. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) April 8, 2020

