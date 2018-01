Fiala na ČT: Babišova slova jsou jen mediální hra. Od začátku tvoří jednobarevnou vládu a Zeman mu v tom pomáhá

Kdy bude opět z ODS vládní strana, podle Fialy záleží především na jejich voličích. „Já každý den přemýslím nad tím, jaký je ten mandát od voličů a co po nás chtějí a zda rozumějí tomu, co děláme. Mluvím s nimi a mám pocit, že vědí, co a proč děláme,“ řekl a dodal, že mu z voličů nikdo nevyčítá, že nepodpoří vládu Andreje Babiše.

Andrej Babiš v médiích tvrdil, že ODS vyzýval k tomu, aby byla součástí jeho vlády. „Pan Fiala říkal, že jsem se dostatečně nesnažil, tak už nevím, jestli jsem si měl kleknout na kolena a prosit ho stále o spolupráci,“ uvedl Babiš. „Je to mediální hra, vždyť my jsme deset dní po volbách od Babiše a Zemana slyšeli, že bude jednobarevná vláda. Když nám Babiš údajně mediálně nabízel účast ve vládě, tak už měl sestavenou jednobarevnou vládu a jednal s ministry,“ reagoval podrážděně na slova současného premiéra a dodal, že takhle se přece žádná koalice nevytváří.

Podle Fialy ani není tak podstatný dokola omílaný vztah mezi ANO a ODS. „Když se podíváte na politická fakta, tak ANO má jiné koalice v Poslanecké sněmovně, které fungují při hlasování, a je to koalice s SPD a KSČM, se kterou ustanovili sněmovnu, tak i koalici bývalou, se kterou schválili rozpočet,“ uvedl a zopakoval, že Andrej Babiš jim nikdy účast ve vládě nenabídl.

Otázka, zda se ODS neměla v tomto případě zachovat státotvorně a neměla vyzvat Andreje Babiše k jednání o vládě, prý nepřichází v úvahu. „Z vítězství ve volbách vyplývají určité povinnosti, a to v případě vítěze voleb měla být snaha sestavit většinu. Babiš dokonce díky tomu, jakého tu máme prezidenta, má možnost sestavovat vládu poprvé, podruhé a potřetí,“ mával Fiala rozohněně rukama.

Kdyby byl Fiala na místě Babiše, tak by se do takové situace, že by mu všechny strany předem sdělily, že s ním do vlády nepůjdou, prý nedostal. „Kdybych byl totiž pověřen sestavováním vlády, tak bych rovnou řekl, se kterými stranami chci jednat a se kterými ne, a předložil plány o vyjednávání. Babiš navíc věděl, že problém je, že je trestně stíhán, a měl hledat jiné řešení,“ zdůraznil a dodal, že to se vůbec nestalo a ve vytvoření vlády ANO zcela selhalo.

Menšinová vláda je podle Fialy poslední věc, ke které se má dojít, když se nepodaří sestavit většinovou vládu. „Babiš to řekl už před volbami, že jeho cílem je jednobarevná vláda, na to ale nezískal mandát od voličů. Nemůžeme se tvářit, že něco, co není normální, je normální,“ uvedl a doplnil, že takový postup by nikdy nebyl možný, kdyby neměl ochranu v Miloši Zemanovi a nevěděl, že má tolik pokusů.

Petr Fiala je také přesvědčen o tom, že jejich voliči jim nedali mandát pro to, aby ODS podporovala jednobarevnou vládu hnutí ANO. „Podle toho jednáme, a proto žádný pokus nepodpoříme. Zvykejme si na to, že ODS neustoupí z toho, co slíbila voličům,“ říká se vztyčeným ukazováčkem Fiala.

Mandátový a imunitní výbor bude zítra od rána jednat o tom, jaké doporučení dá sněmovně při hlasování o žádosti policie pro vydání, nebo nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání za kauzu Čapí hnízdo. „ODS má ve výboru dva členy a předpokládám, že budou hlasovat pro vydání, jak jsme se bavili. O čem se bude hlasovat dřív, je mi jedno. Výbor by měl sice rozhodnout o vydání Babiše a Faltýnka co nejdříve, ale klidně můžeme dříve hlasovat o nedůvěře vládě,“ uzavřel s úsměvem předseda ODS.

