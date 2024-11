Fiala „poučoval“ o fotbalu. Zhrození: Má komentovat německého ministra, ne toto

Jen těžko by se za posledních 35 let našel český premiér, který by tak nenuceně dokázal vyprávět, že je ten nejlepší, že díky němu je i ta jeho vláda nejlepší a nebojí se přirovnat sám sebe i sestavu svých ministrů ke špičkám ve svých oborech. Tím odvážným a sebevědomým je Petr Fiala. Když byl on sám i celý jeho kabinet na samém dnu popularity, neváhal prohlásit v rozhlasovém vysílání: „Kdybych měl přirovnat svoji vládu k nějakému týmu, tak k Liverpoolu“. A aby si někdo nemyslel, že úspěchy anglického fotbalového klubu jsou dílem hráčů, dodal, že má rád způsob, jakým Jürgen Klopp tým vede a trénuje. Chytrému napověz, hloupého trkni. Předseda vlády spoléhal na to, že mluví k chytrým posluchačům a že každému z nich dojde, že on je tím Jürgenem Kloppem české politiky.

Do fotbalového prostředí se po přirovnání sebe sama k Jürgenu Kloppovi, dvakrát vyhlášenému organizací FIFA za nejlepšího trenéra roku na světě, vrátil nedávno v souvislosti s anketou Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa minulého ročníku. „Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci. Rozdílový, co to znamená? Mužstvo hraje jinak a je silnější, když je na hřišti. A třeba způsob, jakým rozvíjí hru, je radost sledovat. Navíc je to jeden z mála profesionálů ve světovém fotbale, kteří při všech nárocích dokázali vystudovat vysokou školu. Opravdu dobrá volba“.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Popularitu mezi fotbalovými fanoušky nezíská

Pozorný čtenář Fialových vzkazů si mezi řádky zcela jistě najde, že tím rozdílovým, s nímž jde vše lépe, pokud je třeba v čele vlády, je samozřejmě on sám. A stejně jako je pro špičkového fotbalistu důležité, že vystudoval obchodní administrativu a management na Universidad Jaime I ve městě Castelló de la Plana ve východním Španělsku, měl by každý pochopit, že pro českého premiéra je důležité mít vystudovaný nesmírně užitečný obor politologie. „Opravdu nevím, kdo mu radí. To mi zůstává záhadou. Z pohledu země, jejímž předsedou vlády je, jde o takovou zbytečnost. On se má vyjadřovat k tomu, co řekl ministr hospodářství Německa nebo někdo takový. Skousnu i to, že zkritizuje slovenského premiéra Fica za nějakou jeho cestu. Ale to, že se motá do fotbalu, je špatné,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální odborník Jiří Mikeš.

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15156 lidí

Místo vyjádření kázání a nafoukané poučování

Není sám, kdo se nad rádoby odborným vyjádřením Petra Fialy k fotbalové problematice pozastavuje. „Kázání premiéra o fotbale je pro mě stejně důvěryhodné jako všechno ostatní, co říká. Velkovýrobou prázdných slibů počínaje, přes nechutné výpady vůči jinak smýšlejícím lidem, a šaškárnou s nutellou konče. Navíc jeho slova nejsou vpravdě vyjádřením, ale – jak je jeho nehezkým zvykem – kázáním, nafoukaným poučováním. O politicích platí, že moudrý naslouchá, demokrat diskutuje, hlupák poučuje,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz novinář, spisovatel, televizní dramaturg a nezávislý vydavatel Ladislav Henek.

Psali jsme: Fiala chce být znovu premiér. „U voličů narazí. Tvrdě,“ je si jist odborník Zločinná hra Fialovy vlády s lékaři. „Za třicet let praxe nic takového nepamatuji“ Fiala není v ODS sám. Jiří Čunek temně promluvil do KDU-ČSL ,,Vláda doufá v něco jako 21. srpen 1968.” Václav Vlk starší o Fialovi a Pirátech

Otázkou je, zda Petr Fiala nepřistupuje k fotbalu podobně jako k jiným mu na hony vzdáleným činnostem. Stačí si vzpomenout, jak se před lety na Facebooku pochlubil: „Malujeme celý dům. Samozřejmě taky uklízím, nejen ve své hlavě.“

.

„Netuším, jaký sport sleduje Petr Fiala. Se značnou jistotou lze říci, že Fiala pozorně odezírá ze rtů Ursuly von der Leyenové, aby každičké její přání splnil první ze všech, nejlépe ještě dříve, než ho vyřkne, a pětkrát víc, než si přeje. Dále jistě sleduje směry větrů v Bruselu, aby včas věděl, kam se má otočit a co hlásat. Nasává také vítr zpoza Atlantiku od Bidenovy administrativy, naštěstí pro něj je bruselská ‚elita‘ s Bidenem tak zajedno, že tam se směry větrů nekříží. Navíc po mnoha opakovaných zkušenostech nevěřím ničemu, co pan premiér vyřkne,“ přiznává Ladislav Henek.

Fiala je vzorová parodie na demokratického politika

Jako fotbalového fandu si poněkud „sucharského“ premiéra dokáže představit jen málokdo. „Kdyby chodil na fotbal, ne mezi ty VIP, ale mezi obyčejné diváky, to by se na něj profláklo. Třeba Jiří Paroubek byl velkým fanouškem Slavie, ale do Edenu chodil na fotbal dávno před tím, než se stal premiérem. Takže o něm se to vědělo. Ale ten ze sebe hlášky, kdo a proč si zasloužil být vyhlášen nejlepším fotbalistou na světě, nesypal. Nestačím se divit, že takhle vzdělaný a kultivovaný člověk do toho jde, vždyť mezi fotbalisty vůbec nezapadá, to je opravdu velký úlet. Kdyby na fotbal chodil a vědělo se to o něm, tak by se nad tím dalo ještě přimhouřit oko. Ale takhle najednou vypálit něco, co nesouvisí s jeho funkcí, a tvrdit, že je Rodri správná volba na Zlatý míč, to zůstává rozum stát,“ podotýká Jiří Mikeš.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že premiér opakovaně zdůraznil slůvko „rozdílový“, vyvolává dojem, jako by chtěl ukázat sám na sebe. „Může to tak být. Vedle toho, že lidem lže, je premiér také výkonnou chlubotechnou. Rád na sebe věší cingrlátka domnělých schopností a znalostí. Tyto strašidelné vlastnosti, tedy lhavost a chlubílkovství, jsou nejpozoruhodnější tím, že nejsou doprovázeny ani minimální sebereflexí. Většina politiků by se aspoň malinko začervenala, kdyby byla nespočetněkrát nachytána u toho, že činí přesné opaky toho, co dříve slibovala. Přinejmenším by lehce zrůžověli, kdyby si uvědomili, že věší lidem bulíky na nos i tváří v tvář jasným faktům, číslům, datům, statistikám, a v neposlední řadě holé realitě, kterou vidí úplně každý, kdo není zaslepený nějakou extrémistickou ideologií, velikášstvím a opilý svou mocí a domnělou důležitostí. Takto však Petr Fiala vstoupí do historie jako vzorová parodie na demokratického politika,“ tuší Ladislav Henek.

Fotogalerie: - Sliby, Senát a Fiala

Pelé drhnul podlahy, Berger byl malířem pokojů

Podivuje se nad tím, proč by mělo být opravdu dobrou volbou vybrat nejlepším fotbalistou světa někoho, kdo vystudoval vysokou školu. „Nechápu, co tím premiér myslel, ale jak jsem zmínil, u něj je to normální. Cristiano Ronaldo byl dost špatným žákem už na základce, ale ovlivnilo to snad jeho mistrovské zacházení s míčem? Legendární Pelé v dětství nehloubal nad Aristotelem, ale drhnul podlahy – jak to snížilo jeho fotbalovou genialitu? S neuvěřitelným Maradonou se pojí drogy, kontakty s mafií, v útlém mládí to byl pouliční grázlík, ale nikdo na světě by nezpochybnil, že byl fotbalovým bohem. Ačkoli Petr Fiala by toho asi byl schopen, vyšly z něj už tak neuvěřitelné věci, že by bylo zpozdilé domnívat se, že existuje něco, co by nikdy neřekl,“ konstatuje novinář.

„Někdejší sparťan Honza Berger byl malířem pokojů, ale na hřišti to byl génius. Vzpomínám si, že jsem chodil do školy s Pepíkem Jelínkem, vyrůstal na Čafce, jeho táta tam byl kustod, hrál za Duklu a patřil do té stříbrné party z Chile. Co ten ve fotbale dokázal, ale taky neměl žádné školy. Tvrdit, že dobrou volbou je vyhlásit nejlepším fotbalistou světa někoho, kdo má vysokou školu, je úplně mimo. Pro fotbalistu je důležité, jak umí zpracovat míč, jestli umí pořádně vystřelit, přihrát, jestli je to týmový hráč. Ale proč do toho plést vysokou školu? Nebo proč vyzdvihovat defenzívu? Jako Česko bychom měli být ofenzívní hráči, a ne jen pořád čekat na příliv direktiv z Berlína, z Bruselu nebo z té super pozice z Washingtonu. Slušela by nám samostatnost, ofenzíva, ne poslušné přijímání všeho, co nám řeknou, že máme udělat,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Psali jsme: Petr Zuska: Ďábel zůstal, covid byl jen první převlek. Má vlast je ničena „To mohl dát rovnou Řezníčkovi.“ Smích i údiv nad Dvořákovou medailí za nezávislost médií Fiala mění tvář. Bude k Čechům mluvit o fotbalu Každému z nás vzal 20 tisíc. Jste s tím v pohodě? Šichtařová vystavila Stanjurovi účet