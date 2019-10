Fiala se snaží udělat ODS zelenější. Z Patočkova webu mu vyjmenovali, kdo má ve straně skončit, aby měl šanci

Předseda ODS Petr Fiala rozjel kampaň, ve které se snaží voliče přesvědčit, že ODS je stranou, která nabízí program nejen podnikatelům, ale také mladým lidem, a nezapomíná ani na ekologická téma. Deník Referendum však tvrdí, že to lidé občanským demokratům neuvěří. Zkazí to prý Jaroslav Kubera, Alexandr Vondra nebo Jan Zahradil.

Občanští demokraté rozjeli kampaň, ve které ukazují, že jim na srdci leží i ekologická témata a životy mladých lidí, bez kterých Česko nebude „zemí, která vítězí“. Tak zní heslo kampaně ODS.

Publicista Radek Kubala v textu pro Deník Referendum tvrdí, že lidé ODS neuvěří, že nezapomíná na životní prostředí. Občanští demokraté podle něj mají ničení životního prostředí přímo v základech strany. Totéž podle pisatele platí i o komunistech. Rétoricky se prý možná ODS promění, ale až dojde na nutné politické kroky, strana prý pojede dál ve starých kolejích.

„Potřebná řešení, jako je konec uhlí a fosilních paliv, omezení spotřeby, přechod na ekologické zemědělství, dekarbonizace průmyslu nebo podpora hromadné dopravy na úkor osobní, bychom v prohlášení našli stěží. Místo toho najdeme obecné volání po ochraně zdraví lidí a zdravého rozumu, záchraně vodních zdrojů před suchem a hejt na dotace. Tedy ne, že by některé z popsaných věcí nebyly potřeba, a pokud jim občanští demokraté nehodlají v budoucnu nadále bránit, je to jen dobře. Že to však se zeleným obratem ODS nebude zase tak horké, ukázal ve stejný den matador popíračů vědeckých poznatků o klimatu a shodou okolností předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy opět fabuloval o vyhazování z práce kvůli popírání klimatické krize. Ostatně, kdyby to byla pravda, pracovní úřady by již lemovaly fronty příznivců ODS,“ napsal Kubala.

Zelenou kartu prý odmítnou rozehrát takoví matadoři ODS, jako jsou Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Tomáš Jirsa nebo Alexandra Udženija.

Česku by přitom prospělo, kdyby mělo kultivovanou pravici, která by naslouchala ekologickým aktivistům a hledala s nimi kompromisy. U ODS to však podle publicisty nehrozí.

autor: mp