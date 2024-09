Fiala utíkal před novináři: Vystrčil musí zůstat v čele Senátu, prohlásil a zmizel

Premiér Petr Fiala se po druhém kole voleb do Senátu zdá být alespoň částečně spokojen.

„Vypadá to, že bychom mohli naplnit cíl, že kandidáti kandidující za strany vládní koalice by mohli být silnější. Ale počkejme, jak rozhodli voliči, což v tuto chvíli nevíme. Uvidíme, jak uspějí kandidáti vládní koalice a jak uspějí jiné strany. To se dozvíme za chvilku a já to pak rád budu komentovat,“ sdělil novinářům Fiala, který se snažil uniknout ze sevření mikrofonů a namířených kamer.

Jedním z jeho cílů prý je, aby předsedou Senátu zůstal Miloš Vystrčil (ODS), což se pravděpodobně podaří naplnit.