Fiala ve studiu všechna kritická témata stáčel na expremiéra, až nadzvedl moderátorku: Vám hodně leží v žaludku pan Babiš!

Nejprve věnoval pozornost rezignaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka (STAN).

„Já jsem to rozhodnutí ministra Gazdíka znal a bavil jsem se s ním o těch okolnostech. A musím říct, že ten krok pana ministra oceňuji. On sice nebyl z ničeho obviněn, ale vyvodil politickou odpovědnost, aby nezatěžoval vládu a aby nezatěžoval hnutí STAN. My jsme slibovali, že to budeme dělat jinak a také to děláme, když to srovnáme s tím, co tu bylo v předchozích letech, trestní stíhání expremiéra, kauza Stoka, Faltýnkovy deníčky a tak dále. Demokratické strany se s těmi chybami jednotlivců vyrovnají. Autoritářské strany začnou říkat, že je to spiknutí. STAN se k tomu postavil čelem, odvolal exnáměstka Hlubučka. Je třeba jednat rázně, silně a rychle, to hnutí STAN dělá. A ti, kteří se dopustili zločinu, tak mají být potrestáni,“ popsal situaci Filala.

Znovu zopakoval, že Gazdík vyvodil i svou politickou odpovědnost ze svých kontaktů z minulosti s lobbistou Michalem Redlem. „To oceňuji,“ pravil znovu Fiala.

Zdůraznil, že v tuto chvíli má také jen mediální informace, jako každý jiný občan, a čas ukáže, co se odkryje dál. „Mně je korupce odporná a je třeba to rychle řešit, a to se také stalo. A na druhé straně tady máme obviněného expremiéra Babiše, máme tady Faltýnkovy deníčky, a tehdy se nestalo vůbec nic. Tady se k tomu hnutí STAN postavilo čelem, a to je ta změna. Populistické strany se s tím nedokážou vypořádat. Demokratické strany to dělají tak, jak to udělalo hnutí STAN. Já chápu, že o tom opozice bude mluvit, bavit se o tom můžeme, ale je třeba měřit všem stejným metrem,“ připomínal Fiala problémy hnutí ANO.

Oznámil, že se nechystá odvolat ministra vnitra Víta Rakušana, předsedu hnutí STAN, protože ministr vnitra do práce policie a státního zastupitelství nesmí zasahovat. A podle Fialy to Rakušan nedělá. Kdyby Rakušan opravdu policii ovlivňoval, tak by tři měsíce před komunálními volbami neodstartovala kauza, která hnutí STAN poškozuje. „To je důkaz, že se nic takového neděje. A já nemám důvod ministra vnitra Rakušana odvolávat,“ pravil předseda vlády.

Kauzu pánů Hlubučka a Redla označil za kauzu pražské komunální politiky, kterou je třeba řešit, ale podle Fialy to vládu neohrožuje. „Mám mediální informace jako všichni a podle informací, které mám, se to vlády nedotýká. Kromě několika kontaktů ministra Gazdíka, které se složitě vysvětlují, a z těch ministr Gazdík vyvodil politickou odpovědnost.“

Pár slov věnoval také únikům z policejních spisů. Považuje je za problém, ale je tu jeden háček. „Je velice obtížné zjistit, odkud to uniká, a jak najít cesty, jak tomu zamezit. Státní moc tady musí být velmi opatrná v těchto dotazech. Ale právo na spravdlivý proces musí mít každý a naším úkolem jako vlády je k tomu zajistit prostor,“ řekl předseda vlády.

Hnutí STAN Fiala označil za spolehlivého vládního partnera, který si snad co nejrychleji vyřeší problémy, které má.

Konstatoval, že Jan Farský, někdejší přední člen STAN, rezignoval na poslanecký mandát, protože získal možnost studovat v Americe. „Ale já jsem se nedávno zamyslel a říkal jsem si, že kdyby pan Farský nerezignoval a dodržel by to, co říkal, že by létal na důležitá hlasování, tak bude ve Sněmovně víc než Andrej Babiš, který nám tady káže morálku, ale ve Sněmovně skoro není, ač slíbil občanům, že pro ně bude ve Sněmovně pracovat,“ konstatoval Fiala.

„Vám hodně leží v žaludku pan Babiš,“ nadhodila moderátorka Terezie Tománková.

„To ne, ale je třeba zasazovat věci do kontextu, že nám tady někdo káže morálku, ale sám se podle toho nechová,“ připomněl Fiala Babišovi cesty za občany v obytném autě, které činí místo toho, aby působil ve Sněmovně jako poslanec, kterým byl zvolen.

Fiala doufá, že přijdou i lepší časy pro Česko, ne jen časy války pár set kilometrů od nás a velké inflace v samotném Česku.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani již zmíněná rostoucí inflace.

„Já jsem s prací ministrů sapokojený. Vláda funguje jako tým. Můžeme tam či onde přidat, to já kolegům říkám tam, kde to říkat mám, ale jinak si myslím, že vláda funguje dobře. Každý, kdo se dostává do problémů, tak už díky ‚deštníku proti drahotě‘ tu pomoc už má, už může tu pomoc čerpat. Včetně toho, že jsme zjednodušili žádost o příspěvek na bydlení. Teď připravujeme zvýhodněný tarif na ceny energií,“ zmínil premiér.

„My postupujeme srovnatelně jako jiné země. Ale to, v čem je rozdíl, že jsme po předchozí vládě zdědili velké zadlužení. Předcházející vláda si ve většině případů půjčovala peníze a rozházela je plošně a někdy dokonce spíš na kasina, jak já to vidím, když studuji ta jejich čísla. My jsme v těžké chvíli nechali lidem peníze. Babišova vláda si půjčovala obrovské množství peněz, které rozhazovala do ekonomiky, a proto tu dnes máme tak vysokou inflaci. Kdyby toto nebylo, tak ta inflace mohla být mnohem nižší,“ upozornil Fiala.

„Toto je opravdu vážení na lékárnických vahách. Na jedné straně musíme pomoci lidem, a na straně druhé nesmíme roztáčet inflaci. Musíme myslet také na to, abychom udrželi pracovní místa, a to naše vláda dělá,“ podotkl Fiala s tím, že kdyby se k vysoké inflaci přidala i rostoucí nezaměstnanost, byla by to skutečná katastrofa.

Předchozí osmileté vládě ANO a ČSSD vyčinil za to, že neudělala víc pro energetickou bezpečnost Česka. Jeho vláda se to prý snaží napravit, už domluvila podíl pro Česko na plynovém terminálu v Holandsku a dělá i další kroky, ale to podle něj nemění nic na tom, že předchozí vlády neobnovily kontrakt na norský plyn, což je také důvod, proč dnes z 97 % závisíme na ruském plynu.

„Ptám se, komu to sloužilo. Jedním z největších příjemců plynu jsou chemičky Andreje Babiše. Já jen koukám, do jaké situace energetické nebezpečnosti nás předchozí vláda dostala,“ kroutil hlavou Fiala.

A nikoli poprvé občany ujišťoval, že vláda pracuje na tzv. zvýhodněném energetickém tarifu, který pomůže všem lidem. Tento energetický tarif prý Fialův kabinet představí včas.

Upozornil, že za rostoucí cenou plynu stojí ruská agrese proti Ukrajině a ruské chování na světovém trhu. „Když začala klesat cena plynu, protože Evropa sehnala jiné zdroje plynu, tak ruský prezident Vladimir Putin přiškrtil toky plynu do Evropy, aby tu cenu opět zvýšil. On proti nám vede válku,“ upozornil Fiala.

Poslal vzkaz i opozici, především hnutí ANO. „V Turecku mají 70% inflaci. Kdybych já poslechl pana (Karla) Havlíčka a paní (Alenu) Schillerovou, tak nás dostanu do turecké situace, a to já neudělám. My budeme hospodařit normálně,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

