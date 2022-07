Fialo, Lipavský, tolik vozí Čína do Evropy peněz. Bobošíková sečetla

reklama

„Evropa musí být po našem předsednictví silnější. Za našeho předsednictví se musí Evropa a její partneři stát odolnější vůči vlivu Ruska a Číny. Takto v těchto dnech hovoří naši politici včetně premiéra Fialy. Pětikoaliční kabinet působí dojmem, že se skutečně cítí být vládcem nejen Evropské unie, ale i celé Evropy a západního světa. Nevím, zda si ministři uvědomují, že podstatnou část Evropy, která má být odolnější proti Rusku, tvoří právě Rusko. A nevím, zda vědí o tom, že v Německu, Británii a ve Spojených státech vítají čínské investice, zatímco naši politici před Čínou varují,“ zaznělo úvodem pořadu Aby bylo jasno z úst moderátorky Jany Bobošíkové.

„Jestlipak víte, jaká musí být Evropa 1. ledna 2023? Tedy poté, co z jejího čela odejde Česká republika s premiérem Petrem Fialou? Musí být silnější než včera. Ti, kdo snad nechápou premiérova slova, se jim mohou pokusit porozumět prostřednictvím hudby. Silnější než včera není totiž jen slovní příslib zářných zítřků, ale je to i skladba, která zahajovala naše předsednictví Evropské unie,“ řekla Bobošíková a zazněla slova premiéra Petra Fialy (ODS): „Dámy a pánové. Dnes večer uslyšíme v premiéře skladbu, která má název Silnější než včera, a která byla připravena speciálně pro tuto příležitost. A silnější než včera musí být za půl roku nejen Česká republika, ale celá Evropa. To je náš společný úkol.“

„Ministr zahraničí, pirát Lipavský, upřesnil, co znamená silnější než včera v oblasti zahraniční politiky. Za našeho předsednictví se musí Evropa a její partneři stát odolnější vůči vlivu Ruska a Číny. A zároveň má podle něj NATO přesvědčit Čínu, že ruská invaze na Ukrajině pro ně představuje riziko. V souvislosti s tím, že Evropská unie má být po našem předsednictví silnější vůči vlivu Číny, nás zajímalo, co dělá naše předsednická země v těchto dnech v Pekingu? Jak čeští a unijní diplomaté posilují odolnost vůči vlivu Číny, před kterou ministr předsedající České republiky varuje. A nestačili jsme se divit. Podle Ministerstva zahraničních věcí bylo české předsednictví v Radě EU v Pekingu zahájeno procházkou po kubistické Evropě. Vládla přátelská atmosféra, odolnost se posilovala vínem, pivem, fernetem a borovičkou. Součástí akce byla výstava kubistických děl, ovšem ne těch našich, ale posbíraných po ambasádách členských států EU v Číně. Dále filmový klavírní koncert české kubistické hudby a módní přehlídka kubistických modelů. Diplomatka z České republiky vysvětlila vrchnímu řediteli evropského odboru Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky, že cituji doslova: I s ohledem na dosavadní postoj Číny k ruské válce proti Ukrajině bude české předsednictví nápomocno při postupném hledání styčných bodů pro další interakci a znovunabývání důvěry mezi Evropskou unií a Čínou. Jako symbol trvající komunikace skutečného dialogu a řešením nalezeným v rámci transparentních a společně sjednaných pravidel předala čínským úředníkům suvenýrové hrnečky s logem českého předsednictví 2022. Tolik zpráva Ministerstva zahraničních věcí. Rozumíte tomu?“ zeptala se Bobošíková.

„Mluví tedy Evropská unie s Čínou, nebo se jí bojí? Nebo se jinak mluví doma a jinak v Číně? Anebo s Čínou mluví jen některé státy. Nevíme. A jak se touto akcí stala Evropská unie a naše země odolnější vůči vlivu Číny, před kterou ministr zahraničí varuje, to jsme také nevypátrali. Lipavského Ministerstvo zahraničí se o tom nezmiňuje. Podotýkám, že revizi vztahů s Ruskem a Čínou má česká vláda ve svém programovém prohlášení. Zajímalo nás proto, jak se vyvíjela ekonomika Číny ve srovnání se zeměmi Evropské unie. V Číně vládne totalitní režim pod vedením komunistické strany. A obratně využívá své velikosti, historie a zejména zahraničního kapitálu k budování silné ekonomiky. V roce 2005 předstihla čínská ekonomika ekonomiku britskou. V roce 2007 německou, v roce 2010 předstihla Japonsko a v roce 2014 i Spojené státy. Mezinárodní měnový fond vyhlásil čínskou ekonomiku za nejsilnější ekonomiku světa. Zatímco naše země bude revidovat politiku vůči Číně, jiné státy s ní čile obchodují. Čína sice nejvíce investuje ve Spojených státech, ovšem v roce 2021 komunistický režim zdvojnásobil své investice také v Evropě. Nejvíce čínských peněz přitom teče do Velké Británie a do Německa. A tak se v sousedním Německu letos začnou vyrábět čínské baterie do elektromobilů. Číňané tam dokončují továrnu za téměř dvě miliardy eur. Další továrnu na elektrobaterie budou Číňané stavět v USA a odebírat je bude německý Mercedes-Benz. Neboli zatímco my před Číňany varujeme a posilujeme odolnost, v Německu staví Číňané továrnu a posilují automobilový průmysl. Čínské investice tak podle německých představitelů vytvářejí v Německu miliony pracovních míst. Co myslíte, ví to eurounijní kormidelník Fiala spolu s plavčíkem Lipavským?“ zakončila otázkou Bobošíková.

