Fialova show s Pazderkovou srovnána s Leninem v posledním tažení

Předvolební kampaň je v plném proudu, strany pořádají mítinky s voliči, ze kterých pak zveřejňují videa. Jak jsou ale voliči na takové mítinky zvědaví, je věcí sporu. Strany se co chvíli chlubí, že měly plný sál.

Například v Českých Budějovicích, kde dle reportáže ParlamentníchListů.cz bylo něco přes 200 lidí, sál byl plný, někteří lidé stáli i podél stěn.

Účast na debatě v Českých Budějovicích

Tam byl Fiala kritizován i chválen. „Jsem starobní důchodce. Zažil jsem 40 let totalitního režimu a po totalitním režimu nastal tento čas. A můžu říct, že v současné době je to nejlepší žití, jaké v České republice bylo. Je mi 72 let. Nechápu, že současní důchodci a není jich málo, že prožili totéž co já – ten drsný, hnusný komunismus a dneska by ho tady chtěli pomalu zpátky. Nechápu to!“ kroutil hlavou přítomný důchodce a Petra Fialu označil za vzdělaného, chytrého a slušného člověka. „Jste nejlepší premiér, který tady doposud byl,“ uvedl a varoval.

„Nedej bože, aby nám tady vládly strany, které se dnes hlásí do té vlády, které mají zahraniční minulost, nejsou to Češi, to v první řadě. V druhé řadě jsou to největší lháři, nebudu je jmenovat, všichni víme, o koho jde,“ nebral si servítky a přidal výzvu směrem k Petru Fialovi. „Pane premiére, udělejme všechno proto, aby tyto dvě strany, které se mohutně hlásí do té vlády a které by tady zdevastovaly tu Českou republiku a zahraniční politiku, udělejme všechno proto, aby tyto dvě strany se do té vlády nedostaly.“ Část sálu mu v tu chvíli tleskala ve stoje. Otázku, jak ho několikrát vyzývala moderátorka Iva Pazderková, ale nepřidal.

„Moc děkuji, řekl jste to úplně skvěle. Nechci to ničím pokazit. Konečně jsem dostal tu otázku, na kterou čekám – jak to pane premiére děláte, že jste tak dobrej…“ zažertoval v reakci premiér. Dotyčný senior se pak vyskytl ve videích SPOLU.

Této akci se věnoval i Petr Kolář z iDnes v pořadu K věci na Prima CNN. „Já jsem se byl podívat na tom jejich mítinku v Českých Budějovicích,“ uvedl a dodal, že na něm viděl „kompletní jihočeskou ODS“ a další představitele koalice SPOLU.

„Oni zaplní většinu toho sálu. Ne že by se tam nedostal člověk zvenku, viděl jsem tam nějaké lidi, ale je jich fakt minimum. Většinou jsou to členové tamní ODS, stejně to bylo v Ústeckém kraji, kde byla kolegyně. Většinou to tvoří lidé, kteří jsou nějakým způsobem spojení s koalicí SPOLU. Ta debata tomu potom odpovídá. Oni kladou otázky, které většinou ani nejsou otázkami, tam prostě povstane důchodce, řekne, jak je Fiala nejlepší, jak je to skvělý,“ narážel na incident a dodal, že i Fiala snad s humorem podotkl, že je rád, že se ho někdo zeptal, jak je skvělý.

Podotkl, že účel je točit z takových setkání klipy pro sociální sítě. „Takže lidé, kteří tam nejsou a nevidí, že z těch 150 lidí je tam 130... Vidí plný sál, slyší dotazy, to může působit,“ uvedl Kolář a vyslovil pochybnost, zda i Fiala ví, že se jedná o jeho příznivce. Nebo zda mu jeho okolí nachystalo akci ve stylu „podívejte, jak vás mají rádi“. Podle Koláře bude pak následovat mnohem tvrdší srážka s realitou.

Kromě toho, na záznamu z akce je vidět, že v první řadě sedí hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Když premiér Fiala prohlašoval, že nechápe, jak by někdo mohl volit hnutí ANO kvůli životnímu prostředí, ozval se v sálu potlesk. Kdo ale podle videa netleskal, byl právě hejtman Kuba.

Podle politologa Lukáše Valeše je nejspíš premiér Fiala udržován svými lidmi v psychické izolaci. „Petr Kolář z MF Dnes hezky řekl, že z těchto akcí koalice SPOLU natáčejí videa, se kterými zásobují sociální sítě, aby to vypadalo, že celý národ včetně důchodců stojí jako jeden muž za Petrem Fialou, světovým vůdcem a státníkem. Sám Petr Fiala k tomu ještě připodotkne, že sály svou kapacitou nedostačují nadšencům, kteří ho chtějí podporovat a musejí stát i venku. Jenže venku většinou stojí ‚dezoláti‘, kteří pískají a nadávají,“ uvádí politolog.

„Politologovi se tohle těžko komentuje, protože to je bizarní případ spíše pro psychiatra. Kombinuje se tu dlouhodobá psychická izolace pana Fialy od reality a toto je pouze pokračování. Je to vytváření iluze podobné tomu, jako když Lenin upadl do nemoci a Stalin pro něho nechal vytvářet speciální vydání listu Pravda, které mu předkládali, ačkoli realita byla naprosto odlišná. Teď vidíme něco podobného. Pro mě, jako občana i politologa, je to nepochopitelné, ale psycholog by se možná vyřádil a je to další prohlubování iluze o tom, že Petr Fiala je nejlepší premiér, nejlépe řídí zemi a lid ho má rád. Smutný obraz o tom, kam jsme se za těch 35 let posunuli. Spíše jsme se vrátili zpátky, protože to nebezpečně připomíná první máje, kdy jsme také slavili všechna možná vítězství, až jsme skončili u listopadové revoluce,“ dodal pro ParlamentníListy.cz docent Lukáš Valeš.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřila také komentátorka Karolína Stonjeková. „Prakticky celé vládnutí Petra Fialy je jedna velká stavba jedné velké Potěmkinovy vesnice, kde se premiér chlubí úspěchy, které nebyly a naopak zastírá neúspěchy, které celkem prokazatelně byly. A celá tahle slavná tour, v níž chybějí už jen chvalozpěvy, mávátka a ohňostroj, je vlastně takovým symbolickým završením této Potěmkinovské stavby,“ míní.

„Místy to ovšem působí tak, jako kdyby nešlo jen o divadlo pro veřejnost, ale především divadlo pro samotného Fialu. Jako kdyby si někdo z jeho týmu řekl: Chudák, vždyť on končí, zklamal a je nejméně oblíbeným premiérem v historii – tak mu alespoň na rozloučenou uspořádáme poslední velké akce, kde mu vzorně instruovaný komparz vytvoří iluzi oblíbenosti a úspěšnosti. Nechceme přece, aby byl Fiala smutný a odcházel z politiky zklamaný. Musíme mu vystrojit derniéru ve velkém stylu (ovšem po boku s ‚umělkyní‘, která si co do inteligence nezadá ani s tím nejdezolátnějším dezolátem),“ odhaduje.