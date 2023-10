Fico, Pellegrini a kdo k nim do koalice? Peter Weiss naznačil překvapivé řešení

Bývalý velvyslanec Slovenska v České republice Peter Weiss tvrdí, že klíče ke složení nové vlády na Slovensku drží strana Hlas Petera Pellegriniho. Bez Hlasu podle něj nemůže vzniknout žádná vláda a je otázkou, jak se předsednictvo Hlasu rozhodne. Nejpravděpodobnější varianta je samozřejmě koalice s vítězným Smerem a hledání třetího partnera, přičemž místo Slovenské národní strany by prý bylo lepší uvažovat o Křesťanskodemokratickém hnutí, které má lepší zahraničně-politické směřování. Právě otázka zahraniční politiky bude podle Weisse klíčová a bude na Hlasu, aby v programovém prohlášení vlády co nejvíce obrousil ostrou rétoriku Roberta Fica, která by mohla přinést problémy v rámci partnerství v EU a NATO.

reklama

„Z toho, co jsem si mohl přečíst o výsledcích voleb a podle toho, co říkal Peter Pellegrini (Hlas), tak můžu na sto procent říct, že pokud vznikne vláda, tak tam bude strana Hlas. Ale to, jestli vláda bude, to stoprocentní není, sám Pellegrini uvedl, že klidně zamíří i do opozice. Čekají nás určitě velmi dlouhá a tvrdá vyjednávání o tom, jak bude ta vláda vypadat. Bez Pellegriniho by podle mě vláda nevznikla,“ uvedl Weiss v rozhovoru pro deník Plus jeden deň.

Bez Hlasu by tedy vláda podle Weisse určitě nevznikla, protože například OLaNO ve vládě téměř jistě být nemůže. „Kdyby šel Hlas do opozice, byla by možnost samozřejmě vlády, kde by bylo i OLaNO, což ale není moc představitelné. Igor Matovič je totiž plný křivd, nemá vůbec žádnou sebereflexi a po vyhlášení výsledků si jen stěžoval, že jeho vláda musela bojovat proti všem. Přitom si musí uvědomit, že to on způsobil výsledek těchto voleb a on zmařil tu velkou naději, která tu byla po roce 2020,“ byl Weiss kritický k bývalé vládě, jejíž rozpad vedl k předčasným volbám.

Za samozřejmost se bere to, že ve vládě bude Slovenská národní strana, ale Weiss navrhuje jiného kandidáta. „Můj osobní názor je, že vzhledem k tomu, jací lidé se tam díky vykroužkování dostali, z krajně pravicových stran jako LSNS, lidé, kteří mají jasně proruské názory a vykřikují hesla proti Ukrajině, jsou tam klerici a tito lidé by případné vládě ještě zhoršili image. Tak podle mě bude tlak na to, aby se do vlády místo toho dostalo Křesťanskodemokratické hnutí, které z toho zahraničně-politického hlediska má mnohem lepší image než SNS,“ poradil Weiss.

Bez Hlasu by vládu podle Weisse nesložilo ani Progresivní Slovensko. „Hlas v tomto zatím neřekl nějaké jednoznačné stanovisko, budou o tom jednat předsednictva a budou se bavit o volební strategii, o co vlastně straně Hlas půjde. Hlas je v tomto klíčový, bude mít velkou zodpovědnost za to, aby vláda byla schopna řešit nejen vnitropolitické problémy, ale aby bylo schopna uchovat i zahraničně-politickou orientaci Slovenska v rámci EU a NATO,“ uvedl s tím, že nejpravděpodobnější variantou je koalice Smeru a Hlasu, která bude hledat třetího partnera.

„Prohlášení představitelů strany Smer jdou totiž proti obecnému konsenzu v NATO a EU. Jdou také proti tomu, jak konflikt na Ukrajině vnímá například Česká republika,“ řekl bývalý velvyslanec SR v ČR Peter Weiss a poukazuje na to, že výroky strany Smer vzbuzují mezi partnery nedůvěru. „Pokud chce Smer provádět suverénní zahraniční politiku, je to jeho plné právo, ale proti tomu bude stát suverénní zahraniční politika členských států, které mají diametrálně odlišné postoje,“ uvedl Weiss.

Nová slovenská vláda si prý musí uvědomit, že partnerství se zeměmi EU a NATO je pro Slovensko klíčové a s tímto vědomím vést zahraniční politiku. „Musíme si uvědomit, že naše ekonomická situace není příliš dobrá, máme 80 % exportu do zemí EU, my tu důvěru v zahraničí potřebujeme. Mohlo by se pak stát, že se trh zblázní a Slovensku klesnou ratingová hodnocení, což naší ekonomice ublíží. Také je velké nebezpečí, že by se nová vláda pustila na hranu zásad právního státu, jako to udělala už polská nebo maďarská vláda, což by vedlo k masivní kritice ze strany EU. Slovensko by se tak dostalo do podobných sporů s EU, což určitě není v národním zájmu Slovenska,“ dodal Weiss s tím, že je na Hlasu, aby byla příliš ostrá a radikální prohlášení Smeru odstraněna a nebyla součástí programového prohlášení vlády.

Psali jsme: I Slováci, co chtěli volit „hodného“, radši zvolili „zlého“. Noční můra Prahy Z Bruselu mě už začali vydírat. Fico odhalil a udeřil zpět Nevolte liberály! Zabijácká filozofie... Fico staví koalici. Toto může být problém Sestavte vládu, pověřila Čaputová Fica

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama