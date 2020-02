Fico půjde do opozice. Bude to na Čaputové? Na ČT se řešily slovenské volby

Za necelé dva týdny budou Slováci vybírat nový parlament. Nad tím, co volby přinesou, a do jaké míry může podobu nového kabinetu ovlivnit prezidentka Čaputová, se v pořadu Události, komentáře na ČT24 zamýšleli politolog Pavol Baboš, novinář Petr Šabata a publicista Milan Žitný.

reklama

V pátek se naposledy mohly zveřejňovat průzkumy a naznačily pestré složení budoucí Národní rady SR, zasednout v ní může až devět stran. Stále vede vládní Smer-SD, jeho preference ale klesly k 17 procentům. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 18270 lidí

Novinář Petr Šabata prozradil, na koho by si dnes vsadil jako na budoucího premiéra. Byl by to lídr hnutí OLaNO Igor Matovič. Podle posledních průzkumů veřejného mínění by jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) získalo až 15 procent hlasů.

„V Česku nemáme podobný úkaz, jako je Matovič. On je jednotka schválnosti, chová se nevyzpytatelně a je to velký politický a marketingový talent,“ myslí si novinář, podle nějž je Matovičova kampaň velmi výrazná a populistická. Pomáhají mu podle jeho slov i opoziční strany tím, že jsou „mdlé“.

Publicista Milan Žitný vidí situaci tak, že je příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti. „Nic dobrého to nevěstí, v takové se nacházíme situaci,“ neodvážíl se odhadovat, kdo by mohl být budoucím premiérem, pakliže by Slováci volili dnes.

Pokud by však volby dnes dopadly tak, jak naznačují průzkumy, skládala by slovenskou vládu dnešní opozice a právo nominovat premiéra bude mít hnutí OlaNO. „Otázka je, zda si troufne Matovič, nebo navrhne někoho jiného. Spekuluje i o Robertu Mistríkovi, neúspěšném kandidátovi na prezidenta,“ zmínil novinář Petr Šabata nejskloňovanější jména na příštího předsedu vlády.

Fotogalerie: - Možná přijde i premiér

Vládní Smer-SD v těchto volbách zřejmě nebude slavit vítězství, predikuje Žitný. „Předpokládám, že Smer si uvědomuje svou pozici, a co má za sebou. Jednoznačně bude v následujícím období opoziční stranou,“ domnívá se publicista, podle něhož jsou slovenští voliči dnes soustředění především na změnu

Bývalý prezident Andrej Kiska, který jde do voleb se svou novou stranou Za lidi, prohlásil, že je přesvědčen, že se 1. března probudí do rána, které přinese Slovensku novou budoucnost. „Kiska musí být pozitivní, stále probíhá kampaň, stále potřebuje mobilizovat nejen ty své, ale i z opozičního tábora, do posledního dne. Fico má opravdu nakročeno do opozice a strany, které ho chtějí vyměnit, na to mít číselně zřejmě budou,“ poznamenal Šabata.

Jak zásadní roli sehraje prezidentka Zuzana Čaputová a jak moc může ovlivnit podobu budoucí slovenské vlády? „Rýsuje se osm až devět stran v parlamentu. Čaputová může někoho pověřit, ale ještě to neznamená, že dotyčná osoba bude schopná si v parlamentu sestavit většinu,“ myslí si Žitný.

Pro Čaputovou to, podle jeho slov, bude křest ohněm. Bude záležet na tom, jak bude rozvážná, a hlavně na jejích poradcích, aby postupovali velmi obezřetně. „Jak už zaznělo, osoba Igora Matoviče je velmi kontroverzní. Takže, kdo to bude, bude skutečně záležet i na prezidentce Čaputové,“ uzavřel s tím, že zcela jistě po volbách nastanou turbulence.

Psali jsme: Mafie? Koluje video, které by Kiska nejraději spálil. Kdo se mu mstí? Jenže, jsou tu silné pochyby Na Slovensku to vře. Kiska vzkazuje Ficovi jasně a stručně, co přijde. Navíc přibyl vážný výrok o mafii Herečka: Když Kotleba vyhraje... Nezralí Slováci, vážné obavy Ještě, že už končí Šabatová. Okamura na tiskovce řádil ještě víc, než obvykle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.